Giải trí

Google News

Công chúa Nhật Bản đi xem bóng chày

Hà Trang
TPO - Nhật hoàng Naruhito cùng Hoàng hậu và Công chúa Aiko đến Tokyo Dome xem trận bóng chày World Baseball Classic. Đây là lần đầu sau khoảng 59 năm 4 tháng Nhật hoàng dự khán một trận bóng chày quốc tế.

Nhật hoàng Naruhito chiều 8/3 tới sân vận động Tokyo Dome (quận Bunkyo, Tokyo) để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và Australia tại vòng bảng của World Baseball Classic (WBC). Đi cùng ông có hoàng hậu Masako Owada và con gái - công chúa Aiko.

Theo Imperial Household Agency, đây là lần thứ ba nhà vua và hoàng hậu trực tiếp đến sân theo dõi giải đấu WBC. Trước đó, khi còn là Thái tử và Thái tử phi, hai người từng dự khán các trận đấu của giải tại Tokyo Dome vào năm 2006 và 2009.

Đối với công chúa Aiko, đây là lần đầu cô đến sân xem một trận đấu thuộc giải WBC.

anh-chup-man-hinh-2026-03-09-luc-105241.png
69ad6575033bfimage.jpg
69ad65744ceecimage.jpg
69ad6575d4d9eimage.jpg
Ảnh: Kyodo News/AP.

Đây là lần đầu sau khoảng 59 năm 4 tháng một trận bóng chày quốc tế được tổ chức mà có sự hiện diện của Nhật hoàng trên khán đài. Lần gần nhất diễn ra vào tháng 11/1966, trong trận giao hữu giữa đội tuyển Nhật Bản và Los Angeles Dodgers.

Khi xuất hiện tại khu ghế khách mời danh dự, họ nhận được những tràng pháo tay và tiếng reo hò lớn từ khán giả.

Gia đình hoàng gia cũng nghe phần thuyết minh về trận đấu từ cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chày Nhật Bản Hideki Kuriyama của Samurai Japan, đồng thời vỗ tay cổ vũ cho màn thể hiện của các cầu thủ hai đội.

Theo các nguồn tin thân cận hoàng gia, trong kỳ World Baseball Classic 2023, gia đình hoàng gia đã theo dõi trận chung kết qua truyền hình. Khi đó, Nhật Bản đánh bại đội tuyển Mỹ để giành chức vô địch sau 14 năm chờ đợi.

Sau trận đấu, nhà vua và hoàng hậu bày tỏ niềm vui trước chiến thắng của đội tuyển Nhật Bản, khen ngợi nỗ lực thi đấu của cả hai đội.

World Baseball Classic (WBC) là được coi là "World Cup của bóng chày", là giải đấu hàng đầu giúp phổ biến môn thể thao này trên toàn cầu. Giải cho phép các cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu, đặc biệt là từ Major League Baseball (MLB) của Mỹ và Nippon Professional Baseball (NPB) của Nhật Bản, thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Nhật Bản là đội tuyển giàu thành tích nhất, là đương kim vô địch năm 2023.

q.jpg
Công chúa Aiko. Ảnh: AP.

Công chúa Aiko sinh ngày 1/12/2001, là con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. Năm 2024, cô tốt nghiệp ngành Văn học Nhật Bản tại Đại học Gakushuin và hiện làm việc tại Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản, đồng thời tham gia các hoạt động hoàng gia.

Công chúa Aiko được công chúng Nhật Bản yêu mến nhờ hình ảnh thông minh, thân thiện. Cô không nằm trong danh sách kế vị ngai vàng vì luật hoàng gia Nhật Bản hiện chỉ cho phép nam giới kế vị. Hiện người kế vị Nhật hoàng là thái tử Akishino và hoàng tử Hisahito.

Hà Trang
