Kỳ tích phòng vé

TPO - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chúc mừng ê-kíp phim lịch sử "The King's Warden" sau khi tác phẩm vượt mốc 10 triệu lượt khán giả tại phòng vé, thành tích được xem là đặc biệt ý nghĩa khi điện ảnh Hàn Quốc đã hai năm chưa có phim nào đạt cột mốc này.

Cột mốc mới của điện ảnh Hàn Quốc

Phim lịch sử Hàn Quốc The King's Warden tiếp tục lập thành tích tại phòng vé khi vượt 11 triệu lượt khán giả chỉ hai ngày sau khi cán mốc 10 triệu.

Theo Yonhap News, nhà phát hành Showbox cho biết bộ phim đã thu hút tổng cộng khoảng 11,17 triệu lượt khán giả tính đến ngày 8/3, tức ngày thứ 33 kể từ khi ra rạp. Riêng trong ngày thứ bảy trước đó, phim bán được khoảng 754.000 vé, góp phần giúp tác phẩm nhanh chóng vượt mốc 11 triệu khán giả.

Tốc độ đạt cột mốc này nhanh hơn nhiều phim Hàn Quốc từng vượt 10 triệu lượt xem trước đây như Exhuma (2024), 12.12: The Day (2023) hay Masquerade (2012).

Bộ phim do đạo diễn Jang Hang Jun thực hiện, lấy cảm hứng từ các sự kiện lịch sử nhưng được kể lại dưới góc nhìn hư cấu. Nội dung xoay quanh tình bạn đặc biệt giữa trưởng làng Eom Heung-do (do Yoo Hai Jin đóng) và vị vua bị phế truất Danjong do Park Ji hoon thể hiện, trong thời gian nhà vua sống lưu đày tại một ngôi làng.

Tác phẩm nhận nhiều lời khen nhờ dàn diễn viên phối hợp ăn ý, giúp khán giả cảm nhận rõ nỗi đau của vị vua trẻ cũng như sự gắn bó của dân làng với ông. Ngoài ra, bộ phim còn gây ấn tượng nhờ tái hiện bối cảnh nơi nhà vua từng bị lưu đày ngoài đời thực.

Tổng thống Lee Jae Myung đăng lời chúc mừng trên mạng xã hội X (Twitter cũ): “Từ sau bộ phim gần nhất đạt 10 triệu lượt xem đã hai năm, vì vậy thành tích lần này càng có ý nghĩa hơn", ông viết. Tổng thống cho rằng kết quả này là thành quả từ trí tưởng tượng của các nhà làm phim, khả năng kể chuyện và sự ủng hộ của khán giả.

Tổng thống cho biết ông đã xem phim cùng phu nhân tại rạp chiếu địa phương trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Ông nhận định sức hút của bộ phim cho thấy câu chuyện chân thành có thể chạm tới cảm xúc khán giả và tạo sự đồng cảm sâu sắc. Bên cạnh đó, ông cho biết chính phủ sẽ nỗ lực xây dựng môi trường thuận lợi để sự sáng tạo được phát triển.

Cú hích

Thành công của The King's Warden được xem là tín hiệu tích cực hiếm hoi cho điện ảnh Hàn Quốc trong bối cảnh ngành này đang gặp khó khăn trong việc thu hút khán giả trở lại rạp.

Trước đó, phim Hàn gần nhất vượt mốc 10 triệu lượt xem trên toàn quốc là vào năm 2024 với hai tác phẩm Exhuma của đạo diễn Jang Jae Hyun và The Roundup: Punishment.

Năm 2025, không có phim nào đạt cột mốc này. Tác phẩm nội địa có doanh thu cao nhất là My Daughter is a Zombie với 5,64 triệu lượt khán giả. Một số dự án được kỳ vọng lớn từ các đạo diễn nổi tiếng cũng không đạt kết quả như mong đợi, trong đó có Mickey 17 của Bong Joon Ho với 3,1 triệu lượt xem và No Other Choice của Park Chan Wook với 2,94 triệu lượt.

Những con số này phản ánh phần nào khó khăn của ngành điện ảnh Hàn Quốc hiện nay. Theo dữ liệu của Korean Film Council (KOFIC), trước đại dịch COVID-19, số lượt khán giả đến rạp mỗi năm thường vượt 200 triệu. Năm 2019 đạt mức cao kỷ lục 226 triệu lượt.

Tuy nhiên, con số này giảm mạnh xuống 51 triệu vào năm 2020 và chỉ phục hồi một phần sau đó, đạt 115 triệu lượt vào năm 2022 trước khi giảm xuống còn 106 triệu lượt vào năm ngoái.

Ở chiều tích cực, một số phim quy mô trung bình hoặc hướng tới nhóm khán giả riêng vẫn đạt kết quả đáng chú ý. Chẳng hạn, phim kinh phí thấp The Ugly của đạo diễn Yeon Sang Ho thu hút khoảng 1,07 triệu lượt khán giả, The World Of Love đạt khoảng 200.000 lượt - con số khá tốt đối với dòng phim indie.

Nam diễn viên Park Ji Hoon.

The King's Warden đạt thành tích cao sau một năm ảm đạm được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho các phim Hàn chuẩn bị ra mắt trong năm 2026.

Một trong những dự án đáng chú ý là Hope của đạo diễn Na Hong Jin, có sự tham gia của Hwang Jung Min và Zo In Sung, kể về chuỗi sự kiện bí ẩn xảy ra tại ngôi làng nằm trong khu phi quân sự.

Ngoài ra còn có phim Heaven: To the Land of Happiness của đạo diễn Im Sang Soo, xoay quanh cuộc hành trình bất ngờ của một tù nhân vượt ngục (Choi Min Sik) và bệnh nhân (Park Hae Il) sau khi họ có được khoản tiền lớn.

The King's Warden có kinh phí khoảng 10,5 tỷ won (7,11 triệu USD), cho thấy vai trò của các chính sách hỗ trợ phim tầm trung. Năm 2025, chính phủ Hàn Quốc lần đầu triển khai chương trình hỗ trợ dành riêng cho các dự án điện ảnh có kinh phí trung bình nhằm giúp ngành điện ảnh phục hồi sau đại dịch.

Năm 2026, ngân sách cho chương trình này được tăng gấp đôi lên 20 tỷ won. Còn quá sớm để nói liệu The King's Warden có trở thành bước ngoặt cho thị trường hay chỉ là điểm sáng hiếm hoi, thành công của bộ phim ít nhất cũng mang lại tín hiệu lạc quan cho ngành công nghiệp đang tìm kiếm động lực mới.