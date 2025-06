Mạng xã hội chia rẽ vì Jimin và Jungkook (BTS) đến Đà Nẵng

TPO - Hình ảnh được cho là về Jimin và Jungkook tại Đà Nẵng khiến mạng xã hội Việt Nam bùng nổ. Trong khi nhiều người truy tìm tung tích hai thành viên BTS, số khác kêu gọi tôn trọng sự riêng tư của thần tượng.

Ngày 26/6 rộ lên thông tin Jimin và Jungkook đến Việt Nam. Theo đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video được cho là ghi lại cảnh hai thành viên BTS có mặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng vào ngày 25/6. Sau đó nhiều hình ảnh khác về hai thần tượng Kpop đình đám cũng được chia sẻ, bao gồm video họ xem quần áo trong chợ ở thành phố miền Trung.

Trong những đoạn video, Jimin và Jungkook được hộ tống bởi một nhóm người, nhiều khả năng là vệ sĩ và đội ngũ trợ lý. Họ cũng có người quay phim đi cùng, làm dấy lên suy đoán có lịch trình ghi hình tại Việt Nam.

Tin tức trên khiến mạng xã hội dậy sóng. Nhiều người tỏ ra phấn khích vì được gần thần tượng hơn một chút. Họ tích cực xin hình ảnh, video cũng như dò hỏi về tung tích bộ đôi nổi tiếng.

Cư dân mạng bình luận: “Nghe đồn có người gặp Jungkook và Jimin ở sân bay Việt Nam”, “Mọi người ơi, xin hãy báo cho tôi biết Jimin và Jungkook ở đâu”, “Trong clip có lướt qua chữ Việt Nam, chắc là tin thật rồi”, “Đi Đà Nẵng luôn và ngay nào”, “Tôi ở Đà Nẵng nhưng sao không gặp được?”, “Ai có thông tin lịch trình cá nhân hiện tại của Jungkook và Jimin không? Hãy thả hết vào đây”...

Bên cạnh đó, một bộ phận người hâm mộ kêu gọi tôn trọng quyền riêng tư của BTS. Họ tuyên bố Jimin và Jungkook đến Việt Nam quay chương trình truyền hình thực tế, là lịch trình kín, không nên công khai tin tức để tránh làm xáo trộn chuyến đi.

“Dừng việc rò rỉ thông tin và hình ảnh đi mọi người. Nếu lịch trình kín sẽ ảnh hưởng đến họ nhiều lắm”, “Xác nhận là hai thần tượng ở Đà Nẵng và đi chợ Hàn nhé, nhưng đi kèm họ có nhiều người bảo vệ, không cho chụp hình, quay phim. Mình nên tôn trọng quyền riêng tư của người khác”, “Nếu thực sự yêu quý, mong mọi người kiềm chế và không cố gắng tiếp cận họ. Hãy để họ có chuyến đi thoải mái”, “Army ơi, việc chúng ta cần làm là dừng việc chia sẻ ngay”, “Mong mọi người đừng lan truyền hay công khai bất cứ thông tin gì cả để họ có thể tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn, yên bình sau quãng thời gian dài mệt mỏi. Họ cố giữ chuyến đi thật kín đáo, mình với tư cách người hâm mộ cũng nên tinh ý. Đừng chia sẻ thêm về lịch trình, cũng đừng tương tác với các bài đăng mang tính xâm phạm riêng tư. Ai cũng mong BTS quay lại Việt Nam, tổ chức concert ở đây, nhưng nếu cộng đồng người hâm mộ không thể giữ giới hạn và cư xử văn minh, điều đó ngày càng xa vời”... là những lời kêu gọi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Jungkook và Jimin kết thúc gần 2 năm phục vụ tại Sư đoàn Bộ binh số 5 ở Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) vào ngày 11/6.

Không lâu sau đó, họ được nhìn thấy ở Thụy Sĩ cùng trưởng nhóm RM. Người hâm mộ cho rằng hai thần tượng đang ghi hình phần tiếp theo của chương trình truyền hình thực tế về du lịch Are You Sure.