Phát ngôn gây phẫn nộ về người Đông Nam Á

TPO - Nam diễn viên Trung Quốc Trương Lăng Hách lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Đông Nam Á sau khi phát ngôn trong chương trình tạp kỹ bị cho là mang hàm ý thiếu tôn trọng, khiến khán giả chỉ trích gay gắt.

Chiều 10/3, diễn viên Trương Lăng Hách đăng bình luận xin lỗi bằng song ngữ Trung - Anh dưới một bài viết trên Instagram cá nhân được đăng trước đó 4 ngày. Động thái được đưa ra sau khi phát ngôn của anh trong chương trình tạp kỹ Xin Chào Thứ 7 gây phản ứng trái chiều từ khán giả, đặc biệt tại các quốc gia Đông Nam Á.

Trong bình luận, nam diễn viên bày tỏ sự hối tiếc vì phát ngôn khiến một bộ phận khán giả cảm thấy khó chịu.

“Đối với những lời tôi đã nói trong chương trình tạp kỹ khiến mọi người cảm thấy không thoải mái, tôi vô cùng xin lỗi. Tôi muốn nói rõ rằng mỗi nền văn hóa đều có sức hấp dẫn riêng, và ý của tôi hoàn toàn không có bất kỳ ý định phân biệt đối xử nào”, Trương Lăng Hách viết.

Diễn viên Trương Lăng Hách.

Anh nhấn mạnh sự trân trọng đối với người hâm mộ trong khu vực: “Trong nhiều năm qua, nhiều người hâm mộ ở Đông Nam Á đã luôn ủng hộ tôi, để lại lời nhắn, viết thư cho tôi, thậm chí đến Trung Quốc để gặp tôi. Tôi luôn ghi nhớ và biết ơn điều đó. Tôi không mong bất kỳ ai đã ủng hộ và yêu mến tôi phải cảm thấy buồn vì sự hiểu lầm lần này”.

Trước đó trong chương trình Xin chào thứ 7, Trương Lăng Hách và nữ diễn viên Điền Hi Vi tham gia trò chơi vẽ chân dung lẫn nhau. Khi nhìn bức tranh do Điền Hi Vi vẽ, nam diễn viên nhận xét: “Tôi cảm thấy như được sinh ra ở Đông Nam Á vậy.”

Phát biểu này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng câu nói mang hàm ý chê bai ngoại hình và thể hiện thái độ thiếu tôn trọng đối với người Đông Nam Á. Nhiều người dùng mạng tại Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực bày tỏ sự thất vọng, tuyên bố ngừng ủng hộ nam diễn viên.

“Đọc xong tôi quyết định không làm fan nữa”,“Phát ngôn gây thất vọng, đang định xem phim anh đóng nhưng giờ không còn hứng thú”... một số bình luận trên mạng xã hội viết:

Sau khi Trương Lăng Hách đăng lời xin lỗi, phản ứng của cộng đồng mạng gay gắt. Một số khán giả cho rằng việc lên tiếng cho thấy nam diễn viên đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có người không đồng tình, chỉ ra anh không chân thành bởi lời xin lỗi được đăng dưới phần bình luận thay vì bài viết riêng.

Trương Lăng Hách sinh năm 1997 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, có hơn 17 triệu người theo dõi trên Weibo. Anh được xem là một trong những gương mặt diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ những năm gần đây. Sở hữu chiều cao 1,9 m cùng ngoại hình điển trai, nam diễn viên thường được truyền thông và người hâm mộ gọi là “nam thần thế hệ mới”.

Trước khi bước chân vào ngành giải trí năm 2020, Trương Lăng Hách từng trúng tuyển Đại học Sư phạm Nam Kinh, theo học chuyên ngành Kỹ thuật điện. Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, anh nhanh chóng được chú ý nhờ tham gia nhiều dự án truyền hình.

Trong gần 5 năm hoạt động, Trương Lăng Hách góp mặt trong nhiều bộ phim nổi bật như Thương lan quyết, Vân chi vũ, Độ hoa niên, Ninh an như mộng, Anh đào hổ phách, Yêu em...

Hiện Trương Lăng Hách tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả với vai Tạ Chinh trong bộ phim Trục ngọc sánh vai cùng Điền Hi Vi.