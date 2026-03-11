Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Jang Nara lên tiếng về vụ chết người ở công ty

Minh Vũ

TPO - Jang Nara bị réo tên khi công ty quản lý có người đột ngột qua đời. Được biết, công ty đang lâm vào khủng hoảng nặng nề.

Ngày 10/3, Sports Seoul đưa tin nữ diễn viên Jang Nara đột ngột trở thành tiêu điểm của truyền thông, bị gắn tên trong vụ việc công ty quản lý LAELBnc phát hiện thi thể một nhân viên trong tình trạng tử vong. Hàng loạt bài đăng có nội dung "Jang Nara chết", "Jang Nara qua đời đột ngột"... bị lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng truyền thông. Vì vậy, phía Jang Nara sau đó đã nhanh chóng phủ nhận có liên quan tới vụ việc.

"Chúng tôi vô cùng thận trọng khi nói về tin buồn này. Đây là vấn đề cá nhân, không liên quan tới công ty. Đồng thời, sự việc đáng tiếc trên cũng không liên quan tới Jang Nara. Cô ấy đã rời khỏi công ty và hiện hoạt động một cách độc lập", người đại diện hiện tại của nữ diễn viên lên tiếng.

jang-nara6a.jpg
Nhân viên ở công ty cũ qua đời, nhưng Jang Nara bị gọi tên và cho rằng cô đã mất đột ngột.

Công ty quản lý LAELBnc khẳng định người qua đời chỉ là nhân viên bình thường, không phải nhân vật cấp cao. Jang Nara đã rời khỏi công ty này từ tháng 2/2025, đến tháng 8 thì hợp đồng mới được giải quyết. Dù bị ảnh hưởng bởi tin tức tiêu cực, Jang Nara vẫn tới nhà tang lễ để chia buồn cùng gia đình.

Theo Sports Seoul, thi thể nạn nhân được tìm thấy vào ngày 9/3 cùng một bức thư tuyệt mệnh. Hiện phía cảnh sát đang tích cực tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của nhân viên xấu số. Được biết, công ty LAELBnc thời gian gần đây đang gặp vấn đề nghiêm trọng liên quan tới quá trình đầu tư. Công ty cũng vướng vào các vụ kiện do scandal của nhạc sĩ ca sĩ Kim Joo Hoon gây ra dẫn tới nội bộ bất ổn.

jang-nara5.jpg
Jang Nara quyết định tới đưa tiễn nhân viên xấu số.

Jang Nara sinh năm 1981, gia nhập làng giải trí từ năm 2000 với tư cách ca sĩ công ty SM, sau đó lấn sân sang diễn xuất. Người đẹp nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Cô gái thông minh, Công chúa bướng bỉnh, Chuyện tình nàng hề... Những năm gần đây, Jang Nara duy trì sức hút qua các phim Cặp đôi vượt thời gian, Hoàng hậu cuối cùng, Vị khách VIP, Bất động sản trừ tà, Good Partner...

Theo Naver, sau hơn 20 năm hoạt động diễn xuất, Jang Nara là cái tên vẫn nhận nhiều sự chú ý của khán giả. Người hâm mộ đánh giá nữ diễn viên chăm chỉ, dù không đóng quá nhiều phim nhưng cô luôn duy trì tần suất mỗi năm có từ một đến hai bộ phim chiều lòng khán giả.

Năm 2022, nữ diễn viên tuyên bố kết hôn. Chồng của cô là một nhân viên hậu trường. Hai người gặp nhau lần đầu năm 2019, khi hợp tác ở phim Vị khách VIP.

Năm 2024, với bộ phim Good Partner, Jang Na Ra giành giải Daesang đầu tiên sau 23 năm tham gia diễn xuất. Trong phim, cô vào vai Cha Eun Kyung, nữ luật sư tài giỏi có 17 năm kinh nghiệm xử lý các vụ ly hôn, và Nam Ji Hyun đóng Han Yu Ri, nữ luật sư mới vào nghề được Cha Eun Kyung tin tưởng giao cho giải quyết vụ ly hôn giữa cô và người chồng ngoại tình. Trong quá trình phát sóng, phim nhận được đánh giá cao của khán giả, tỷ suất người xem liên tục tăng vọt và đạt mức cao nhất tức thời là 20,1% (dựa trên Nielsen Korea), duy trì vị trí đầu tiên trong cùng khung giờ. Bộ phim lần nữa chứng minh Jang Nara là "Nữ hoàng rating" của màn ảnh Hàn Quốc. Hiện phim đã thực hiện phần hai.

jang-nara3a.jpg
Jang Nara là "Nữ hoàng rating" của màn ảnh Hàn Quốc.
Minh Vũ
#Jang Nara #Cặp đôi vượt thời gian #Hoàng hậu cuối cùng #Vị khách VIP #Bất động sản trừ tà #Good Partner #sao Hàn Quốc

