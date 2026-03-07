Ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt) đã hoàn tục và đăng ký kết hôn

TPO - Theo thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Thích Nhuận Đạt - nhân vật gây ồn ào mạng xã hội những ngày qua - đã xin hoàn tục vào tháng 12/2025, sau đó đăng ký kết hôn.

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa ra thông báo chính thức về một số thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội liên quan đến ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt).

Căn cứ báo cáo của Ban trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và qua xác minh tại địa phương, ông Trần Minh Thành, sinh năm 1978, là đệ tử của Thượng tọa Thích Quảng Thừa (đã viên tịch). Trong khoảng thời gian từ 1996-2000, ông Trần Minh Thành tu học tại Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa) và sau đó xin chuyển đến nơi khác để tiếp tục tu học.

Ông Trần Minh Thành đã hoàn tục từ năm 2025.

Đến ngày 3/12/2025, ông Trần Minh Thành đến chùa Quan Âm (tỉnh Khánh Hòa) xin phép lễ Phật và trình bạch trước chư Tăng.

Trước sự chứng kiến của Thầy Thích Nhuận Minh cùng một số vị đi cùng, ông Trần Minh Thành chính thức tác bạch xin hoàn tục và sau đó đăng ký kết hôn.

"Sau thời điểm hoàn tục, trên một số nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện các hình ảnh và video ghi lại sinh hoạt cá nhân của ông Trần Minh Thành trong các chuyến đi du lịch. Trong một số hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội, ông Trần Minh Thành sử dụng trang phục của cư sĩ tại gia, có hình thức tương đối gần với trang phục thường thấy của tu sĩ Phật giáo. Điều này đã tạo nên nhiều dư luận trái chiều", văn bản của GHPGVN nêu.

Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN ban hành thông báo nhằm cung cấp thông tin để công chúng hiểu rõ sự việc, đồng thời tránh những suy diễn không cần thiết có thể ảnh hưởng đến các tổ chức và cá nhân không liên quan.

Hình ảnh gây chú ý của ông Trần Minh Thành và người phụ nữ có tên thường gọi là Tym.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến người được gọi là "thầy" hoặc "cư sĩ" Thích Nhuận Đạt và một phụ nữ tên Tym, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Thông tin trên mạng xã hội cho rằng hai người có tranh chấp về tài chính và xảy ra lùm xùm về tình cảm.

Theo nguồn tin từ địa phương, ông Thành hiện không có mặt tại nơi cư trú ở Khánh Hòa cũng như tại địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú ở Thái Nguyên.