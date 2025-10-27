Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Thông tin mới về nữ diễn viên bị cấm sóng 3 năm

Minh Vũ

TPO - Viên Băng Nghiên từng được coi mỹ nhân cổ trang đầy triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ, tuy nhiên cô bị cấm hoạt động nghệ thuật 3 năm vì trốn thuế.

Ngày 25/10, Sohu đưa tin nữ diễn viên Viên Băng Nghiên sau hai năm yên lặng vì scandal bất ngờ trở lại trên mạng xã hội Weibo và đăng tải video trên nền tảng Xiaohongshu. Nữ diễn viên cập nhật ảnh đại diện và có những hoạt động báo hiệu sự trở lại sau khi bị cấm sóng vì trốn thuế.

Sohu cho biết thêm hiện tại Viên Băng Nghiên khó trở lại đóng phim truyền hình chính thống. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn có lượng người hâm mộ hùng hậu, sẵn sàng ủng hộ cô trong các hoạt động nghệ thuật. Một số nhà sản xuất phim ngắn đã ngỏ lời mời Viên Băng Nghiên tham gia các dự án mới. Thị trường phim ngắn Trung Quốc đang nở rộ với doanh thu lên tới gần 50,44 tỷ nhân dân tệ (6,91 tỷ USD) mỗi năm, là cơ hội để Viên Băng Nghiên bắt đầu lại từ đầu.

vien-bang-nghien.jpg
Viên Băng Nghiên trở lại sau ba năm tạm dừng diễn xuất.

Viên Băng Nghiên sinh năm 1992, nổi tiếng nhờ các tác phẩm như Lưu ly, Chúc khanh hảo, Tương dạ, thính tuyết lâu, Lão cửu môn... Nữ diễn viên từng được coi là "tiểu Triệu Lệ Dĩnh" với phong cách thời trang và gương mặt khá giống đàn chị.

Năm 2020, với bộ phim Lưu ly đóng cặp với Thành Nghị, Viên Băng Nghiên trở thành mỹ nhân cổ trang thế hệ mới đầy triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Cảnh khóc của cô được đánh giá cao mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Tuy nhiên, khi đang phát triển mạnh mẽ, Viên Băng Nghiên bị tố trốn thuế vào tháng 7/2022. Một công ty mà Viên Băng Nghiên đầu tư cũng phạm tội trốn thuế và bị phạt với số tiền là 146.000 USD. Tuy nhiên, trước khi công ty bị thông báo có hành vi vi phạm pháp luật, Viên Băng Nghiên đã nhanh chóng rút khỏi công ty, phủi sạch mọi sự liên quan.

vien-bang-nghien8.jpg
Viên Băng Nghiên đánh mất sự nghiệp vì hành vi trốn thuế năm 2022.

Đến tháng 9/2023, cục thuế Trùng Khánh đưa ra thông báo phạt Viên Băng Nghiên và công ty có liên quan số tiền tổng cộng là hơn 4,3 triệu NDT (gần 600.000 USD) vì hành vi trốn thuế.

Thời gian gần đây, một ngôi sao khác cũng bị tố trốn thuế nhưng đã hoạt động trở lại là Tống Tổ Nhi. Có thể thấy với số tiền trốn thuế nhỏ, các nghệ sĩ sẽ bị phạt hành chính và cấm hoạt động nghệ thuật một thời gian mới được quay trở lại làng giải trí.

Minh Vũ
#Viên Băng Nghiên #Lưu ly #sao Hoa ngữ #Thành Nghị #Chúc khanh hảo #Mùa hoa rơi gặp lại chàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục