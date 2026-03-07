Mô hình tái hiện chiến trường Ngã ba Đồng Lộc của cựu binh 83 tuổi

TPO - Bằng đôi tay khéo léo và niềm đam mê sáng tạo, một cựu binh 83 tuổi tại Hà Tĩnh đã chế tạo thành công mô hình “guồng nước con rối” độc đáo, tái hiện lại những năm tháng hào hùng tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc.