‘Joker 2’ ê chề ngày đầu ra rạp

TPO - “Joker: Folie à Deux” chỉ thu 20 triệu USD vào ngày đầu ra rạp, chưa được một nửa con số kỳ vọng. Nội dung phim cũng gây thất vọng khi không tiếp nối được đỉnh cao của phần 1.

Variety đưa tin Joker: Folie à Deux có màn thể hiện không mấy ổn định tại phòng vé Bắc Mỹ sau khi thu về 20 triệu USD từ 4.102 địa điểm trong suốt ngày đầu tiên ra rạp, 4/10.

Con số này giúp phần 2 của Joker dẫn đầu về doanh thu phòng vé trong ngày so với The Wild Robot (5 triệu USD), Beetlejuice Beetlejuice (2,7 triệu USD), Transformers One (1,37 triệu USD) và Speak No Evil (840.000 USD)…

Tuy nhiên, đây được đánh giá là thành tích đáng thất vọng, vì đội ngũ làm phim mơ về con số 50-65 triệu USD trong ngày mở màn. Chưa kể đến, Joker 2có bước thụt lùi đáng kể so với phần 1. Vào năm 2019, doanh thu mở màn là 96,5 triệu USD.

5 năm trước, bộ phim về kẻ thù số 1 của Batman thu về 1,07 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu, trong khi ngân sách chỉ đạt 65 triệu USD. Sang phần 2, nhà sản xuất mạnh tay hơn khi chi 200 triệu USD làm phim.

Joker: Folie à Deux được thể hiện dưới dạng nhạc kịch, kể về câu chuyện tình yêu kỳ quặc giữa Joker (tên bình thường là Arthur) và nữ bác sĩ tâm lý biến chất Harleen "Lee" Quinzel (hay còn gọi là Harley Quinn). Trong phần mới, tài tử Joaquin Phoenix tiếp tục vào vai Joker, còn vai nữ chính thuộc về Lady Gaga.

Trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm chờ đợi, Joker 2 không nhận được nhiều đánh giá tích cực như phần trước.

Tác phẩm điện ảnh chỉ đạt điểm D trên CinemaScore (công ty khảo sát khán giả về trải nghiệm xem phim ở Mỹ). Đây là mức điểm thấp nhất từ trước đến nay của công ty dành cho bộ phim chuyển thể từ truyện tranh. Bộ phim giữ kỷ lục tệ hại trước đó là Fantastic Four vào năm 2015, với C-.

Rotten Tomatoes cũng không đánh giá cao Joker 2, khi Popcornmeter (thang điểm của khán giả) và Tomatometer (thang điểm của các nhà phê bình chuyên nghiệp) đều ở mức thấp là 31 và 33% (điểm cà chua thối).

Cây viết Manohia Dargis của New York Times cho rằng Joker: Folie à Deux là vở nhạc kịch nửa vời, với sự kết hợp của một ngôi sao biết hát (Lady Gaga) và một ngôi sao khác không thể hát (Phoenix).

Đồng quan điểm, tờ New York Post cho rằng bộ phim là “phần tiếp theo vô nghĩa”, với hai nhân vật chính hát mà không có lý do gì.

Trong khi đó, bài đánh giá của Variety chỉ ra đạo diễn Todd Phillips thận trọng quá mức trong phần 2. Joker là nhân vật phản diện nhưng không bộc lộ được sự phản diện đó, thay vào đó giống một người đàn ông tội nghiệp muốn chối bỏ bản ngã. Theo nhà bình luận Owen Gleiberman, khán giả vẫn đổ xô đi xem phim do hiệu ứng từ phần 1, nhưng cuối cùng những kẻ ghét bỏ bộ phim mới là người hả hê.

Thời điểm ra mắt tại Liên hoan phim Venice vào tháng 9, phim tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một số ca ngợi nó sáng tạo và hấp dẫn. Số khác lại chê nhàm chán và lãng phí.

Khán giả để lại không ít lời chê bai trên mạng xã hội: “Joaquin Phoenix không xứng đáng với điều này. Chuyện gì đã xảy ra với kịch bản vậy?”, “Không ngờ nó tệ đến vậy”, “Hãy ngừng làm phần tiếp theo thành nhạc kịch nếu bản gốc không phải là nhạc kịch”, “Sự sụp đổ của Joker thực sự cần phải được nghiên cứu”, “Bộ phim quá tệ. Tôi đã phải bỏ ra khỏi rạp chiếu phim”, “Sau nhiều năm bất đồng quan điểm, Joker 2 khiến các nhà phê bình bắt tay với khán giả”, “Mọi người có thể gọi đây là phần tiếp theo tệ nhất từ trước đến nay”, “Đúng là bộ phim tệ. Nó khoa trương và buồn tẻ. Có tính thẩm mỹ của một bộ phim nghệ thuật nhưng không có nội dung thực sự”, “Nó cũng xúc phạm đến trí thông minh của khán giả. Các bài hát cũng không gây ấn tượng. Họ không nên để điều này lọt ra ngoài rạp chiếu phim”…