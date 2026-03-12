Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ha Ji Won gây sốc

Tú Oanh

TPO - Lần tái xuất mới nhất của Ha Ji Won thành tâm điểm chú ý. Cô vừa được khen vì sở hữu nhan sắc không tuổi, nhưng cũng khiến người hâm mộ lo lắng bởi quá gầy.

Ngày 12/3, Ha Ji Won trở thành chủ đề nóng trên mặt báo Hàn Quốc, xuất phát từ ngoại hình tuổi 48 của nữ diễn viên nổi tiếng.

h3.jpg
Ha Ji Won và Joo Ji Hoon tại buổi họp báo ngày 10/3.

Trước đó, Ha Ji Won tham dự buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình Climax, do cô đóng chính với tài tử Joo Ji Hoon, tại tòa nhà The Saint thuộc quận Guro, Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 10/3.

Ngôi sao Khu vườn bí mật xuất hiện trong bộ đồ liền thân màu đen họa tiết hoa trắng xuyên thấu, phối với giày cao gót đen và tất da đồng bộ.

Khán giả tỏ ra bất ngờ trước ngoại hình trẻ trung thách thức tuổi tác của Ha Ji Won. Họ đánh giá nếu chỉ nhìn bên ngoài, nữ diễn viên chỉ mới như đầu 30 tuổi, chứ không hề giống sắp chạm ngưỡng ngũ tuần. Cô còn được cho là trẻ hơn cả Joo Ji Hoon, dù thực tế chào đời sớm hơn đàn em 4 năm.

Bên cạnh gương mặt “hack tuổi”, Ha Ji Won còn gây bàn tán vì thân hình gầy gò hơn xưa, biểu hiện rõ nhất ở đôi chân khẳng khiu.

Cư dân mạng bình luận: “Ha Ji Won bao năm vẫn xinh”, “Chị ấy không khác gì thời đóng Hoàng hậu Ki (2013), nhưng có vẻ xuống cân nhiều. Có da có thịt hơn tí nữa là đúng đỉnh luôn”, “Sinh năm 1978 là 48 tuổi rồi đó, không già đi chút nào”, “Người trong mộng của tôi từ thời Secret Garden (2010) sao giờ gầy như vậy”, “Nhìn chân gầy quá đi”, “Ha Ji Won xinh nhưng gầy quá”, “Cô ấy lớn tuổi hơn cả anh Joo luôn đó. Sao trẻ quá vậy?”, “Cô ấy có gặp vấn đề gì về sức khỏe không? Sao lại có thể gầy như vậy?”…

Không chỉ khán giả, báo chí Hàn Quốc cũng mang vóc dáng của Ha Ji Won ra bàn luận. Tạp chí Star & Style có bài viết: “Ha Ji Won giảm cân, chỉ còn da bọc xương… Đôi chân thon như sắp biến mất, thân hình gầy guộc”. Joy News 24 mô tả: “Tình trạng hiện tại của Ha Ji Won gầy trơ xương”.

h.jpg
h2.jpg
Ha Ji Won gây sốc vì thân hình gầy "trơ xương".

Theo IsPlus, ngày 11/3, họa sĩ truyện tranh kiêm YouTuber Kian84 chia sẻ video quay cùng Ha Ji Won. Hai người đã trò chuyện trong lúc leo núi Gwanggyo ở thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi.

Khi mới gặp Ha Ji Won, Kian84 tỏ ra bất ngờ và hỏi: “Sao chị gầy thế này? Gầy hơn nhiều so với khi xem TV. Có phải chị giảm cân nhiều hơn trước không?”.

Nữ diễn viên trả lời: “Vì tác phẩm, tôi đã tạo hình cơ thể phù hợp với nhân vật trong phim. Đây là nhân vật khá nhạy cảm, trái ngược với con người thật của tôi”.

Cô chia sẻ thêm khi quay phim Miracle on 1st Street (2007), bên cạnh tập tạ và boxing liên tục, cô còn phải ăn thịt 6 bữa mỗi ngày để tăng cường cơ bắp.

“Rất vất vả. Vì không được để mất cơ bắp, trước khi đi ngủ tôi cũng nướng thịt ăn rồi mới ngủ”, cô nhớ lại.

h5.jpg
Ha Ji Won và Kian84.

Trong Climax, Ha Ji Won vào vai Chu Sang Ah, minh tinh hàng đầu ngành giải trí nhưng sự nghiệp sa sút sau khi kết hôn. Chồng cô là Bang Tae Seop (Joo Ji Hoon), công tố viên tham vọng lao vào mạng lưới quyền lực để vươn lên đỉnh cao. Mối quan hệ giữa họ xoay quanh tham vọng, quyền lực và những bê bối trong giới chính trị - giải trí.

Ha Ji Won chia sẻ với Kian84: “Đây là vai diễn khó nhất trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Vì thủ vai nữ diễn viên nên càng vất vả hơn. Trong tác phẩm đó, không nên để người ta nhìn thấy ‘Ha Ji Won’”.

Tú Oanh
#Ha Ji Won #Ha Ji Won gầy gò #Joo Ji Hoon #Hàn Quốc

