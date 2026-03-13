Hà Nội công bố điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên

TPO - Điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên của Hà Nội năm nay là bổ sung hình thức thi môn Lịch sử và Địa lý tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan thay vì tự luận như năm trước.

Năm học tới, Hà Nội tiếp tục thi tuyển vào lớp 10 của 4 trường THPT chuyên gồm: THPT Chuyên Amsterdam, THPT Chuyên Chu Văn An, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chuyên Sơn Tây.

Học sinh (hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi cư trú tại Hà Nội có thể đăng ký dự tuyển. Ngoài ra, Hà Nội cũng yêu cầu điều kiện kết quả học tập và rèn luyện cả năm học của các lớp cấp THCS đạt loại Khá trở lên.

Để dự tuyển vào trường chuyên, học sinh sẽ phải trải qua hai vòng sơ tuyển và thi tuyển.

Lịch thi lớp 10 THPT chuyên và không chuyên năm học 2026-2027

Trong đó, vòng sơ tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ. Hồ sơ vòng 1 được xét dựa vào các tiêu chí và được đánh giá bằng điểm số gồm: Kết quả tham gia các hoạt động xã hội, thi tài năng cấp tỉnh, toàn quốc, khu vực và quốc tế.

Giải nhất được 5,0 điểm, giải nhì được 4,0 điểm, giải ba được 3,0 điểm, giải khuyến khích được 2,0 điểm.

Kết quả học tập (học lực) 4 năm cấp THCS: mỗi năm kết quả học tập (học lực) tốt (giỏi) được 3,0 điểm, học tập (học lực) khá được 2,0 điểm.

Điểm sơ tuyển được tính bằng điểm thi học sinh giỏi, tài năng + Điểm kết quả học tập (học lực) 4 năm cấp THCS trở lên.

Những thí sinh đạt mức điểm 8,0 trở lên sẽ lọt vào vòng 2, tham gia thi tuyển kỳ thi do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Về môn thi, thí sinh dự 3 bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên và bài thi môn chuyên theo nguyện vọng (NV). Trong đó, các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tính hệ số 1, bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

Theo quy định, mỗi học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của hai trong bốn trường chuyên kể trên.

Học sinh có thể đăng ký NV vào cùng một môn chuyên của hai trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là trường NV1 và trường NV2. Trong đó, các em có thể đăng ký NV vào các môn chuyên khác nhau của hai trường với điều kiện buổi thi của các môn chuyên đó không trùng nhau.

Các môn Toán, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; môn Ngoại ngữ (thi vào các lớp chuyên Ngoại ngữ) thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan để đánh giá các kỹ năng nghe, đọc, viết (có thêm phần nghe hiểu).

Môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lí thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan.

Điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi tuyển học sinh lớp 10 THPT chuyên năm nay là bổ sung hình thức thi môn Lịch sử và Địa lí (vào lớp chuyên): tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan (thay vì tự luận như năm trước).

Thời gian làm bài thi các môn chuyên: 150 phút/bài thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, các lớp chuyên được xét tuyển độc lập nhau. Học sinh được quyền lựa chọn học một lớp chuyên theo NV trúng tuyển.