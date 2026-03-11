Diễn viên Khôi Trần: ‘Tôi không yêu người trong showbiz’

TPO - Diễn viên Khôi Trần cho biết anh độc thân nhiều năm và khá kín tiếng về đời tư. Nam diễn viên chia sẻ hình mẫu bạn gái lý tưởng là cô gái nhẹ nhàng, sâu sắc và có nội lực giống Hoa hậu Đặng Thu Thảo hay Lưu Diệc Phi.

Khôi Trần cho biết anh không đặt nặng việc phải xuất hiện ở phim chiếu “khung giờ vàng” hay phát sóng trên đài lớn, quan trọng là làm tròn trách nhiệm với nhân vật. Ảnh: Trọng Tài.

‘Nếu không có đam mê, tôi đã bỏ nghề từ lâu’

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, diễn viên Khôi Trần vẫn chọn cách đi chậm và bền bỉ. Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, anh cho biết bản thân làm nghề chủ yếu vì đam mê, không chiêu trò, không ồn ào trên mạng xã hội.

“Bao nhiêu năm làm nghề tôi gần như không chú trọng đến PR sản phẩm hay tạo scandal. Tôi tin rằng năng lực của diễn viên phải được chứng minh bằng sản phẩm. Nếu vai diễn đủ tốt, khán giả tự tìm đến”, anh nói.

Nam diễn viên thừa nhận có giai đoạn công việc và sức khỏe gặp khó khăn. Tuy nhiên, chính tình yêu với nghề giúp anh tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất. “Tôi không làm nghệ thuật để kiếm sống, đam mê là chính. Nếu không còn đam mê, có lẽ tôi đã bỏ nghề từ lâu rồi”, Khôi Trần chia sẻ.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ của Khôi Trần trong năm 2025 là vai Hưng trong bộ phim truyền hình Trái tim bất hạnh. Vai diễn giúp anh lọt vào top 3 Nam diễn viên chính xuất sắc do hội đồng nghệ thuật bình chọn. Với anh, đó là sự ghi nhận đáng quý từ những người làm nghề.

Khôi Trần tên thật là Trần Khôi Nguyên, sinh năm 1984 tại Khánh Hòa. Trước khi theo đuổi diễn xuất, anh từng là giáo viên. Ảnh: Trọng Tài.

Nam diễn viên cho biết anh không đặt nặng việc phải xuất hiện ở phim chiếu “khung giờ vàng” hay phát sóng trên đài lớn. “Một khi đã nhận vai là tôi làm hết sức. Không quan trọng phim phát trên đài trung ương hay địa phương, quan trọng là mình làm tròn trách nhiệm với nhân vật”, Khôi Trần nói.

Từ chối phim điện ảnh vì ‘không thể phiêu’

Trong cuộc trò chuyện, Khôi Trần bày tỏ quan điểm về thị trường phim ảnh. Theo anh, khán giả ngày càng khắt khe hơn và nghệ sĩ cần tôn trọng người xem bằng chất lượng sản phẩm.

“Tôi không thích chuyện kêu gọi giải cứu phim như giải cứu trái cây. Điện ảnh là một cuộc kinh doanh. Nếu tôn trọng khán giả thì hãy làm ra một sản phẩm thật tốt. Không có chuyện giải cứu ở đây”, anh nói.

Nam diễn viên cho rằng thị trường phim ảnh nên được nhìn nhận như “cuộc chơi sòng phẳng”. Đó là cuộc cạnh tranh công bằng giữa các bộ phim, dù là phim trong nước hay nước ngoài. Hoặc thắng, hoặc thua. Không thể than phiền hay kêu gọi khán giả ủng hộ bằng cảm tính.

Khôi Trần quen mặt khán giả qua nhiều phim truyền hình như Mộng phù hoa, Gai hồng, Lòng dạ đàn bà, Con gái vị thẩm phán, Chúng ta của 8 năm sau... Ảnh: Trọng Tài.

Thậm chí, anh từng từ chối một dự án điện ảnh dù cơ hội không phải lúc nào cũng đến với diễn viên. “Năm vừa rồi tôi từ chối một dự án điện ảnh. Khi nói chuyện với đạo diễn, dù chưa đọc kịch bản, tôi cảm thấy mình không thể ‘phiêu’ nổi với bạn diễn nên dứt khoát không nhận vai. Nếu diễn viên không tin vào vai diễn của mình thì khán giả cũng khó tin”, anh kể.

Theo Khôi Trần, tiêu chí nhận vai của anh đơn giản, đó là kịch bản tốt và ê-kíp phù hợp. Anh cho rằng ai cũng muốn đóng phim điện ảnh nhưng nếu dự án có quá nhiều lùm xùm hoặc cảm giác không phù hợp, bản thân sẵn sàng nói lời từ chối.

Bên cạnh chuyện nghề, Khôi Trần cũng chia sẻ quan điểm về cách ứng xử của nghệ sĩ trên mạng xã hội. “Tôi là người nóng tính và sẵn sàng va chạm khi cần nhưng tôi không thích đôi co hay ‘bốp chát’ trên mạng. Nghệ sĩ là người làm văn hóa nên phải giữ hình ảnh chuẩn mực”, anh nói.

Theo nam diễn viên, mạng xã hội là nơi nhiều lứa tuổi khán giả cùng theo dõi, vì vậy cách giao tiếp cần văn minh. Nếu gặp những bình luận tiêu cực, anh có thể phản hồi nhưng không bao giờ dùng lời lẽ thô tục. Còn nếu ai cố chấp quá thì block cho nhẹ đầu.

Tôi không cần nổi tiếng bằng mọi giá. Chỉ cần mỗi vai diễn của mình khiến khán giả nhớ đến là đủ”.

Độc thân nhiều năm

Khôi Trần cho biết anh khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Nam diễn viên không muốn nói nhiều về gia đình, nhà cửa hay tài sản. Điều quan trọng nhất với nghệ sĩ vẫn là sản phẩm nghệ thuật.

Nam diễn viên tiết lộ độc thân nhiều năm và cũng không có ý định công khai quá nhiều về đời sống cá nhân. “Tôi không muốn đề cập quá sâu đến đời tư. Nghệ sĩ đôi khi cũng cần giữ cho mình một khoảng riêng”, anh chia sẻ.

Khi được hỏi về hình mẫu bạn gái, Khôi Trần cho biết anh thích những cô gái nhẹ nhàng nhưng có nội lực. “Gu của tôi từ trước đến nay là người con gái nhẹ nhàng, sâu sắc, có nội tâm mạnh mẽ giống như Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Nhìn nữ tính nhưng bên trong rất bản lĩnh”, anh nói.

Nam diễn viên cũng cho biết anh không muốn yêu người trong nghề. “Có lẽ vì thế nên tôi vẫn độc thân. Nhiều người tưởng tiêu chuẩn bạn gái của tôi phải đẹp, nhưng thực ra tôi không đặt nặng chuyện nhan sắc. Quan trọng là sự đồng cảm”, anh chia sẻ.

Sau nhiều năm làm nghề, Khôi Trần nói anh vẫn muốn đi con đường chậm rãi nhưng chắc chắn. “Tôi không cần nổi tiếng bằng mọi giá. Chỉ cần mỗi vai diễn của mình khiến khán giả nhớ đến là đủ”, nam diễn viên nói.