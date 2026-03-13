Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh dự kiến đổi nguyện vọng phút chót

TPO - Điểm mới trong tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay là điều chỉnh mức chênh lệch giảm 0,5-1 điểm khi xét tuyển giữa các nguyện vọng (NV) của thí sinh. Nhiều phụ huynh cho biết, sẽ cân nhắc thay đổi các NV phù hợp hơn.

Chọn trường có điểm chuẩn gần nhau

Năm ngoái, Sở GD&ĐT Hà Nội quy định, để xét tuyển NV2, thí sinh phải có mức điểm cao hơn điểm chuẩn NV1 ít nhất 1 điểm; để xét NV3, thí sinh phải có mức điểm cao hơn điểm chuẩn NV1 ít nhất 2 điểm.

Sau nhiều ý kiến góp ý, năm nay quy định này đã được điều chỉnh. Mỗi học sinh được đăng ký 3 NV và nếu không trúng tuyển NV1, thí sinh được xét NV2 nếu có điểm cao hơn điểm chuẩn NV1 ít nhất 0,5 điểm; xét NV3 nếu có điểm cao hơn điểm chuẩn NV1 ít nhất 1 điểm.

Nhiều phụ huynh cho biết, điều chỉnh này khiến họ “thở phào”, đỡ áp lực, căng thẳng khi phải cân nhắc lựa chọn 3 NV sao cho phù hợp.

Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm ngoái.

Chị Giang, có con học lớp 9, Trường THCS Khương Đình (Hà Nội) cho biết, trong các bài kiểm tra hằng tháng, con đạt trung bình môn 8 điểm nên trước đó xác định sẽ đăng ký NV1 vào THPT Quang Trung vì trường này năm ngoái có điểm chuẩn 22.75 (trung bình khoảng 7,6 điểm/môn). NV2 con sẽ đăng ký vào một trường có khoảng điểm khá xa với NV1 để đảm bảo an toàn như: Trường THPT Khương Đình, Trường liên cấp Khương Hạ mức điểm chuẩn 20,25 điểm (trung bình môn 6,75 điểm).

Tuy nhiên, sau khi có thông tin Hà Nội điều chỉnh giảm mức điểm chênh lệch giữa các NV, chị Giang đã trao đổi với con để tìm hiểu thêm các trường nhằm có sự điều chỉnh hợp lý hơn.

“Tôi đang nhắm NV2 là Trường THPT Đống Đa khá gần nhà, năm ngoái có mức điểm chuẩn là 22 (trung bình 7,3 điểm/môn) và đẩy THPT Khương Đình xuống NV3”, chị Giang nói.

Chị Trần Thị Hảo có con học lớp 9, Trường THCS Đống Đa cho biết, với 2 điều chỉnh quan trọng là bỏ khu vực tuyển sinh và giảm điểm chênh giữa các NV, gia đình sẽ thay đổi các lựa chọn.

Trước đó dự kiến đăng ký NV1 là THPT Kim Liên (Đống Đa) năm ngoái có điểm chuẩn là 25,5 điểm; NV2 là THPT Đống Đa năm ngoái có điểm chuẩn là 22 điểm. Con học khá tốt nhưng thi cử chẳng biết thế nào nên gia đình thống nhất chọn khoảng cách điểm giữa các NV 3,5 điểm để yên tâm. Giờ đây, con có thể sẽ đăng 2 trường cùng một mức điểm và NV3 cách xa 2 điểm vẫn có thể yên tâm.

Hiệu trưởng một trường THCS tại phường Định Công cho biết, hầu hết học sinh xác định mục tiêu sẽ thi vào trường THPT nào ngay từ đầu năm học. Hằng tháng, nhà trường có bài kiểm tra năng lực để thúc đẩy mục tiêu. Kết quả, năm 2025 có tới 97% em đỗ vào lớp 10 công lập. Điều đó cho thấy, việc xác định NV rất quan trọng, quyết định đỗ - trượt của mỗi học sinh.

Với quy định cũ, thông thường học sinh thường đặt NV1 là mục tiêu cao nhất và NV2 làm phương án dự phòng. Trong đó, để chống trượt các em thường được tư vấn nên chọn phương án an toàn với điểm chuẩn NV2 cách xa NV 3-4 điểm. Trên thực tế, nhiều em đã không đăng ký NV3 hoặc đăng ký một trường khá xa nhà rồi không thể đi học.

"Học sinh đang cạnh tranh nhau từ 0,25 điểm nhưng để mức điểm chênh 2 điểm như trước là rất bất cập, không khả thi với thực tế", hiệu trưởng này nói.

Do đó, việc điều chỉnh mức chênh giữa các NV như hiện nay là phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh.

Với điều chỉnh này, năm nay các em có thể đăng ký cả 3 NV trong cùng một nhóm trường chất lượng.

Ví dụ, em học giỏi có thể cùng lúc đăng ký cả THPT Kim Liên, THPT Nhân Chính, THPT Thăng Long (mức điểm chuẩn năm 2025 trong khoảng 24-25,5) mà không bị giới hạn khu vực cũng như e ngại về điểm chênh giữa các NV.

Học sinh học khá có thể đăng ký các nguyện vọng trong nhóm trường năm ngoái có mức điểm chuẩn từ 20-23 như THPT Đống Đa, THPT Trần Nhân Tông, THPT Đoàn Kết, THPT Ngô Thì Nhậm…

Thầy Lê Việt Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Kết (Hà Nội) cho rằng, quy định mức chênh giữa các NV con số bao nhiêu cũng sẽ có tỉ lệ học sinh trong khoảng đó, không ảnh hưởng đến các trường THPT. Nhưng việc điều chỉnh các nội dung như năm nay sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho học sinh không phải lựa chọn trường quá xa nhau mới đảm bảo an toàn.

Ví dụ, trước đây, học sinh đăng ký NV1 THPT Việt Đức là trường top đầu sẽ thường đăng ký NV2 một trường top giữa khá xa. Trong khi các trường công lập trong cùng một địa bàn thường có chất lượng, mặt bằng tương đối.

“Học sinh nên căn cứ năng lực học tập để đặt NV, trong đó ưu tiên chọn trường gần nhà”, thầy Dương nói.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có 4 điều chỉnh quan trọng.

Thứ nhất, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố sớm môn thi, tổ chức kỳ thi sớm hơn mọi năm nhằm giảm áp lực, tâm lý lo lắng, chờ đợi cho học sinh, phụ huynh.

Thứ hai, Hà Nội bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi đăng ký vào các trường THPT công lập như mọi năm, hướng tới tuyển sinh phi địa giới hành chính, tăng cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn thành phố, thúc đẩy giáo dục bình đẳng, công bằng.

Thứ ba, bỏ khu vực tuyển sinh, học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ vào trường THPT công lập đảm bảo phù hợp với năng lực, điều kiện của học sinh, phụ huynh, tạo thuận lợi cho học sinh đăng ký và tăng cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng.

Thứ tư, Hà Nội điều chỉnh mức điểm chênh lệch (giảm 0.5 điểm và 1.0 điểm) khi xét tuyển giữa các nguyện vọng giúp tăng cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng đăng ký cho học sinh.