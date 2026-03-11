Sơn Tùng M-TP được đề cử top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới

TPO - Sơn Tùng M-TP được đề cử top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2026 của TC Candler. Đây là lần thứ 5 nam ca sĩ được đề cử.

Trong danh sách đề cử được TC Candler cập nhật hôm 10/3, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP xuất hiện bên cạnh những cái tên như diễn viên, người mẫu Burak Ozcivit, ca sĩ Hyun Jin, ca sĩ Ollie, người mẫu Franco Treachi, ca sĩ Achille Lauro.

Đây là lần thứ 5 Sơn Tùng lọt vào danh sách đề cử của TC Candler. Sự xuất hiện của anh thu hút sự quan tâm, bình luận từ lượng fan hùng hậu của nam ca sĩ tại Việt Nam.

Sơn Tùng M-TP được đề cử top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2026 của TC Candler.

Năm 2018, Sơn Tùng lần đầu được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt vào các năm 2020, 2021 và 2023, trở thành đại diện Việt Nam hiếm hoi duy trì sự hiện diện ổn định trong bảng xếp hạng này.

Trước đó, vào năm 2019, Sơn Tùng M-TP cũng được TCCAsia xếp hạng 46 trong top 100 gương mặt đẹp trai châu Á, vượt qua nhiều mỹ nam nổi tiếng của khu vực.

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Sau khi nổi lên với các ca khúc Cơn mưa ngang qua và Em của ngày hôm qua, Sơn Tùng đã dừng việc học khi đang ở năm thứ 3 để tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp.

Loạt MV như Hãy trao cho anh, Chúng ta của hiện tại, Có chắc yêu là đây, Đừng làm trái tim anh đau… đều ghi nhận lượt xem ấn tượng, đạt top 1 trending liên tục, đồng thời tạo nên các trào lưu thảo luận sôi nổi trong và ngoài nước.

TC Candler là chuyên trang phê bình điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ, bình chọn dựa trên mức độ nổi tiếng, nhan sắc và bình chọn từ khán giả.

100 gương mặt được TC Candler lựa chọn trong số khoảng hơn 500.000 người nổi tiếng, với hơn 50 quốc gia được đại diện. Con số đề cử cũng tăng lên mỗi năm khi sự quan tâm tham gia bình chọn của công chúng ngày càng tăng.

Năm 2025, tạp chí TC Candler công bố Trương Triết Hạn, 34 tuổi, dẫn đầu bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất năm. Năm 2024 và 2023, anh lần lượt giữ hạng ba và bảy.

Hai vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng là diễn viên người Australia Jacob Elordi và diễn viên người gốc Singapore Aydane Sng... Những cái tên được nhắc đến trong Top 10 có Henry Cavill, Vu Mông Lung, Hailil Ibrahim Ceyhan, Aaron Mercury...

Việc Trương Triết Hạn giành ngôi vị cao nhất gây ra nhiều tranh cãi. Một số người đặt câu hỏi về sự mơ hồ và khó nắm bắt của các tiêu chí lựa chọn, do đó không đạt được sự công bằng và khách quan thực sự.

Trong khi đó, TC Candler nhấn mạnh việc lựa chọn là sự xem xét toàn diện nhiều khía cạnh quan trọng. Các khía cạnh này bao gồm ngoại hình, độ nổi tiếng toàn cầu, thành tựu chuyên môn và hình ảnh trước công chúng, nhằm lựa chọn những ứng viên đáp ứng đầy đủ và công bằng các tiêu chí.

Quy trình lựa chọn kết hợp điểm số của ba hạng mục, trong đó phân tích tỷ lệ đặc điểm khuôn mặt chiếm 50% tổng điểm, sự bình chọn của người hâm mộ chiếm 30% và các đặc điểm cá nhân chiếm 20%.