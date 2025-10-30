Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Vụ ‘nợ’ tiền dạy thêm giờ của giáo viên Đắk Lắk: Con số đã vượt 35 tỷ đồng

Huỳnh Thủy
TPO - Đến thời điểm này, có 23 xã, phường ở Đắk Lắk xác nhận chưa thanh toán đủ tiền dạy thêm giờ cho giáo viên, với kinh phí hơn 35 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ hàng nghìn tiết dạy thêm giờ của giáo viên ở Đắk Lắk chưa được thanh toán, theo thống kê mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh này, đến chiều 29/10, đã có 61/102 xã, phường gửi báo cáo.

Trong đó, 23 xã, phường xác nhận chưa thanh toán đủ tiền dạy thêm giờ cho giáo viên, với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng.

Sở GD&ĐT đang đôn đốc các địa phương còn lại khẩn trương gửi báo cáo để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Trụ sở Sở GD&ĐT Đắk Lắk.

Trước đó, Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí và chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục báo cáo chi tiết tình hình thanh toán tiền dạy thêm giờ cho giáo viên.

Qua rà soát bước đầu, các trường trực thuộc Sở GD&ĐT Đắk Lắk như THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên không phát sinh nợ tiền dạy thêm giờ.

Tình trạng chậm chi trả chủ yếu xảy ra tại các trường mầm non, tiểu học và THCS do UBND xã, phường trực tiếp quản lý.

Đơn cử như tại phường Buôn Ma Thuột, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh đang nợ hơn 6.500 tiết dạy thêm, tương đương gần 1,2 tỷ đồng; Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nợ gần 3.000 tiết, tương đương 582 triệu đồng. Các trường cho biết đã nhiều lần kiến nghị, nhưng chưa được bố trí kinh phí để thanh toán.

Theo Nghị định 60/2021 và Nghị định 111/2025 của Chính phủ, kinh phí chi trả dạy thêm giờ được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của từng đơn vị. Các trường phải chủ động cân đối trong phạm vi nguồn kinh phí được giao để đảm bảo chi trả đúng chế độ, bảo vệ quyền lợi giáo viên. Tuy nhiên, nhiều trường vẫn chưa thanh toán khoản chi này cho giáo viên.

Trước tình hình đó, ngày 10/10, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn yêu cầu Sở GD&ĐT báo cáo, khẩn trương xử lý 3 vấn đề “nóng” của ngành giáo dục. Trong đó có việc “nợ” tiền dạy thêm giờ của giáo viên.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý ngay, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đội ngũ nhà giáo.

Huỳnh Thủy
