Sao nam Hàn Quốc chạy bộ ở hồ Gươm

Ngày 22/7, Lee Jung Shin chia sẻ video chạy bộ quanh hồ Gươm (hay hồ Hoàn Kiếm ở thủ đô Hà Nội), kèm theo chú thích: “Vietnam Night Runner” (chạy đêm ở Việt Nam).

Trong video, thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc CNBLUE mặc áo ba lỗ màu đen, mồ hôi mướt mải, vừa chạy vừa quay lại cảnh đêm tại phố đi bộ. Những người xung quanh không nhận ra nam thần tượng Kpop.

4 ngày trước đó, Lee Jung Shin cũng đăng video đi dạo, chụp ảnh tại phố cổ Hà Nội. Anh dường như đi du lịch một mình vì phải tự quay video.

Lee Jung Shin chạy bộ quanh phố đi bộ hồ Gươm. Nguồn: IG.

Động thái từ Lee Jung Shin khiến cộng đồng mạng Việt Nam “dậy sóng”. Mọi người tỏ ra thích thú khi thấy sao nam 9X đến Việt Nam du lịch. Bên cạnh chúc thần tượng có chuyến đi nhiều niềm vui, fan còn nhắc nhở anh về tình hình mưa bão tại khu vực miền Bắc.

Cư dân mạng bình luận: “Ôi trời, không ngờ anh đang ở Hà Nội luôn”, “Chào mừng anh đến Việt Nam”, “Chúc anh có chuyến đi vui vẻ”, “Anh sang đúng lúc giông bão, chắc không thể quên nổi. Hãy cẩn trọng và có chuyến đi vui vẻ”…

Lee Jung Shin sinh năm 1991, là ca/nhạc sĩ, rapper diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc. Anh ra mắt vào tháng 1/2010 với vai trò tay bass của ban nhạc CNBLUE. Anh là thành viên trẻ nhất nhóm, sở hữu vẻ người điển trai và chiều cao ấn tượng 1,87 m.

Ngoài âm nhạc, anh còn ghi dấu ấn ở mảng phim truyền hình. Bộ phim đầu tay của anh là Seoyong, My Daughter (2012). Dù chỉ vai phụ, anh cũng góp phần giúp phim đạt tỷ suất cao nhất năm đó, 47,6%.

Sau đó, anh tiếp tục tham gia các bộ phim như The Blade and Petal (2013), Temptation (2014)… Năm 2016, anh nhận giải thưởng Ngôi sao mới xuất sắc tại Asia Artist Awards.

Anh còn góp mặt trong Cinderella and the Four Knights (2016), My Sassy Girl (2017), Shooting Stars (2022) và The Escape of the Seven: Resurrection (2024).

Trước Lee Jung Shin, giọng ca chính của CNBLUE là Jung Yong Hwa từng đến Việt Nam 2 lần, đều vì công việc. Vào tháng 3/2012, anh tham gia sự kiện âm nhạc Vietnam - Korea Music Festival ở Hà Nội. Lần gần nhất vào tháng 1/2020, để ghi hình cho chương trình biểu diễn đường phố ở TP. HCM.