Mono thị phạm vũ đạo ở Hà Nội

TPO - Nam ca sĩ gây bất ngờ khi xuất hiện với vai trò là người thị phạm vũ đạo cho các bạn trẻ tại sự kiện thể thao ở Hà Nội.

Dịp 8/3, ca sĩ Mono xuất hiện tại một sự kiện dành cho cộng đồng trẻ tổ chức ở Hà Nội và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nam ca sĩ thu hút người hâm mộ vây quanh khu vực sân khấu để theo dõi các hoạt động giao lưu.

Với phong cách năng động, Mono tương tác với khán giả, ký tặng, chụp ảnh và trò chuyện cùng người hâm mộ, tạo nên bầu không khí sôi động trong suốt chương trình.

Mono xuất hiện trẻ trung, năng động tại sự kiện.

Tại sự kiện, Mono tham gia những hoạt động tương tác cùng cộng đồng yêu thích vũ đạo đường phố. Khi phần giao lưu về nhảy vũ đạo diễn ra, nam ca sĩ ngẫu hứng bước lên sân khấu thị phạm các động tác hip hop, khuấy động không khí và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả trẻ.

Mono chia sẻ rằng âm nhạc và vận động luôn là hai yếu tố gắn liền với hành trình nghệ thuật của mình. Nam ca sĩ thích những không gian sự kiện mang tính cộng đồng, nơi nghệ sĩ có thể trực tiếp gặp gỡ khán giả và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.

Nam ca sĩ cho rằng những hoạt động với không gian mở giúp nghệ sĩ và người hâm mộ kết nối gần gũi hơn, đồng thời truyền cảm hứng sáng tạo cho các bạn trẻ yêu âm nhạc, vũ đạo.

Đầu năm 2026, Mono góp mặt trong dự án âm nhạc mang màu sắc tươi vui cho mùa Tết, kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ khác nhằm lan tỏa thông điệp tích cực về gia đình và những điều tốt đẹp trong năm mới.

Mono mong muốn tập trung vào các giá trị quan trọng là gia đình, sức khỏe, đồng thời tiếp tục phát triển bản thân trong âm nhạc cũng như phong cách biểu diễn.

Mono nói muốn thử nghiệm nhiều màu sắc nghệ thuật khác nhau để tìm ra hướng đi phù hợp và mang đến những trải nghiệm mới cho khán giả.

Sản phẩm gần đây nhất của Mono là MV Ôm em thật lâu, một ca khúc Rn'B thiên về vocal. Ca khúc đã nhận được phản hồi tốt từ khán giả trẻ và có lượt nghe ấn tượng trên các nền tảng nhạc số.

Mono tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000, là ca sĩ trẻ tạo được dấu ấn những năm gần đây. Anh ra mắt khán giả vào năm 2022 với album đầu tay 22, trong đó ca khúc Waiting for you nhanh chóng trở thành bản hit và tạo hiệu ứng mạnh trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến cũng như mạng xã hội.

Sau đó, Mono tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm như Em xinh, Quên anh đi hay Open your eyes, dần định hình hình ảnh nghệ sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc pop pha R&B cùng phong cách trình diễn sôi động, trẻ trung.