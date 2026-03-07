Nhiều điểm mới của Lễ hội Đền Hùng 2026

TPO - Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17–26/4 (tức mùng 1–10/3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và nhiều địa phương của Phú Thọ. Lễ hội năm nay có nhiều điểm mới như tổ chức theo cụm xã, phường; kéo dài thời gian dâng hương; lần đầu bổ sung hoạt động đối ngoại văn hóa quốc tế.

Lễ hội Đền Hùng 2026 mở rộng không gian, tăng hoạt động đối ngoại văn hóa

Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng từ lâu đã trở thành quốc lễ thiêng liêng của dân tộc, nơi đồng bào cả nước và kiều bào hướng về cội nguồn. Năm 2026, chuỗi hoạt động lễ hội được tỉnh Phú Thọ chuẩn bị với nhiều điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh tổ chức mới khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp và sắp xếp đơn vị hành chính. Không gian lễ hội cũng được mở rộng trên toàn tỉnh, nhằm phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ.

Một điểm mới đáng chú ý là thời gian tổ chức lễ dâng hương của các xã, phường được kéo dài hơn so với trước, diễn ra từ ngày 7–21/4 (tức 20/2–5/3 âm lịch).

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ cho biết, việc điều chỉnh xuất phát từ thực tế thay đổi trong tổ chức hành chính cơ sở.

“Sau khi sắp xếp bộ máy, số lượng xã, phường tăng lên, vì vậy chúng tôi kéo dài thời gian dâng hương để các đoàn thực hiện nghi lễ trang nghiêm, khoa học”, bà Thúy cho biết.

Theo bà Thúy, các đoàn địa phương sẽ thực hiện nghi lễ theo 18 cụm xã, phường, thay vì theo đơn vị cấp huyện như trước. Cách tổ chức này giúp việc điều hành linh hoạt hơn, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự trong những ngày cao điểm tại khu di tích.

Phần hội của Lễ hội Đền Hùng 2026 cũng được mở rộng về quy mô và không gian tổ chức.

Không chỉ phần lễ có điều chỉnh, phần hội của Lễ hội Đền Hùng 2026 cũng được mở rộng về quy mô và không gian tổ chức. Nhiều hoạt động văn hóa – thể thao – du lịch sẽ diễn ra tại khu di tích và các địa phương trong tỉnh, tạo thành chuỗi sự kiện trong Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ.

“So với năm 2025, tổng thể số lượng hoạt động nhiều hơn; một số nội dung được điều chỉnh, đồng thời bổ sung thêm những chương trình mới nhằm tăng sức hấp dẫn cho lễ hội”, bà Thúy cho biết.

Đáng chú ý, năm nay tỉnh Phú Thọ lần đầu tổ chức hai hoạt động mang tính quốc tế gồm chương trình Giao lưu ngoại giao văn hóa – Phú Thọ 2026 và Triển lãm nghệ thuật quốc tế. Đây được xem là bước đi nhằm mở rộng hoạt động đối ngoại văn hóa, tăng cường truyền thông đối ngoại và quảng bá hình ảnh Đất Tổ ra thế giới.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động truyền thống cũng được đổi mới cách thức tổ chức theo cụm xã, phường như: hội trại văn hóa và trưng bày, quảng bá sản phẩm địa phương; liên hoan văn nghệ quần chúng; hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy.

Một điểm nhấn khác là Lễ hội văn hóa dân gian đường phố được khôi phục. Hoạt động này sẽ kết nối với chương trình “Sắc màu Du lịch” và công diễn các tiết mục đạt giải tại liên hoan văn nghệ quần chúng, tạo không khí lễ hội sôi động phục vụ người dân và du khách.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 sẽ là điểm nhấn du lịch và đối ngoại văn hóa của tỉnh Phú Thọ.

“Với những đổi mới trong cách tổ chức và nội dung hoạt động, Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa tâm linh lớn của cả nước, mà còn là điểm nhấn du lịch và đối ngoại văn hóa của tỉnh Phú Thọ, góp phần lan tỏa giá trị di sản vùng cội nguồn dân tộc Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Hồng Thúy nhấn mạnh.