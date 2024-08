Bộ phim Hàn rùng rợn về sát nhân máu lạnh gây sốt

TPO - Phim Hàn “Rừng không tiếng” gây chú ý với câu chuyện bí ẩn, nhiều cảnh quay rùng rợn. Song kịch bản chưa được xây dựng chắc chắn với nhiều tình tiết lan man và khiên cưỡng.

Rừng không tiếng (Tựa quốc tế: The Frog) là một trong những series Hàn được Netflix đổ tiền đầu tư sản xuất trong năm nay. Phim thuộc thể loại kinh dị, giật gân, có yếu tố trinh thám, với nhiều cảnh quay máu me, bạo lực.

Dự án gây chú ý vì quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Kim Yoon Seok, Yoon Kye Sang, Go Min Si… hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt như Mask Girlnăm ngoái.

Đúng như kỳ vọng, tác phẩm nhanh chóng gây sốt khi chiếu trên Netflix, hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng các chương trình truyền hình ăn khách nhất tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, vượt mặt cả Emily in Paris 4.

Hai câu chuyện song song

Phim gồm tám tập, nội dung xoay quanh câu chuyện về hai chủ nhà nghỉ sống ở hai thời điểm khác nhau: Mùa hè năm 2001 và năm 2024.

Ở mốc thời gian hiện tại, Joen Yeong Ha (Kim Yoon Seok) đang cố gắng tận hưởng tuổi trung niên yên bình bằng cách cho thuê nhà nghỉ trong một khu rừng vắng. Một ngày, anh chào đón hai vị khách bất ngờ là cô gái trẻ Yoo Seong Ah (Go Min Si) và con trai cô.

Vị khách trẻ có nhiều hành động kỳ quặc nhanh chóng thu hút sự chú ý của Yeong Ha. Anh càng trở nên nghi hoặc khi nhận ra những dấu hiệu bất thường trong nhà nghỉ. Hàng loạt sự kiện kỳ lạ sau đó đã làm đảo lộn sự yên bình, thậm chí đe dọa cuộc sống của chính anh.

Ngược về quá khứ, Sang Jun (Yoon Kye Sang) và vợ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi làm chủ một nhà nghỉ nhỏ. Họ cho một người đàn ông lạ mặt thuê phòng nghỉ vào một đêm mưa gió, để rồi nhận ra thế giới hoàn toàn thay đổi vào hôm sau.

Càng về cuối, các sự kiện càng được lật mở, hé lộ sự liên kết giữa các nhân vật, đồng thời lý giải những thắc mắc của người xem. Đặc biệt, cả hai câu chuyện đều có liên quan đến những sát nhân máu lạnh, giết người không gớm tay.

Đây là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Mo Wan Il – người từng thực hiện nhiều series đậm chất drama, ly kỳ như Beautiful Mind (2016), Misty (2018), The World of the Married (2020)...

Phim có phần nhìn chăm chút với nhiều cảnh quay đẹp, làm nổi bật được bối cảnh thiên nhiên, đặc biệt là khu rừng và nhà nghỉ của nhân vật chính. Phần âm thanh kết hợp với màu sắc cũng góp phần tạo nên không khí bí ẩn bao trùm trong những tập đầu.

Điểm trừ là phần kịch bản chưa hoàn hảo. Việc chọn lối kể tuyến tính gây tò mò nhưng biên kịch chưa khai thác tốt câu chuyện để duy trì sự hồi hộp, rùng rợn xuyên suốt.

Ngay từ những tập đầu, danh tính kẻ thủ ác đã được tiết lộ khiến nội dung các tập sau khá đơn giản và dễ đoán.

Nhiều tình tiết còn mang tính khiên cưỡng, ví dụ như mối quan hệ giữa Yeong Ha và vị khách lạ mặt, hay tính cách các nhân vật phụ. Biên kịch cố gắng tạo ra nhiều nút thắt khiến cho câu chuyện trở nên lan man, sự kết nối giữa hai tuyến truyện cũng chưa chặt chẽ. Một số chi tiết cũng chưa được giải thích rõ ràng, gây thắc mắc cho khán giả và tạo cảm giác hụt hẫng khi phim kết thúc.

Nhan đề Rừng không tiếng là ẩn dụ cho việc tội ác có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không bị ai phát hiện. Bên cạnh đó, kịch bản cũng nhấn mạnh vào sự tha hóa của pháp luật khi tiền và quyền lực có thể lấn át công lý. Song, thông điệp này chưa được làm nổi bật với một kịch bản rối rắm.

Diễn xuất chưa đồng đều

Sau 16 năm kể từ Thank you My Life (2006), tài tử Kim Yoon Seok mới quyết định đóng series. Anh ghi điểm với lối diễn xuất điềm tĩnh, ít thể hiện cảm xúc nên càng giúp cho câu chuyện thêm phần bí ẩn.

Trong khi đó, Go Min Si gây ấn tượng với vai người phụ nữ có tính cách kỳ quái. Tuy nhiên, ngôi sao Sweet Home diễn chưa tự nhiên, còn hơi lên gân ở nhiều phân đoạn. Bù lại, cô lột tả được sự điên loạn khó đoán của nhân vật, nhất là ở phần cuối.

Yoon Kye Sang chưa tạo được bất ngờ khi vẫn đảm nhận dạng vai quen thuộc. Nhân vật của anh cũng có tính cách khá một màu, hơi hướm bi kịch hóa để lấy sự đồng cảm từ phía người xem.

Các diễn viên phụ ở mức tròn vai. Lee Jung-Eun – nổi tiếng với vai giúp việc trong Parasite (2019) – trở thành nữ cảnh sát nhiều kinh nghiệm. Song, nhân vật còn mờ nhạt khiến nữ diễn viên chưa có nhiều đất để thể hiện bản lĩnh.

Khi ra mắt, Rừng không tiếng nhận phản hồi không tốt từ giới phê bình. Các tác giả của Independent, Observe, SCMP đều ném “cà chua thối” vào phim, cho rằng người hâm mộ các series như Squid Game hay Mindhunter sẽ phải thấy thất vọng.

Bù lại, phản ứng khán giả tương đối tốt, giúp phim đạt 7.0/10 điểm trên IMDb. Phần lớn đánh giá cao diễn xuất nhưng kịch bản phim có thể được gọt dũa tốt hơn. Một số ý kiến cho rằng tác phẩm nên được làm thành phim điện ảnh, hoặc rút ngắn lại chỉ còn bốn tập.

Nhìn chung, Rừng không tiếng có ý tưởng khá nhưng kịch bản còn một vài điểm sạn. Song, đây vẫn là một tác phẩm đáng xem với những ai yêu thích thể loại giật gân, rùng rợn.