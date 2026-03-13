Khởi công tổ hợp Giáo dục quy mô 20.000 học sinh, sinh viên tại Hải Phòng

Tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm của Tập đoàn Giáo dục EQuest tại Thành phố Hải Phòng sẽ bao gồm hệ thống trường đại học và phổ thông, dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của 20.000 học sinh, sinh viên.

Khu đô thị giáo dục thông minh, hiện đại

Tổ hợp tọa lạc tại khu vực trung tâm phát triển mới của thành phố Hải Phòng, liền kề các công trình trọng điểm, tạo lợi thế kết nối trong không gian phát triển đô thị hiện đại. Với tổng diện tích 71.559 m², dự án được quy hoạch theo mô hình tổ hợp giáo dục bao gồm khối đại học và trường liên cấp, với quy mô đào tạo 20.000 học sinh và sinh viên.

Toàn bộ khuôn viên được quy hoạch theo tiêu chuẩn cơ sở giáo dục hiện đại, tích hợp không gian học tập mở, phòng thí nghiệm, khu nghiên cứu và hạ tầng công nghệ phục vụ giáo dục số. Mô hình tổ hợp cho phép kết nối liên thông giữa các cấp học, tạo môi trường học tập xuyên suốt trong cùng một hệ sinh thái giáo dục.

Khoảng 40% diện tích khuôn viên được dành cho cây xanh, không gian ngoài trời và khu thể thao, hướng tới xây dựng mô hình trường học xanh, nơi việc học không chỉ diễn ra trong lớp học mà còn gắn với trải nghiệm và môi trường sống của học sinh.

Ông Lê Tiến Châu (người thứ hai từ phải qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tặng hoa chúc mừng Tập đoàn.

Khối đại học được định hướng phát triển theo mô hình quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo mũi nhọn của kỷ nguyên số như trí tuệ nhân tạo (AI), STEM, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ y tế, chăm sóc sức khỏe, logistics, khoa học dữ liệu và quản trị kinh doanh.

Song song đó, khối phổ thông gồm hệ thống trường liên cấp, triển khai các chương trình song ngữ và quốc tế được kiểm định, chú trọng phát triển năng lực học thuật, kỹ năng và tư duy hội nhập cho học sinh.

Khi đi vào hoạt động, Tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm được kỳ vọng trở thành cơ sở đào tạo quy mô lớn của Hải Phòng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của khu đô thị Bắc Sông Cấm và thu hút cộng đồng tri thức, chuyên gia, cư dân đến sinh sống, làm việc.

Góp phần xây dựng thành phố trở thành trung tâm giáo dục

Phát biểu tại buổi lễ khởi công Tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm và ra mắt Tập đoàn Giáo dục EQuest tại Thành phố Hải Phòng, ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết, tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm là bước đi phù hợp, góp phần đa dạng hóa hệ thống giáo dục của thành phố, mở rộng cơ hội học tập trong môi trường giáo dục tiên tiến cho học sinh Hải Phòng và các địa phương lân cận.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với quyết tâm của Tập đoàn Giáo dục EQuest, cùng sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm sẽ được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm đi vào hoạt động, qua đó góp phần phát triển hệ thống giáo dục chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của TP. Hải Phòng.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái giáo dục của EQuest tại khu vực phía Bắc, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (bên phải) trao Quyết định phê duyệt chủ trương thành lập phân hiệu Trường Đại học Phú Xuân tại thành phố Hải Phòng

Nhấn mạnh ý nghĩa của dự án, ông Trần Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Giáo dục EQuest, chia sẻ đối với EQuest, dự án Tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm không đơn thuần là một dự án đầu tư. Đây là cam kết lâu dài của EQuest đối với sự phát triển giáo dục của Hải Phòng. “Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm và hỗ trợ của lãnh đạo Thành phố Hải Phòng, của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng sự hợp tác của các đối tác và cộng đồng, tổ hợp giáo dục này trong tương lai sẽ trở thành một trung tâm giáo dục năng động, nơi học sinh và sinh viên được nuôi dưỡng tri thức, phát triển năng lực và chuẩn bị hành trang để hội nhập với thế giới”, ông Khánh nói.

Những năm gần đây, Tập đoàn Giáo dục EQuest liên tiếp mở rộng đầu tư tại Hải Phòng, lần lượt đưa các thương hiệu giáo dục uy tín đến địa phương, cùng kinh nghiệm quản trị, chuẩn mực học thuật và kiểm định quốc tế.

Qua hai năm, EQuest đã hiện diện tại Thành phố Hải Phòng với ba cơ sở giáo dục phổ thông chất lượng cao, hơn 1.000 học sinh đang theo học, gồm: Trường Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội - cơ sở Hải Phòng, Trường Liên cấp Newton Hải Dương và Trường Liên cấp Alpha Hải Phòng.

EQuest sẽ xây dựng tại Hải Phòng một hệ sinh thái giáo dục hiện đại, kết nối giữa giáo dục phổ thông, đại học và nhu cầu phát triển của Thành phố Hải Phòng. Việc khởi công Tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược này.