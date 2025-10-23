Video mỉa mai Lưu Diệc Phi và các ngôi sao hạng A

TPO - Một video của tạp chí Vogue China gây tranh cãi khi mỉa mai các nghệ sĩ Hoa ngữ thích tranh giành địa vị, thể hiện bản thân quá lố trên thảm đỏ. Lưu Diệc Phi, Nhiệt Ba, Dương Mịch đều bị nhắc tên.

Sohu đưa tin sự kiện thảm đỏ cuối năm của tạp chí Vogue China và kỷ niệm 20 năm phát hành sẽ diễn ra vào ngày 23/10, trước đó, tạp chí thời trang đã đăng tải một video "Hướng dẫn nhập tiệc" để đưa ra những quy định cho các nghệ sĩ tham gia sự kiện. Tuy nhiên, video này gây tranh cãi vì đụng chạm tới các nghệ sĩ nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt, Lưu Diệc Phi...

Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhắc nhở vì từng sử dụng chiêu trò gây chú ý trên thảm đỏ.

Video gây tranh cãi

Cụ thể, trong video hướng dẫn của Vogue có những lời nhắc như: "Xin vui lòng đi vào từ cổng chính, các đường hầm và lối bí mật tạm thời không mở cửa". Lời thoại này khiến khán giả nhớ tới sự việc Địch Lệ Nhiệt Ba lạc lối trên thảm đỏ tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2023 do Tencent tổ chức. Trong tình huống đó, MC đã mời mỹ nhân Tân Cương bước vào vị trí, nhưng cô vẫn tỏ ra ngơ ngác rẽ nhầm sang hướng khác. Sau đó, từ khóa "Địch Lệ Nhiệt Ba lạc lối" cũng nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên MXH Trung Quốc, giúp nữ diễn viên trở thành tâm điểm chú ý.

Theo Sohu, trong giới giải trí Hoa ngữ với hàng trăm người đẹp, để nổi bật, các ngôi sao không ngại dùng những chiêu trò nhỏ để bản thân trở nên nổi bật hơn, được bàn tán nhiều hơn. Trong tình huống của Địch Lệ Nhiệt Ba, nhiều người cho rằng cô ngơ ngác đáng yêu, nhưng cũng có những người đánh giá nữ diễn viên "diễn sâu".

Chính vì vậy, trong "Hướng dẫn nhập tiệc" của Vogue không ngại "ám chỉ" những người nổi tiếng hãy tránh gây rắc rối, đừng tạo chiêu trò trên thảm đỏ.

Nhiệt Ba đã nhìn thấy MC mời vào chỗ chụp hình nhưng vẫn tỏ ra ngơ ngác đi lạc đường.

Bên cạnh đó, video của Vogue còn nhắc nghệ sĩ cần tuân theo yêu cầu về trang phục của buổi tiệc. Lời nhắc nhở này khiến khán giả nhớ tới sự kiện đêm hội cuối năm của tạp chí Marie Claire Trung Quốc tháng 12/2024. Trong đó, ban tổ chức yêu cầu người nổi tiếng mặc đồ theo chủ đề "phi công và màu đen", nhưng Lưu Diệc Phi lại mặc chiếc váy màu vàng nổi bật, không hề đúng với quy định của chương trình. Lưu Thi Thi cũng mặc theo chủ đề phi công nhưng lại lựa chọn trang phục màu xanh rêu.

Các nghệ sĩ Hoa ngữ để bản thân nổi bật hơn dàn khách mời khác, sẵn sàng bỏ qua mọi quy định, họ bị đánh giá là hợm hĩnh, chỉ muốn làm theo ý mình.

Trong đoạn video "Hướng dẫn nhập tiệc", Vogue China cũng tiết lộ trong hậu trường, đội ngũ nhân viên đã nhận 31 lần câu hỏi: "Tôi được mang theo bao nhiêu trợ lý?", "Tôi sẽ ngồi cạnh ai trong buổi tiệc?" bị hỏi 33 lần.

16 người hỏi: "Có thể đổi thứ tự xuất hiện không?". 19 lần nhận được thắc mắc: "Danh sách khách mời trên mạng có thật không?"...

Có thể thấy các ngôi sao Hoa ngữ rất quan tâm tới địa vị, vị trí của bản thân, cũng như muốn biết những ai sẽ tham gia chương trình.

Trước đó, nhân viên tại các buổi tiệc thời trangtiết lộ những ngôi sao cạnh tranh với nhau luôn dò hỏi về hoạt động của đối phương, muốn được xuất hiện sau trên thảm đỏ, đãi ngộ phải hơn hoặc bằng đối phương.

Lưu Diệc Phi từng gây tranh cãi vì không theo đúng yêu cầu trang phục.

Video "Hướng dẫn nhập tiệc" của Vogue đã vạch trần những thói xấu trong giới giải trí Hoa ngữ.

Sao Hoa ngữ tranh nhau từng chiếc ghế

Theo Sohu, các đêm hội cuối năm phần nào thể hiện địa vị của các nghệ sĩ trong giới giải trí Hoa ngữ. Vì vậy, không ít người dùng đủ mọi chiêu trò để thể hiện bản thân là người quan trọng. Trong đó, thứ tự xuất hiện trên thảm đỏ, vị trí trong bức ảnh chụp chung luôn là đề tài gây tranh cãi.

Tại dạ tiệc New chapter night 2023 của tạp chí thời trang Vogue, thảm đỏ đã để trống gần 20 phút vì Châu Đông Vũ không muốn bước ra trước, chính vì vậy, Dương Mịch phải cứu cánh cho sự kiện.

Cũng tại chương trình này, trong bức ảnh chụp chung việc Cung Tuấn ngồi bên cạnh đàn chị Thang Duy, trong khi đó Dương Mịch phải đứng xa phía sau gây tranh cãi vì nhiều người cho rằng địa vị danh tiếng của nam diễn viên không xứng với chiếc ghế đó.

Chỗ ngồi của các ngôi sao rất được công chúng quan tâm. Các ngôi sao bị đẩy xuống hàng ghế sau thể hiện sự nghiệp của họ đang chững lại, không có sức hút với khán giả. Trong khi đó, những ngôi sao được ngồi hàng ghế trên có địa vị cao hơn. Có thể nói tranh giành vị trí đi thảm đỏ, vị trí chỗ ngồi hay chụp ảnh là câu chuyện muôn thuở của giải trí Hoa ngữ.

Nghệ sĩ Hoa ngữ rất quan tâm tới vị thế của mình tại các sự kiện.

Ngay trong sự kiện sắp diễn ra của tạp chí Vogue, nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi được cho là người sẽ xuất hiện sau cùng. Theo Sohu, luật bất thành văn trong giới giải trí là ngôi sao nào có địa vị cao nhất, quan trọng nhất sẽ được đi cuối thảm đỏ. Năm nay, Tân Chỉ Lôi đã có thành tích xuất sắc khi trở thành ảnh hậu Venice, một giải thưởng lớn mà hiếm có ngôi sao Trung Quốc nào giành được. Ngay sau khi giành giải, cô đã được tạp chí Vogue dành hẳn trang bìa số tháng 10 để vinh danh. Vì vậy, nhiều người cho rằng vị trí vedette dành cho Tân Chỉ Lôi là xứng đáng.

Tuy nhiên, trong sự kiện này vào năm 2024, Lưu Diệc Phi là người nhận được sự ưu ái của ban tổ chức. Thậm chí, trong bìa tạp chí số tháng 9, kỷ niệm 20 năm thành lập của Vogue China, Lưu Diệc Phi cũng đứng vị trí trung tâm. Do đó, Tân Chỉ Lôi đã quyết định không tham gia sự kiện của Vogue năm nay. Điều này cho thấy Tân Chỉ Lôi không hài lòng với cách mà ban biên tập tạp chí đối xử với mình, cô cũng không chấp nhận việc bản thân là "ảnh hậu quốc tế" nhưng lại đứng sau Lưu Diệc Phi.