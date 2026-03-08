Hoàng Dũng kết hôn

TPO - Ca sĩ Hoàng Dũng cho biết anh đã kết hôn với bạn gái lâu năm sau khi giữ kín thông tin trong thời gian dài. Cả hai tổ chức lễ ăn hỏi từ tháng 1/2020.

Thông tin được Hoàng Dũng chia sẻ trên trang cá nhân đúng dịp 8/3. Nam ca sĩ cho biết anh không cố tình giấu chuyện trọng đại mà chỉ chờ thời điểm phù hợp để nói với khán giả. Anh cũng gọi đây là dịp đặc biệt để “khoe” người phụ nữ đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm qua.

Hoàng Dũng kể lại lần đầu gặp vợ - Khánh Linh - khi anh 25 tuổi. Thời điểm đó, nam ca sĩ đang sống và làm việc tại Hà Nội, bắt đầu theo đuổi con đường sản xuất âm nhạc độc lập.

Lễ ăn hỏi của Hoàng Dũng và bạn gái Khánh Linh diễn ra cách đây 6 năm.

Theo chia sẻ của anh, Khánh Linh khi ấy đang làm nhiều công việc khác nhau và từng tâm sự rằng công việc khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Hoàng Dũng nhớ lại một khoảnh khắc đặc biệt khi anh nói đùa rằng: “Em nghỉ ở nhà đi anh nuôi”. Bất ngờ là Khánh Linh quyết định nghỉ việc và cả hai bắt đầu hành trình chung.

Nam ca sĩ cho biết từ thời điểm ấy, cuộc sống và sự nghiệp của anh luôn có sự đồng hành của vợ. Những lúc anh miệt mài làm nhạc hay bận rộn với các dự án, Khánh Linh vẫn ở bên, trở thành người chia sẻ và hỗ trợ nhiều quyết định quan trọng.

Hoàng Dũng tiết lộ vợ không hoạt động trong showbiz nhưng có ảnh hưởng lớn tới con đường nghệ thuật của anh. Theo nam ca sĩ, Khánh Linh chính là người góp phần thúc đẩy anh hoàn thiện nhiều dự án âm nhạc quan trọng. Cô đặt tên cho album đầu tay 25, đồng thời thu thập những bản demo anh từng bỏ dở để hoàn thiện thành một sản phẩm âm nhạc trọn vẹn.

Đặc biệt, ca khúc Nàng thơ cũng được phát hành sau khi Khánh Linh thuyết phục anh chỉnh sửa và đưa ra công chúng, dù trước đó nam ca sĩ từng có ý định bỏ đi.

Ngoài ra, nhiều dự án khác như EP Yên hay album Xoay tròn cũng có sự đồng hành của cô. Hoàng Dũng cho biết vợ thường là người lắng nghe, đưa ra ý kiến và luôn ủng hộ anh trong những quyết định quan trọng.

Hoàng Dũng cho rằng trước đây anh từng nghĩ tình yêu chỉ là “gia vị” của cuộc sống, nhưng khi gặp đúng người, anh nhận ra tình yêu có ý nghĩa sâu sắc hơn, "là sự đồng điệu, tin tưởng, đồng hành và cam kết".

“Anh hình thành suy nghĩ rằng mình muốn ở cạnh con người này vài chục năm sau của cuộc đời”, nam ca sĩ viết.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Hoàng Dũng tổ chức lễ cưới vào tháng 1 tại Hà Nội. Buổi lễ diễn ra trong không gian riêng tư, chỉ có gia đình và một số bạn bè thân thiết tham dự.

Trước đó, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 6/1/2020. Trong nhiều năm qua, Khánh Linh thỉnh thoảng xuất hiện cùng Hoàng Dũng tại một số sự kiện, nhưng nam ca sĩ hiếm khi chia sẻ sâu về đời tư.

Hoàng Dũng được biết đến sau khi trở thành á quân chương trình Giọng hát Việt năm 2015. Anh còn sáng tác nhiều ca khúc được yêu thích như Chờ anh nhé, Yếu đuối, Nép vào anh và nghe anh hát, Đôi lời…

Những năm gần đây, sự nghiệp của nam ca sĩ ghi dấu với nhiều dự án âm nhạc và concert cá nhân thu hút đông đảo khán giả. Album Xoay tròn giúp anh góp mặt trong đề cử Nam ca sĩ của năm tại giải Cống hiến 2026.