Lượng người tìm kiếm nhạc sĩ Minh Khang tăng 300% giữa tranh luận

TPO - Video người đàn ông tranh cãi với tài xế công nghệ lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhạc sĩ Minh Khang bị gọi tên. Giữa tranh luận, vợ chồng nam nhạc sĩ khóa phần bình luận trang cá nhân, thu hút sự chú ý và bàn tán của khán giả.

VIDEO người đàn ông tranh cãi với tài xế công nghệ tại TPHCM.

Vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh bị gọi tên

Từ tối 12/3, khán giả phát hiện phần bình luận công khai trên trang cá nhân của vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang - cựu siêu mẫu Thúy Hạnh đã bị hạn chế. Động thái này diễn ra giữa lúc mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một người đàn ông lời qua tiếng lại căng thẳng với tài xế công nghệ, tạo nhiều luồng tranh cãi trên mạng.

Nhiều khán giả đặt nghi vấn đây là Minh Khang, sau khi so sánh giọng nói, ngoại hình của người đàn ông với Minh Khang. Tiền Phong đã liên hệ trực tiếp nam nhạc sĩ nhưng chưa nhận được phản hồi.

Đáng chú ý, Facebook mang tên Khang Le, được cho là tài khoản cá nhân của nam nhạc sĩ, nhiều bài đăng gần đây đã khóa phần bình luận. Trang cá nhân của Thúy Hạnh cũng xuất hiện lượng lớn tương tác từ cư dân mạng sau khi vụ việc được nhắc đến rộng rãi. Cựu siêu mẫu cũng đã khóa bình luận trang cá nhân.

Khán giả gọi tên nhạc sĩ Minh Khang sau khi video được chia sẻ rộng rãi.

Động thái của vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh khiến khán giả càng tò mò. Theo dữ liệu hiển thị trên Google Trends, chỉ trong khoảng 21 giờ sau khi clip lan truyền, lượng tìm kiếm từ khóa “nhạc sĩ Minh Khang” tăng khoảng 300%.

Nhạc sĩ Minh Khang bị gọi tên sau khi mạng xã hội xuất hiện video một người đàn ông có ngoại hình, giọng nói được khán giả cho là "giống nhạc sĩ Minh Khang". Từ đó, tên của nam nhạc sĩ bắt đầu được nhắc đến trong nhiều bình luận và bài viết liên quan. Trang cá nhân của nam diễn viên hiện nhận nhiều lượt thả cảm xúc phẫn nộ.

Theo nội dung video được chia sẻ, người đàn ông trong xe liên tục yêu cầu tài xế đi thẳng, đồng thời buông ra nhiều lời lẽ gay gắt, thậm chí có lúc dọa đánh. Đoạn video nhanh chóng thu hút lượng lớn bình luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo chia sẻ từ anh N.T.H., tài xế công nghệ tại TPHCM đăng tải video lên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào ngày 11/3 khi anh đang chở khách đặt xe qua ứng dụng.

Anh H. cho biết vị khách đặt điểm đến chỉ ở ngoài ngõ chứ không phải địa chỉ cụ thể vào tận nhà. Khi lên xe, người này trong tình trạng say rượu nên ban đầu ngủ trên xe. Sau khi tỉnh dậy, vị khách liên tục giục tài xế đi thẳng và có nhiều lời lẽ công kích, thậm chí dọa đánh khiến tình huống trở nên căng thẳng.

Chia sẻ với truyền thông, nam tài xế nói: “Tôi cũng không biết vị khách đó là nghệ sĩ hay người nổi tiếng hay không, tôi cư xử với họ như một vị khách bình thường”. Theo anh, trong quá trình làm nghề, việc gặp khách say hoặc khó tính không phải hiếm nên anh cố gắng giữ bình tĩnh để tránh xảy ra xung đột.

Khán giả nhắc lại hình ảnh của Minh Khang

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ bất ngờ khi cho rằng người trong clip có thể là nhạc sĩ Minh Khang. Một số bình luận viết: “Trời ơi, nhạc sĩ Minh Khang lịch lãm của tôi?”, “Tưởng ông này hiền lành lắm”, hay “Không nghĩ đây là Minh Khang”.

Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng chưa thể khẳng định danh tính nhân vật trong video. Một số ý kiến nêu quan điểm cần chờ người trong cuộc lên tiếng, bởi đoạn video chỉ ghi lại một phần sự việc.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện một tài khoản mang tên “Nhạc sĩ Minh Khang” đăng bài đính chính với nội dung: “Minh Khang xin đính chính! Chào đại gia đình cả nhà. Minh Khang xin đính chính Minh Khang không phải là người như trong video mọi người đang xem. Minh Khang không hề có những lời nói hành động như vậy. Mong mọi người xem xét”.

Tuy vậy, tính xác thực của tài khoản đăng thông tin này chưa được xác nhận.

Trước khi vướng nghi vấn liên quan đến đoạn video, Minh Khang thường được khán giả nhớ đến với hình ảnh điềm đạm khi tham gia chương trình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế? cùng con gái Suti.

Trong chương trình, nam nhạc sĩ nhiều lần thể hiện sự kiên nhẫn khi trò chuyện và giải thích cho con hiểu đúng sai thay vì quát mắng. Anh cũng thường đảm nhận việc chăm sóc các bé, chuẩn bị bữa ăn khi các ông bố khác ra ngoài làm nhiệm vụ.

Nghệ sĩ Trần Lực từng nhận xét: “Minh Khang là nhạc sĩ tài ba và chăm con rất giỏi. Chúng tôi phải học cậu ấy nhiều. Suti cũng như Bờm, ham chơi, lười ăn vậy mà ông bố Minh Khang lo cho con từng li từng tí. Tôi rất ngưỡng mộ bố Minh Khang”.

Vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh khóa trang cá nhân sau khi bị tấn công.

Trong đời sống gia đình, cựu siêu mẫu Thúy Hạnh nhiều lần chia sẻ Minh Khang là người sống tình cảm và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Cô từng kể lại câu chuyện cả hai phải vay tiền để tổ chức đám cưới: “Chúng tôi xác định cưới thì cưới một lần, làm cho đàng hoàng. Quan trọng là về một nhà đã. Anh ấy đi vay bạn 60 triệu đồng còn tôi lo phần mình… Tuy nhiên anh Khang vẫn tự lặng lẽ đi vay tiền để cùng với tôi tổ chức đám cưới”.

Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi vẫn thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện với hình ảnh giản dị, gần gũi. Thúy Hạnh từng nói: “Sống mà phải chịu đựng nhau thì không nên tiếp tục. Hôn nhân phải từ hai phía, tự nguyện và thoải mái… Tôi may mắn vì anh Minh Khang ấm áp, luôn hiểu vợ”.

Trong một talk show gần đây, Minh Khang cũng chia sẻ quan điểm về gia đình: “Phải yêu vợ thương con thật nhiều và không để họ khổ và nghèo. Mình làm cực cỡ nào cũng được. Trong nhà, tôi là người quyết định cuối cùng cho mọi việc, tôi gật đầu thì vợ mới chi tiền. Vợ tôi là tay hòm chìa khóa còn tôi là người quyết định”.

Hiện danh tính người đàn ông trong đoạn video lan truyền trên mạng vẫn chưa được xác nhận chính thức, và những thông tin liên quan chủ yếu xuất phát từ suy đoán của cộng đồng mạng.