Các loại chứng chỉ được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Hà Linh
TPO - Chứng chỉ IELTS từ 4.0 hay TOEFL IPT từ 450 điểm cùng nhiều loại chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác được Bộ GD&ĐT quy định miễn thi ngoại ngữ nhằm xét tốt nghiệp THPT.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT với nhiều điểm mới, áp dụng từ năm 2026.

22 chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT quy định cho thí sinh có thể áp dụng miễn thi tốt nghiệp THPT.

Ví dụ, chứng chỉ IELTS từ 4.0; TOEFL IPT 450 điểm, TOEIC 4 kỹ năng, trong đó Nghe 275; Đọc 275; Nói 120, Viết 12; Tiếng Pháp TCF 300 điểm; DELF B1...

goite.jpg

Năm nay, lần đầu tiên Bộ GD&ĐT miễn thi môn ngoại ngữ cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK đạt cấp độ 3 đồng thời bổ sung thêm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Versant English Placement Test (VEPT) 43 điểm vào danh sách miễn thi.

Năm ngoái, danh sách này có 20 chứng chỉ được miễn thi nhằm xét tốt nghiệp THPT. Những năm trước, thí sinh sử dụng chứng chỉ miễn thi, còn được tính 10 điểm môn ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 2025, thí sinh chỉ được dùng chứng chỉ để miễn thi, không còn được tính điểm 10.

Các chứng chỉ được Bộ GD&ĐT quy định cụ thể được miễn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp trong năm 2026 như sau:

fq.jpg
Các loại chứng chỉ được Bộ GD&ĐT quy định miễn thi ngoại ngữ để xét tốt nghiệp THPT

Mới đây, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) khuyên, học sinh cần tra cứu danh mục các loại chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đã được Bộ GD&ĐT cho phép sử dụng để miễn thi tốt nghiệp.

Bộ cũng quy định, mức điểm cụ thể mới được miễn thi, không phải có chứng chỉ là được do đó học sinh cần phải nghiên cứu kỹ quy định.

Cũng theo ông Thảo, việc miễn thi chỉ áp dụng để thí sinh được xét tốt nghiệp THPT. Còn việc có sử dụng chỉ ngoại ngữ để thay thế môn thi ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hay không phải theo quy định của từng cơ sở giáo dục ĐH. Phụ huynh, thí sinh cần đọc thông tin tuyển sinh của các trường để nắm chắc quy định.

Hà Linh
