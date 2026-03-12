Hà Nội thi tuyển sinh lớp 10 sớm 1 tháng, điều chỉnh điểm chênh xét tuyển

TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2026-2027 vào ngày 30-31/5. Đây là thời điểm học sinh vừa kết thúc năm học.

Sở GD&ĐT Hà Nội bất ngờ thay đổi lịch thi lớp 10 sớm 1 tháng so với dự kiến trước đó. Theo lịch cũ, Hà Nội dự kiến lịch thi vào tháng 6 nhằm tránh trùng với thi tốt nghiệp THPT.

Theo công bố mới nhất, sáng 30/5, thí sinh dự thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Buổi chiều, thí sinh thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Ngày 31/5, thí sinh dự thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút.

Ngày 1/6, thí sinh dự thi các môn chuyên.

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2026.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS).

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Nội năm nay tổ chức sớm hơn mọi năm

Bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề.

Thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 cấp THCS.

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn + Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).

Năm nay, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3. Học sinh không được thay đổi NV dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2, NV3. Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 0,5 điểm.

Học sinh không trúng tuyển NV1, NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm.

Mức này thấp hơn một nửa so với các năm trước.

Khi hạ điểm chuẩn cho phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 25/6 đến ngày 27/6; Nộp hồ sơ tuyển bổ sung từ ngày 4/7 đến ngày 6/7.