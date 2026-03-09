Ứng viên sáng nhất Oscar gây phẫn nộ

TPO - Diễn viên Timothée Chalamet vấp phải phản ứng từ giới nghệ thuật sau khi nói không còn ai quan tâm đến ballet và opera. Phát ngôn gây tranh cãi xuất hiện chỉ vài ngày trước lễ trao giải Oscars 2026 khi anh được xem là ứng viên sáng giá ở hạng mục Nam chính.

Timothée Chalamet “lật xe” trước thềm Oscar

Theo tạp chí Vanity Fair, tranh cãi nổ ra sau khi Timothée Chalamet tham gia buổi trò chuyện do Variety và CNN tổ chức hồi tháng 2. Trong cuộc đối thoại với diễn viên Matthew McConaughey, anh nói về tầm quan trọng của việc duy trì trải nghiệm xem phim tại rạp.

Timothée cho biết anh ngưỡng mộ những nghệ sĩ sẵn sàng xuất hiện trên các chương trình trò chuyện để kêu gọi khán giả tiếp tục ủng hộ điện ảnh.

Chàng thơ Timothée Chalamet 'vạ miệng', bị chỉ trích dữ dội.

Khi so sánh với các loại hình nghệ thuật khác, nam diễn viên nói: “Tôi không muốn làm việc trong ngành ballet hay opera, nơi những nơi phải nói kiểu ‘Hãy giữ gìn loại hình này sống sót dù chẳng còn ai quan tâm nữa’". Anh nói thêm: "Xin dành tất cả sự tôn trọng cho những người làm ballet và opera ngoài kia, tôi vừa đánh mất 14 xu tỷ lệ người xem rồi đấy".

Phát biểu này nhanh chóng gây phản ứng trong giới nghệ thuật biểu diễn. Nhà hát opera nổi tiếng Teatro alla Scala ở Milan trích lại câu nói “không còn ai quan tâm” của Chalamet và đáp lại trên mạng xã hội: “Có người quan tâm. Và nếu bạn đến thăm chúng tôi, có thể bạn cũng sẽ quan tâm".

Trong khi đó, Paris Opera đăng một video cắt đoạn phát biểu của anh, sau đó chèn cảnh từ vở opera Nixon in China với dòng chú thích hài hước rằng “Cú lừa, bóng bàn cũng xuất hiện trong opera”. Timothée đóng phim Marty Supreme nói về bóng bàn.

Nhà hát Wiener Staatsoper thực hiện video phỏng vấn trực tiếp các khán giả trẻ tuổi xem họ có thực sự quan tâm đến opera và ballet hay không, đồng thời gắn thẻ mạng xã hội tài khoản của Timothée cùng lời nhắn: "Đây là lời mời gửi đích danh đến anh để tới Vienna. Sân khấu của chúng tôi đang chờ".

Điều khiến nhiều người bất ngờ là bản thân Timothée có mối liên hệ với ballet. Mẹ và chị gái anh từng theo học tại School of American Ballet và trong cuộc phỏng vấn gần đây anh cho biết họ từng biểu diễn cùng New York City Ballet. Nam diễn viên cũng từng chia sẻ rằng tuổi thơ của mình gắn liền với cánh gà nhà hát David H. Koch Theater tại Lincoln Center ở New York.

Nghệ sĩ opera và ballet phản ứng

Sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực opera và ballet đã lên tiếng phản đối nhận xét của Timothée Chalamet.

Ca sĩ opera đoạt giải Grammy Isabel Leonard cho biết cô sốc trước phát ngôn của nam diễn viên. Cô thất vọng khi một người được xem là nghệ sĩ lại có góc nhìn “thiển cận” về các loại hình nghệ thuật khác.

Nữ ca sĩ opera Canada Deepa Johnny cũng bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng sân khấu trực tiếp, ballet và opera có sức mạnh đặc biệt. Theo cô, những loại hình nghệ thuật này cần được tôn vinh và hỗ trợ thay vì bị xem nhẹ.

Trong khi đó, vũ công ballet người Brazil Victor Caixeta phản hồi rằng ballet và opera đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ. Anh viết: “Hãy xem liệu phim của bạn có còn được xem sau 300 năm hay không".

Diễn viên và ca sĩ Brazil Thiago Fragoso cũng bình luận rằng ballet và opera là những loại hình xứng đáng được tồn tại, đồng thời khuyến khích Chalamet đến xem một buổi biểu diễn để hiểu rõ hơn.

Một số khán giả thất vọng, nói phát ngôn của anh là thiếu hiểu biết văn hóa. Tuy nhiên, cũng có người bênh vực nam diễn viên, cho rằng anh chỉ nói thẳng thực tế của ngành giải trí hiện nay.

Đây không phải lần đầu phát ngôn của Timothée gây tranh cãi. Trước đó khi quảng bá phim Marty Supreme, anh từng nói vai diễn của mình là màn thể hiện ở đẳng cấp cao nhất tốt nhất trong sự nghiệp, khiến một bộ phận khán giả chỉ trích anh tự tin thái quá.

Diễn viên hài Chelsea Handler chia sẻ: “Thật khó nghe khi ai đó tự khoe mình là diễn viên giỏi đến mức nào. Tôi hiếm khi thấy một diễn viên tự nâng mình lên như vậy".

Phát biểu của Chalamet về việc theo đuổi “sự vĩ đại”, anh từng nhắc tới các huyền thoại như Marlon Brando tại các lễ trao giải cũng tạo nên phản ứng trái chiều. Một số người cho đó là thái độ kiêu ngạo hơn là tự tin, trong khi người khác lại coi đó là sự táo bạo của một diễn viên trẻ.

Cho đến nay, Timothée Chalamet chưa đưa ra phản hồi về những tranh luận.

Ở tuổi 30, Timothée Chalamet hiện là nam diễn viên trẻ nhất 3 lần được đề cử Oscar. Tất cả các đề cử của anh đều thuộc hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cho phim Call Me by Your Name (2018), A Complete Unknown (2025) và Marty Supreme (2026).

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, anh còn thu hút sự quan tâm của công chúng với mối quan hệ yêu đương kéo dài hơn một năm với Kylie Jenner.

Giới truyền thông cho rằng phát ngôn gây tranh cãi này có thể tiếp tục được nhắc đến khi anh xuất hiện trên thảm đỏ trong những ngày tới.