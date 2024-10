Cơn thịnh nộ của fan Jungkook (BTS)

TPO - Người hâm mộ chỉ trích Hybe dữ dội vì khiến Jungkook bỏ lỡ cơ hội được biểu diễn tại Super Bowl 2024. Phản hồi của tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc sau đó càng khiến dư luận phẫn nộ.

Ngày 7/10, tạp chí NewYorker xuất bản bài báo về việc Bang Si Hyuk, Chủ tịch Hybe, mang công thức đào tạo thần tượng Kpop đến nước Mỹ.

Ngoài những thông tin về tài năng và thành tựu của ông Bang, tác giả Alex Barasch, gây chú ý khi tiết lộ Jungkook từng được nam ca sĩ Usher mời biểu diễn cùng mình tại Super Bowl (trận chung kết Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ) năm 2024.

Trước đó, vào cuối năm 2023, Jungkook phát hành bản phối lại của Standing Next To You, có sự tham gia của Usher. Ngôi sao thắng 5 giải Grammy muốn cùng thần tượng Kpop biểu diễn ca khúc hit này trong sự kiện thể thao hàng đầu xứ cờ hoa.

Tuy nhiên, em út BTS phải từ chối vì phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thông tin này lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ Jungkook dậy sóng. Họ tiếc nuối vì nam thần tượng bỏ lỡ cơ hội hiếm có trong đời. Những người quan tâm đến ngành giải trí thế giới đều biết biểu diễn giữa giờ trận Super Bowl là vinh dự mà nhiều nghệ sĩ mơ ước và chỉ những cái tên hàng đầu mới được mời. Michael Jackson, Bruno Mars, Lady Gaga, Katy Perry, Justin Timberlake, Rihanna… là những ca sĩ từng biểu diễn tại Super Bowl các năm.

Super Bowl 2024 diễn ra vào tháng 2, nhưng Jungkook nhập ngũ vào tháng 12/2023. Khán giả cho rằng Jungkook có thể trì hoãn kế hoạch nhập ngũ để nhận lời Usher. Điều này hoàn toàn khả thi vì Jungkook sinh năm 1997 và theo quy định, anh có thể hoãn nghĩa vụ quân sự nhiều lần cho đến năm 30 tuổi.

Thất vọng vì không được thấy Jungkook tại Super Bowl, người hâm mộ đổ lỗi cho Hybe khiến nghệ sĩ lãng phí cơ hội tốt. Họ chỉ trích tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc kém cỏi trong công việc khiến nghệ sĩ lãng phí cơ hội tốt.

Sự phẫn nộ của fan Jungkook khiến các cụm từ "Hybe Stop Sabotaging Jungkook” (tạm dịch: Hybe ngừng phá hoại Jungkook) và "Jungkook Leave Hybe” (Jungkook rời khỏi Hybe) lọt top thịnh hành trên X.

Cơn thịnh nộ càng tăng cao khi đại diện tập đoàn tuyên bố với Ilgan Sport vào ngày 9/10: “Chúng tôi không có gì để nói”.

Cư dân mạng cáo buộc công ty từ chối lời đề nghị mà không tham khảo ý kiến chủ nhân hit Seven, cũng như hạn chế tiềm năng phát triển của nam thần tượng. Không ít người kêu gọi Jungkook và BTS rời bỏ công ty.

Khán giả bình luận: “Tôi hy vọng Hybe sớm sụp đổ”, “Hybe không làm tròn nhiệm vụ của mình hay họ thực sự vô năng? Liên quan đến Super Bowl, Hybe thực sự làm hỏng chuyện lớn”, “Tôi hy vọng Jungkook rời khỏi Hybe”, “Một nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn trên sân khấu Super Bowl hẳn sẽ là hiện tượng lớn, nhưng Hybe có vẻ như là công ty quản lý chú trọng vào việc đưa mình lên vị trí hàng đầu hơn là quảng bá cho nghệ sĩ của mình”, “Họ thực sự không thể làm tốt công việc của mình. Thật lãng phí tiềm năng của Jungkook”, “Là một người hâm mộ Jungkook, tôi thực sự rất buồn khi anh ấy nhập ngũ sớm. Anh ấy đang ở đỉnh cao sự nghiệp và anh ấy có thể làm được nhiều hơn thế nữa”, “Hybe có nhiều cơ hội như thế này nhưng họ thậm chí không nhắc đến và lãng phí chúng. Thật đáng tiếc. Không thể tin nổi họ lại để cơ hội đó trôi qua. Tôi cảm thấy họ không biết Super Bowl là gì”, “Nghệ sĩ chỉ tin tưởng vào công ty quản lý của họ, nhưng công ty quản lý lại đang vứt bỏ tất cả cơ hội tốt và chỉ sử dụng nhóm để kiếm tiền. Tôi sẽ không nói gì nếu họ làm đúng công việc của mình, nhưng họ luôn làm những điều ngu ngốc. Điều đó thật khó chịu”…