Cú sốc của Lady Gaga

TPO - Lady Gaga được cho là thất vọng trước làn sóng phản ứng tiêu cực dữ dội dành cho “Joker: Folie à Deux”. Cô và ê-kíp đang muốn nhanh chóng đẩy mạnh các dự án khác để đánh lạc hướng khỏi sự thất bại này.

Sau 5 năm chờ đợi, phần phim tiếp theo của Joker chính thức ra rạp vào ngày 4/10. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, phim thất bại khi chỉ thu về 37,8 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ trong tuần đầu tiên ra mắt (4-6/10), trong khi kinh phí lên đến 200 triệu USD. Để so sánh, phần 1 lập kỷ lục doanh thu cuối tuần mở màn với 96,2 triệu USD, vượt qua số tiền làm phim là 65 triệu USD. Không chỉ vậy, Joker: Folie à Deux nhận hạng D, điểm số CinemaScore thấp nhất trong lịch sử phim chuyển thể từ truyện tranh.

Thành tích phòng vé bết bát đó được cho là khiến Lady Gaga bối rối. Cô không chuẩn bị cho việc vai diễn Harleen Lee Quinzel (Harley Quinn) không được yêu thích, sau khi bộ phim nhận được tràng pháo tay dài 12 phút tại Liên hoan phim Venice vào tháng 9.

“Gaga rất ngạc nhiên trước phản ứng của khán giả dành cho Joker 2. Cô bị sốc nặng khi biết mọi người không yêu thích bộ phim sau phản hồi nhận được từ các nhà phê bình trước khi công chiếu. Cô ấy đặt rất nhiều tâm huyết vào bộ phim và dành nhiều sự tôn trọng cho cộng đồng người hâm mộ truyện tranh DC... Cô ấy thất vọng vì Joker gần như là một quả bom. Cô ấy nghĩ rằng bộ phim này có thể mang lại cho cô ấy đề cử Oscar vì phần đầu tiên thành công vang dội và Joaquin Phoenix (đóng vai Joker) giành được giải Oscar”, nguồn tin chia sẻ với Daily Mail.

Nguồn tin cho biết thêm ê-kíp và nữ ca sĩ sinh năm 1986 đang âm thầm xem xét các dự án khác với hy vọng đẩy lùi cảm giác ê chề càng nhanh càng tốt.

Theo Daily Mail, mặc dù vỡ mộng với Joker 2, Lady Gaga không nao núng trước việc trở lại màn ảnh rộng, thay vào đó hy vọng thất bại của Joker 2 chỉ là một sự cố nhỏ trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Cô được cho đang để mắt đến bộ phim mới của Quentin Tarantino, đạo diễn Once Upon A Time In Hollywood – tác phẩm giúp Brad Pitt thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar 2020.

Tarantino dự định tạo ra The Movie Critic, bộ phim thứ 10 và cuối cùng của ông. Tuy nhiên, vào ngày 17/4, các nguồn tin tiết lộ với The Hollywood Reporter dự án đã bị hủy bỏ. Người ta tin rằng nhà làm phim nổi tiếng đang thực hiện dự án mới thay thế.

“Lady Gaga muốn có một vai trong bộ phim tiếp theo và cuối cùng của Quentin Tarantino. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cô ấy muốn thử vai. Cô ấy sẽ tìm mọi cách để có được cuộc gặp với ông ấy sau khi kịch bản được trình bày. Đó là thời điểm quan trọng để cô ấy tham gia”, nguồn tin nói.

Trong khi Lady Gaga phiền muộn vì Joker 2 không được đón nhận, khán giả chỉ ra chủ nhân hit Bad Romance chưa thực sự nổi bật trong phim. Một số ý kiến cho rằng bộ phim chỉ nên tập trung vào Joker của Joaquin Phoenix, thay vì nhồi nhét nhân vật khác làm vai chính.

Cư dân mạng bình luận: “Đây là dự án phù phiếm của Lady Gaga. Thật đáng tiếc khi họ không cân nhắc đến thị hiếu của khán giả trước khi đầu tư hàng trăm triệu USD vào đó”, “Ban đầu, Phillips và Phoenix đều nói rằng Joker là một bộ phim độc lập và không có phần tiếp theo. Sau đó, phim đạt doanh thu tỷ USD. Tôi cá đạo diễn và diễn viên bị ảnh hưởng bởi mức lương cao hơn. Khi họ thông báo đó sẽ là vở nhạc kịch với Gaga, tôi lập tức phản đối. Tôi có thể xem thử khi nó phát trên TV nhưng chắc chắn không trả tiền cho nó”, “Tôi đã không hứng thú khi nghe tin phần 2 là vở nhạc kịch và Lady Gaga đóng vai nổi bật”, “Margot Robbie trong Suicide Squad là nhân vật Harley Quinn tôi thích nhất. Gaga thất bại vì chúng ta có hình mẫu chuẩn mực từ trước”, “Gaga không phải là diễn viên giỏi. Cô ấy ổn trong A Star Is Born vì cô ấy đóng một phiên bản của chính mình”...