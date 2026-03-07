Mô hình tái hiện chiến trường Ngã ba Đồng Lộc của cựu binh 83 tuổi

TPO - Bằng đôi tay khéo léo và niềm đam mê sáng tạo, một cựu binh 83 tuổi tại Hà Tĩnh đã chế tạo thành công mô hình “guồng nước con rối” độc đáo, tái hiện lại những năm tháng hào hùng tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc.
Sau khi đất nước hòa bình, cụ Hảo trở về quê hương, lập gia đình và làm nhiều công việc để mưu sinh. Trong đó, nghề cơ khí đã gắn bó với cụ suốt nhiều năm. Với kinh nghiệm của người thợ cơ khí lành nghề, năm 2025, cụ bắt đầu nghiên cứu và sáng chế mô hình “guồng nước con rối” kể lại câu chuyện chiến trường Ngã ba Đồng Lộc.
Mô hình được làm từ những vật liệu giản dị, quen thuộc như tre, nứa, ống nhựa, bu lông, gỗ, thép và cả vỏ lon bia. Khi guồng nước vận hành, phía trên là hình ảnh máy bay địch chuyển động vòng quanh, còn phía dưới tái hiện cảnh các nữ thanh niên xung phong san lấp hố bom, tải đạn và giữ vững mạch máu giao thông.
Nhờ cơ chế truyền động cơ học tuần hoàn, chỉ cần guồng nước quay thì toàn bộ các chi tiết trong mô hình đều chuyển động nhịp nhàng, tạo nên bức tranh sinh động về chiến trường năm xưa.