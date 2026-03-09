Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

17 người đối diện nguy cơ cấm sóng

Minh Vũ

TPO - Hà Sưởng Hy và 16 ngôi sao khác vướng tin bị cấm sóng ngầm do vi phạm quy định về đóng phim tại Trung Quốc.

Sina đưa tin khi bộ phim Trục ngọc lên sóng, vai diễn của nam diễn viên trẻ Hà Sưởng Hy bất ngờ bị thay thế bằng công nghệ AI. Tuy nhiên, bản thân Hà Sưởng Hy không biết việc này. Chỉ đến khi nhìn gương mặt mình bị thay thế bởi đồng nghiệp Chu Tán Cẩm, phía Hà Sưởng Hy mới tức giận, xóa hết bài quảng bá bộ phim Trục Ngọc trên trang cá nhân.

Trên mạng xã hội Weibo, khán giả chia sẻ thông tin Hà Sưởng Hy bị cấm vì lộ chuyện tình yêu đồng tính và đóng phim đam mỹ.

ha-duong-hy17.jpg
Hà Sưởng Hy (trái) bị thay vai mà không được báo trước.

Tháng 1, Hà Sưởng Hy vướng tin hẹn hò bạn diễn là nam diễn viên Tô Dật Dương. Cả hai bị chụp hình hẹn hò với nhau tại nhà. Bên cạnh đó, còn có thông tin họ tham gia phim đam mỹ Tết thiếu nhi 1/6 của Sơ Tam. Bộ phim này không quay tại Trung Quốc mà tìm địa điểm khác ngoài Trung Quốc để quay, sau đó phát hành tại Đại lục như phim nước ngoài.

Cách này từng được đoàn phim Nghịch ái sử dụng. Dàn diễn viên tham gia trong phim Tử Du, Điền Hủ Ninh, Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa đều là người Trung Quốc đại lục, nhưng tác phẩm do Đài Loan sản xuất, sau đó mới phát hành trong nước.

Tuy nhiên, trên MXH Weibo lan truyền danh sách 17 diễn viên bị cấm sóng với lý do quay phim đam mỹ/bách hợp tại nước ngoài, làm trái quy định của Tổng cục Phát thanh và Truyền hình quốc gia Trung Quốc (NRTA, hay còn gọi là Quảng Điện). Với lý do các nghệ sĩ quay phim tại nước ngoài là hành trốn thuế, làm trái quy định cấm đóng phim đồng tính của các cơ quan quản lý nghệ thuật. Chính vì vậy, Hà Sưởng Hy đã bị đoàn phim Trục ngọc xóa mặt nhằm hạn chế rủi ro.

ha-suong-hy2.jpg
Nam diễn viên đóng phim ngoài Trung Quốc để lách luật, do đó bị cấm sóng ngầm.

Ngoài Hà Sưởng Hy, danh sách còn bao gồm các nghệ sĩ khác như Liêu Thăng Bồi, Lương Hồng Lợi (phim Quấn thân ), Kha Hân, Trương Duệ Di, Lộ Hân, Tôn Diễm Thanh (Kẹo ngọt), Vân Kỳ, Hách Dập Nhiên, Trần Kiến Vũ (Ngô Ngạn ), Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh, Lý Phái Ân, Giang Hành (Thèm muốn).

Theo Sina, đây là hành động cấm sóng ngầm, các nghệ sĩ vẫn có thể nhận quảng cáo, có các hoạt động thương mại, tổ chức biểu diễn, nhưng khó đóng phim và xuất hiện trên truyền hình.

Trung Quốc khắt khe trong việc kiểm soát các dự án tình yêu đồng giới. Một số bộ phim như Vai trái có bạn, Hạo y hành, Phong hỏa lưu kim, Sát phá lang, Thiên quan tứ phúc... đã quay xong nhưng bị xếp kho. Phim Nghịch ái, Kính Vạn Hoa chết chóc vừa lên sóng đã bị xóa.

ha4.jpg
Các dự án đam mỹ đã quay nhưng không được lên sóng.
ha.jpg
Nếu lách luật như Nghịch ái cũng sẽ bị xóa ngay sau khi phát hành.
Minh Vũ
#Hà Sưởng Hy #Trục Ngọc #Điền Hủ Ninh #Tử Du #sao Hoa ngữ #phim đam mỹ #phim Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục