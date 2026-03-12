Trịnh Thăng Bình là ai?

TPO - Ca sĩ Trịnh Thăng Bình gây chú ý khi vướng tin hẹn hò với Hoa hậu Thanh Thủy sau khi cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Trước đó, anh được biết đến là giọng ca của nhiều bản hit pop ballad và từng công khai hai mối tình trong showbiz.

Tin hẹn hò Hoa hậu Thanh Thủy và những mối tình từng công khai

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988, là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc quen thuộc của Vpop. Sau nhiều năm hoạt động, anh được biết đến với loạt ca khúc pop ballad dễ nghe cùng khả năng sáng tác nhiều bản hit cho thị trường nhạc trẻ. Gần đây, nam ca sĩ trở thành tâm điểm chú ý khi vướng nghi vấn hẹn hò với Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy.

Sáng 12/3, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy xuất hiện cùng nhau trên phố. Hoa hậu được nhìn thấy đến công ty của nam ca sĩ bằng xe của anh. Đến tối cùng ngày, cả hai rời đi cùng nhau. Dù đeo khẩu trang, họ vẫn dễ nhận ra. Khi băng qua đường, Thanh Thủy khoác tay Trịnh Thăng Bình khá thân mật.

Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình (phải).

Tin đồn tình cảm giữa hai người thực tế đã xuất hiện từ khoảng tháng 8/2025. Khi đó, một số khán giả phát hiện nhiều chi tiết trùng hợp trong hoạt động đời thường của cả hai. Những “dấu hiệu” được cư dân mạng nhắc đến gồm việc sử dụng đồ đôi, cùng check-in tại một số địa điểm và sử dụng chung một chiếc máy ảnh.

Đầu năm 2026, nghi vấn tiếp tục lan rộng khi Thanh Thủy bị bắt gặp đi sự kiện bằng chiếc xe được cho là của Trịnh Thăng Bình. Đến nay cả hai vẫn giữ im lặng.

Trước khi vướng tin đồn với Thanh Thủy, Trịnh Thăng Bình từng công khai hai mối tình trong showbiz. Bạn gái đầu tiên được anh là ca sĩ Yến Nhi, thành viên nhóm Mây Trắng.

Cuối năm 2012, nam ca sĩ thừa nhận cả hai hẹn hò sau nhiều năm làm bạn. Trong thời gian yêu nhau, Trịnh Thăng Bình hỗ trợ bạn gái trong công việc âm nhạc. Anh tham gia sáng tác và sản xuất cho một số dự án cá nhân của Yến Nhi. Đến tháng 6/2013, sau khoảng bảy tháng công khai mối quan hệ, cặp sao thông báo "đường ai nấy đi".

Yến Nhi và Trịnh Thăng Bình.

Nam ca sĩ cho biết nguyên nhân xuất phát từ những khác biệt trong quá trình gắn bó. Anh khẳng định chuyện tình cảm kết thúc không liên quan đến người thứ ba. Sau chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Mối quan hệ tiếp theo thu hút nhiều chú ý là với ca sĩ Liz Kim Cương. Tin đồn tình cảm giữa hai người xuất hiện từ cuối năm 2018 khi cả hai thường xuyên đồng hành trong công việc cũng như cuộc sống.

Thời điểm đó, Liz Kim Cương hoạt động dưới công ty của Trịnh Thăng Bình. Nữ ca sĩ phát hành một số ca khúc như Cho anh xin thêm một phút hay Khác biệt to lớn. Đến tháng 11/2019, Trịnh Thăng Bình xác nhận cả hai từng có thời gian yêu nhau nhưng đã chia tay trước đó.

Sau khi kết thúc chuyện tình cảm, hai nghệ sĩ vẫn tiếp tục hợp tác trong âm nhạc một thời gian. Mối quan hệ chỉ khép lại khi Liz Kim Cương rời công ty của Trịnh Thăng Bình vào năm 2023.

Chuyện tình giữa Liz Kim Cương và Trịnh Thăng Bình tốn nhiều giấy mực của báo chí.

Câu chuyện giữa hai người từng gây chú ý khi xuất hiện tin đồn liên quan đến khoản tiền 1,5 tỷ đồng sau khi họ không còn làm việc chung. Trịnh Thăng Bình sau đó lên tiếng phủ nhận thông tin này. Anh khẳng định giữa hai người không có chuyện vay mượn hay “chia tay đòi quà”.

Nam ca sĩ cho biết mối quan hệ trước đây chủ yếu dựa trên sự hỗ trợ trong công việc và cuộc sống. Anh cũng nói bản thân không trực tiếp quyết định các vấn đề tài chính liên quan đến việc Liz Kim Cương rời công ty vì chỉ là cổ đông, không phụ trách điều hành.

Trong một buổi họp báo, Trịnh Thăng Bình thừa nhận những tin đồn thời gian qua ảnh hưởng đến hình ảnh của anh. Nam ca sĩ thậm chí bật khóc khi nhắc lại câu chuyện và bày tỏ mong muốn sự việc được nhìn nhận đúng để tránh gây tổn thương cho cả hai.

Sự nghiệp âm nhạc và gia thế

Trịnh Thăng Bình sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, bước chân vào showbiz khá sớm.

Năm 2006, anh ra mắt công chúng khi trở thành thành viên của nhóm nhạc La Thăng. Sau khoảng hai năm hoạt động, Trịnh Thăng Bình rời nhóm để theo đuổi con đường solo. Thời gian này, anh thể hiện rõ thế mạnh sáng tác và xây dựng hình ảnh nghệ sĩ độc lập.

Năm 2011 được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Album Summer Love phát hành và nhận được nhiều sự quan tâm. Một số ca khúc trong album như Đã biết sẽ có ngày hôm qua, Lời chưa nói được khán giả trẻ yêu thích.

Sau đó, bài hát Người ấy do chính Trịnh Thăng Bình sáng tác và thể hiện giúp tên tuổi anh được biết đến rộng rãi hơn. Ca khúc này trở thành một trong những bản hit tiêu biểu trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Trong nhiều năm hoạt động, Trịnh Thăng Bình phát hành nhiều ca khúc khác như Vỡ tan, Đâu ai đợi mình, Đã lâu không gặp hay Tâm sự tuổi 30.

Bên cạnh hoạt động ca hát, Trịnh Thăng Bình còn tham gia một số chương trình truyền hình. Anh từng xuất hiện trong các chương trình như Ca sĩ giấu mặt hay Sing my song.

Ngoài âm nhạc, Trịnh Thăng Bình cũng thử sức trong lĩnh vực kinh doanh thời trang. Anh cho biết bản thân quan tâm đến kinh doanh từ khá sớm, một phần do ảnh hưởng từ gia đình.

Trấn Thành từng tiết lộ Trịnh Thăng Bình có tuổi thơ đủ đầy khi lớn lên trong gia đình có điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết gia đình mình chỉ kinh doanh bình thường chứ không phải “thiếu gia nhà giàu”.

Nam ca sĩ check-in trời Âu.

Anh nói bản thân may mắn khi được gia đình tạo điều kiện học tập và ủng hộ theo đuổi sở thích. Gia đình không đặt áp lực phải chọn nghề để kiếm tiền sớm.

Thời nhỏ, Trịnh Thăng Bình từng mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Từ khi học lớp 2, anh đã chăm chỉ luyện tập và thường xuyên góp mặt trong đội tuyển của trường nhờ thể hình tốt. Vài năm sau, anh nhận ra đam mê thôi chưa đủ để theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp nên dần từ bỏ ước mơ.

Khoảng năm 20 tuổi, gia đình Trịnh Thăng Bình gặp biến cố lớn về kinh tế. Sự kiện này khiến anh tập trung hơn vào việc xây dựng sự nghiệp. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, anh chính thức theo đuổi con đường nghệ thuật.