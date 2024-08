Hai 'nữ hoàng cảnh nóng' cũng không cứu được bộ phim

TPO - Dù quy tụ dàn sao và hai "nữ hoàng cảnh nóng" nổi tiếng là Jeon Do Yeon, Lim Ji Yeon, phim hành động "Đả nữ báo thù" lại không thực sự hấp dẫn. Tác phẩm có lối kể chậm rãi, ít hành động nên có thể khiến khán giả mất kiên nhẫn khi xem.

Đả nữ báo thù(Tựa quốc tế: Revolver) gây chú ý vì quy tụ dàn sao nổi tiếng xứ kim chi như Jeon Do Yeon, Ji Chang Wook, Lim Ji Yeon, Jeon Hye Jin… Tài tử Lee Jung Jae cũng tham gia với tư cách khách mời, phần nào đảm bảo chất lượng cho dự án.

Với nhan đề, hình ảnh quảng bá đến trailer đều gợi mở về một bộ phim hành động đen tối, nhiều kịch tính. Song thực tế, tác phẩm gây thất vọng với nhiều khán giả vì nội dung nặng nề, tạo cảm giác mệt mỏi.

Ít hành động, nặng tâm lý

Phim theo chân cựu cảnh sát Ha Soo Young (Jeon Do Yeon), phải ngồi “tù oan” thay cho người khác để nhận được khoản tiền kếch xù. Sau quãng thời gian vất vả trong trại giam, cô được trả về với cuộc sống tự do.

Ngày Soo Young ra tù, một người phụ nữ bí ẩn tên là Yoon Sun (Lim Ji Yeon) đến đón và tiết lộ cho cô một sự thật bất ngờ. Hóa ra khoản tiền Soo Young được nhận đã không cánh mà bay.

Điều đó khiến nhân vật chính phải dùng mọi nỗ lực để đòi lại những gì thuộc về mình, bất chấp việc phải vi phạm pháp luật một lần nữa.

Nội dung của Đả nữ báo thù không quá mới. Như tên gọi, phim vẫn đi theo mô-típ báo thù quen thuộc được nhiều phim hành động Hollywood sử dụng như Kill Bill, John Wick, The Equalizer...

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Oh Seung Uk sau chín năm vắng bóng màn bạc. Trước đó, anh từng hợp tác với Jeon Do Yeon trong tác phẩm gần nhất The Shameless (2015) – gây được tiếng vang tại LHP Cannes 2015.

Phim ghi điểm với bối cảnh u ám cùng nhiều khung hình đẹp mắt, tạo nên một không khí đậm chất điện ảnh. Song, các cảnh hành động trong phim không nhiều, được dàn dựng đơn giản và cũng không quá ấn tượng.

Thay vì tập trung vào các phân đoạn hành động, đạo diễn lại đào sâu khai thác tâm lý nhân vật chính. Ha Soo Young được mô tả như một người phụ nữ không sợ hãi bất cứ điều gì. Cô bị ám ảnh vì một mục tiêu duy nhất: Lấy lại tiền của mình.

Do đó, nhịp phim khá chậm, đặc biệt là ở nửa đầu. Đạo diễn Oh Seung Uk chọn cách dẫn chuyện từ tốn với nhiều phân đoạn hội thoại dài xuất hiện liên tục, có thể khiến một số khán giả cảm thấy nhàm chán, mất kiên nhẫn.

Kịch bản cài cắm nhiều vấn đề khiến cốt truyện bị dàn trải, dần mất đi kịch tính. Ở cuối, đạo diễn có cài cắm cú twist để đẩy căng thẳng lên cao. Song, tất cả vẫn không thể kéo lại sự chậm rãi của cả bộ phim.

Ngoài ra, cái kết cũng chưa giải quyết được trọn vẹn một số tình tiết, để lại nhiều câu hỏi gây thắc mắc với người xem.

Dàn sao cũng không cứu được phim

Trước khi tham gia Đả nữ báo thù, Jeon Do Yeon từng thử sức với hình tượng đả nữ trong phim hành động Kill Boksoon (2023). Do đó, sự xuất hiện của cô lần này không còn gây được sự bất ngờ cho khán giả.

Với kinh nghiệm lâu năm, “Ảnh hậu Cannes” không gặp nhiều khó khăn khi khắc họa hình ảnh một phụ nữ tàn nhẫn, có phần máu lạnh như Soo Young. Cô ít nói, điềm tĩnh và không thích thể hiện cảm xúc. Ngay cả khi phạm tội, cựu cảnh sát cũng khiến người xem sởn da gà vì ánh mắt vô hồn, khó đoán.

Tuy nhiên, nhân vật được xây dựng hơi một màu, mục đích và sự phát triển tâm lý tạo cảm giác khiên cưỡng.

Trong khi đó, các diễn viên ngôi sao cũng không quá nổi bật trong vai phụ. Lim Ji Yeon lặp lại hình tượng “ác nữ” trong The Glory với vai Yoon Seon, từ biểu cảm cơ mặt đến hành động, lời thoại.

Ji Chang Wook thể hiện nỗ lực thay đổi bản thân với vai phản diện. Nam diễn viên hóa thân thành công một nhân vật độc ác, có phần kiêu ngạo. Diễn xuất pha một chút hài hước của Ji Chang Wook giúp nhận vật có thêm màu sắc, nhưng chưa đủ để tạo nên một phản diện đáng nhớ.

Bù lại, hai vai cameo (khách mời) của Lee Jung Jae và Jeon Hye Jin phần nào gây được bất ngờ cho khán giả, giúp giữ vững không khí bí ẩn mà đạo diễn Oh Seung Uk bao trùm lên bộ phim.

Khi ra mắt, Đả nữ báo thù không tạo được hiệu ứng quá bùng nổ tại quê nhà. Theo Korean Film, dự án chỉ thu về hơn 1,7 triệu USD phòng vé, bị nhiều phim nội địa bỏ xa. Đây là thành tích đáng thất vọng với một dự án được đầu tư quảng bá, lại quy tụ dàn sao.

Phim cũng chưa thực sự thu hút khán giả Việt Nam. Theo Box Office Vietnam, tác phẩm chỉ thu hơn 1 tỷ đồng trong tuần đầu ra mắt, không lọt nổi vào top 5 bảng xếp hạng doanh thu. Lý do là nữ chính Jeon Do Yeon vẫn chưa phải là tên tuổi quá hút khách tại Việt Nam.

Nhìn chung, Đả nữ báo thù không phải một bộ phim hành động gay cấn với những cảnh rượt đuổi, đánh đấm. Phim sẽ phù hợp với những ai yêu thích thể loại neo-noir, nặng về tâm lý tội phạm và không ngại nhịp phim chậm chạp.