Hai bộ phim thống trị màn ảnh

TPO - “Love Next Door” và “Judge from Hell” là hai bộ phim truyền hình được khán giả Hàn Quốc yêu thích nhất hiện tại.

Theo Koreaboo, Love Next Door (Con trai bạn mẹ) và Judge from Hell (Thẩm phán từ địa ngục) đạt tỷ suất người xem ấn tượng, có độ thảo luận cao trên mạng xã hội và được khen ngợi về cốt truyện cũng như diễn xuất của dàn diễn viên.

Sau hơn 2 tháng lên sóng, Love Next Door chính thức khép lại ở tập 16 vào tối 6/10 (giờ Hàn Quốc). Tập cuối đạt tỷ suất người xem (rating) toàn quốc là 8,5%, tăng đáng kể so với tập trước đó (6,1%), đồng thời cao nhất trong tất cả tập phim. Đây là mức rating ấn tượng đối với tác phẩm chiếu trên kênh truyền hình cáp (Love Next Door của tvN).

Love Next Door xoay quanh mối quan hệ thanh mai trúc mã giữa Seung Hye (Jung Hae In) và Seok Ryu (Jung So Min). Vì mẹ cả hai là bạn thân, Seok Ryu và Seung Hyo chơi với nhau từ nhỏ. Tuy nhiên, khi lớn lên, mỗi người đều có cuộc sống riêng và xa cách nhiều năm. Ở tuổi 34, Seok Ryu bất ngờ nghỉ việc, hủy hôn ở Mỹ để trở về Hàn Quốc sống cùng gia đình và gặp lại người bạn cũ.

Đúng tinh thần của bộ phim truyền hình lãng mãn, Love Next Door có kết thúc viên mãn khi những người có tình yêu đều đến được với nhau. Dù có chút tiếc nuối vì không có cảnh đám cưới của cặp chính, đa phần khán giả thỏa mãn với “happy ending”.

Chủ đề của Love Next Door không mới, nhưng nội dung hài hước, ngọt ngào cộng với phản ứng hóa học tuyệt vời của cặp đôi chính cùng những cặp đôi phụ khác giúp khán giả có trải nghiệm vừa giải trí vừa rung động.

Trong khi đó, Judge from Hell của đài SBS đang chứng minh được sức hút qua từng tập. Phim đạt rating 2 con số chỉ sau 5 tập phát sóng.

Tập mới nhất vào ngày 5/10, phim đạt lượng người xem toàn quốc cao nhất kể từ khi lên sóng vào ngày 21/9, với 13,1% - đứng top 1 trong BXH các miniseries Hàn đang lên sóng.

Judge from Hell là tác phẩm giả tưởng, kể về nữ thẩm phán lương thiện Kang Bit Na (Park Shin Hye) vô tình qua đời do sai lầm của thẩm phán địa ngục Justitia. Justitia sau đó bị cấp trên trừng phạt bằng cách nhập vào thân xác Kang Bit Na, tới thế giới loài người để xử lý 10 tên tội phạm không biết hối cải. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 1 năm, Justitia phải đối mặt với sự tan biến vĩnh viễn.

Bộ phim thu hút đông đảo người xem nhờ cốt truyện ly kỳ và đen tối. Nữ chính phản anh hùng, có cá tính mạnh cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua của Judge from Hell.