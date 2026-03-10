Điểm trừ của Mỹ Tâm

TPO - Dù hạn chế khâu kịch bản, "Tài" vẫn là màn ra mắt thành công của đạo diễn, biên kịch kiêm diễn viên chính Mai Tài Phến. Phim đủ sức làm hài lòng số đông, Mai Tài Phến còn nhiều dư địa để bứt phá trong những dự án tiếp theo.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Đến trưa 10/3, phim Tài do Mỹ Tâm sản xuất, Mai Tài Phến làm biên kịch, đạo diễn kiêm đóng chính gần chạm mốc doanh thu 60 tỷ đồng, khả năng gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỷ vào dịp cuối tuần.

Phim đã bán ra hơn 500.000 vé, có đà tăng doanh thu mạnh mẽ dù mới ra rạp được vài ngày. Không thể phủ nhận bộ phim đã có sẵn tệp khán giả là người hâm mộ trung thành của Mỹ Tâm. Tuy nhiên, phim vẫn có nhiều điểm đáng khen, là tác phẩm đầu tay chỉn chu của Mai Tài Phến ở vai trò ít ai nghĩ đến.

Hành động mãn nhãn

Mai Tài Phến không chọn lối đi dễ là phim hài, phim gia đình, tình cảm ngọt ngào dễ lấy mắt người xem cho tác phẩm đầu tay mà chọn làm dòng phim pha trộn giữa hành động và tâm lý gia đình. Điều này cho thấy sự nghiêm túc và bỏ thời gian đầu tư, học hỏi của một đạo diễn tay ngang.

Tài là bộ phim hành động đẹp mắt, mãn nhãn, đậm chất điện ảnh. Cảnh hành động trong phim được sử dụng hiệu quả, thuyết phục. Phim thiên về thực chiến, những cảnh quay cận chiến có lực, cho thấy diễn viên có quá trình rèn luyện kỹ khi vào phim. Cảnh rượt đuổi, luồn lách trên xe máy xuồng ghe tốc độ cao cũng được tiết chế vừa đủ, với kỹ thuật chuyển cảnh mượt mà, không gây rối mắt, không quá phô diễn nhưng vẫn đảm bảo thỏa mãn phần nhìn.

Suốt gần 120 phút phim, Mai Tài Phến chứng minh anh nói được làm được khi từng tuyên bố cảnh hành động trong phim không phải đánh để đẹp, mà đánh để có cảm xúc của nhân vật. Pha hành động càng về cuối phim càng "nặng đô".

Ngoài cảnh đánh đấm, rượt đuổi, yếu tố khác chinh phục thị giác khán giả là những cú máy quay sông nước miền Tây ấn tượng ở đầu phim. Góc rộng và flycam được tận dụng triệt để để mô tả không khí tấp nập ở chợ cá, đại cảnh trên sông, cánh đồng lúa. Màu phim được xử lý tông ấm. Cú máy one-shot ở chợ cá từ flycam trên cao chuyển mượt xuống mặt đất và theo chân nhân vật xuyên không gian đông đúc là điểm nhấn kỹ thuật cho thấy ê-kíp đầu tư nghiêm túc về mặt hình ảnh.

Phim ưu tiên nhịp hành động hơn là phát triển tâm lý.

Kịch bản đơn giản

Tài gần như dùng cảnh hành động để lấp đi kịch bản yếu, cốt truyện mỏng. Nội dung phim đơn tuyến, đơn giản, gợi liên hệ đến phim Hai Phượng khi nhân vật chính là giang hồ đã hoàn lương, vì cứu người thân mà một lần nữa rơi vào vòng ân oán.

Chính bởi kịch bản đơn giản nên Tài chỉ tập trung khai thác hành trình của nhân vật chính, mạng lưới nhân vật còn lại tối giản. Một số vai phụ xuất hiện vừa đủ để làm trọn vẹn mạch phim.

Phim ưu tiên nhịp hành động hơn là phát triển tâm lý, vì vậy nhiều chi tiết dễ đoán, xuất hiện chớp nhoáng. Hoàn cảnh gia đình của Tài vốn là lý do khiến anh phải quay lại giới giang hồ. Nhân vật bà mẹ ban đầu được khắc họa là người ham mê cờ bạc, ít quan tâm đến gia đình. Ở nửa sau, nhân vật này lại được chuyển hướng mô tả là lam lũ, tần tảo, hy sinh cho con.

Nếu nhân vật Tài của Mai Tài Phến được đánh giá tròn vai, còn nhiều dư địa để khai thác, thì cách xây dựng vai Út Lanh của Mỹ Tâm còn nhiều điểm trừ đáng tiếc

Nhân vật này đều xuất hiện đúng lúc Tài rơi vào thế bất lợi, gần như đóng vai trò người cứu nguy. Trong khi tài năng, sức mạnh của Út Lanh chưa được thể hiện rõ, việc nhân vật này xuất hiện như người hùng là một điểm yếu đáng tiếc của kịch bản.

Tuyến tình cảm của Tài và Út Lanh được đưa vào với ý đồ làm mềm đi kịch bản với những pha đánh đấm là chủ yếu. Tuy nhiên chemistry giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không cứu được mối tình diễn biến quá nhanh và có phần lỏng lẻo giữa Lanh và Tài.

Tài đủ sức làm hài lòng số đông, cho thấy khởi đầu chắc tay và còn nhiều dư địa để bứt phá trong những dự án tiếp theo.

Suốt thời lượng phim, nhân vật của Mỹ Tâm tạo cảm giác khá chênh vênh. Dù cú twist nằm ở chi tiết Út Lanh là công an, được sắp xếp để phá chuyên án lớn nhưng khán giả gần như không thấy một chi tiết nhỏ nào chứng minh nhân vật này đang thực hiện nhiệm vụ.

Có thể hiểu ý đồ của đạo diễn là giấu bài một cách triệt để, nhưng điều này cũng khiến cho nhân vật thiếu thuyết phục.

Tuyến phản diện cũng còn nhiều hạn chế. Thời lượng dành cho Long Cò, bà Kim, bà Lành khá ít. Long Cò là trường hợp có dư địa để đào sâu. Nhân vật có tính cách lệch lạc, đôi lúc cười nói nhẹ nhàng trước khi thực hiện hành động tàn nhẫn. Nhân vật phản diện vừa bình thản vừa bệnh hoạn có thể đẩy phim đến nấc kịch tính hơn.

Về diễn xuất, Mai Tài Phến làm tốt khi vào vai nhân vật với vẻ ngoài trầm lặng, nội tâm nhiều mâu thuẫn. Tài không có những cảnh bùng nổ cảm xúc nhưng giữ được sự nhất quán ở cả cảnh hành động lẫn sinh hoạt đời thường. Sự nam tính, dứt khoát cũng tạo sức hút cho nhân vật Tài. Nếu có thêm những cảnh nặng về tâm lý, Mai Tài Phến có đất để thể hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, đây có thể là yêu cầu quá sức với một người vừa làm biên kịch, vừa đạo diễn, vừa đóng chính.

Trong khi đó, Mỹ Tâm có phần đuối khi vào vai Út Lanh. Nhân vật này luôn được ẩn dưới lớp hào quang mờ, nên mọi hành động, cách xử lý tình huống không rõ ràng. Người xem có cảm giác như đây vẫn là Mỹ Tâm - một ngôi sao của showbiz - hơn là người phụ nữ có thân thế phức tạp nhưng giàu lòng nhân ái trong phim.

Mở đầu phim, Út Lanh xuất hiện với những chi tiết hứa hẹn sẽ được khai thác kỹ, song đáng tiếc không đóng góp được nhiều cho kịch bản. Nhân vật được xây dựng khá, biến mất ở nửa sau phim rồi lại bất ngờ xuất hiện ở cảnh đối đầu của Tài với băng nhóm Long Cò.

Nhìn tổng thể, Tài là màn chào sân ấn tượng của Mai Tài Phến. Phim đủ sức làm hài lòng số đông, cho thấy khởi đầu chắc tay và còn nhiều dư địa để bứt phá trong những dự án tiếp theo.