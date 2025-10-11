Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Đắk Lắk chỉ đạo 3 vụ ‘nóng’ ngành giáo dục khiến dư luận ‘dậy sóng’

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) kiểm tra, xử lý 3 vụ “nóng”: Hàng ngàn tiết dạy của giáo viên chưa trả tiền, thầy giáo bị hành hung, trường học “rối như tơ vò” vì văn bản hướng dẫn của sở.

Ngày 11/10, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản chỉ đạo Sở GD&ĐT khẩn trương kiểm tra, xử lý ba vụ việc “gây bão” dư luận những ngày qua, liên quan trực tiếp đến hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 7 - 10/10, nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh loạt vấn đề “nóng” trong ngành: Hàng ngàn tiết dạy thêm giờ của giáo viên ở nhiều trường chưa được thanh toán suốt ba năm qua; Trường học “rối như tơ vò” vì văn bản hướng dẫn thiếu thực tế của Sở GD&ĐT; Thầy giáo bị đồng nghiệp hành hung ngay trong sân trường, trước mặt học sinh.

tien-phong-4-1253.jpg
Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk được giao xác minh, giải quyết 3 vụ việc nóng.

Đối với vụ việc giáo viên bị “nợ” tiền dạy thêm giờ, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý ngay, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đội ngũ nhà giáo.

Riêng vụ việc “thầy giáo bị đồng nghiệp hành hung trong sân trường”, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT tham mưu văn bản chỉ đạo chấn chỉnh toàn ngành, tăng cường nề nếp, văn hóa ứng xử và kỷ luật trong môi trường sư phạm. Mục tiêu là xây dựng hình ảnh người thầy gương mẫu, văn minh, là tấm gương cho học sinh noi theo.

Với phản ánh về văn bản hướng dẫn thiếu thực tế, khiến nhiều trường “rối như tơ vò”, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT rà soát toàn bộ nội dung, kịp thời tháo gỡ khó khăn để các cơ sở giáo dục ổn định tổ chức, tập trung cho năm học mới.

Trước đó, báo chí phản ánh việc Sở GD&ĐT Đắk Lắk ban hành văn bản hướng dẫn các trường thực hiện theo Nghị quyết số 34/2023 của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ) liên quan đến thu chi bán trú và trông giữ trẻ ngoài giờ. Nhiều trường cho rằng mức thu quá thấp, khiến lương cấp dưỡng, bảo mẫu chỉ đạt 2 - 3 triệu đồng/tháng, đẩy hoạt động bán trú vào thế khó duy trì.

Đối với báo cáo Trường THPT Võ Nguyên Giáp về việc thầy Nguyễn Trúc Sinh (Bí thư Đoàn trường, giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh) đã nhắc nhở thầy Đàng Tảng (giáo viên Toán) về việc đỗ xe sai vị trí trong sân trường. Nhưng thay vì tiếp thu, thầy Tảng được cho là đã lớn tiếng đe dọa và dùng tay bóp cổ thầy Sinh hai lần, ngay trước mặt học sinh và bảo vệ trường. Vụ việc hiện đang được xác minh, làm rõ.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #giáo dục #giáo viên #hành hung

Xem thêm

Cùng chuyên mục