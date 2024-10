Nghệ sĩ Phương Dung, Phi Phụng gặp sự cố ở sân bay Mỹ

TPO - Do gặp sự cố ở khâu hành lý, nghệ sĩ Phương Dung và Phi Phụng bị nhân viên an ninh sân bay giữ lại, suýt không thể nhập cảnh Mỹ.

Trong video ghi lại hành trình đi Mỹ, Phương Dung chia sẻ hai người gặp sự cố ở sân bay. "Tôi phải mua cho chị ấy vali mới vì vali của chị quá cũ. Chỉ vì chiếc vali đó, suýt nữa chúng tôi bị hải quan Mỹ giữ hộ chiếu và không cho nhập cảnh", Phương Dung nói trong video.

Nghệ sĩ Phương Dung nói thêm rằng nghệ sĩ Phi Phụng gặp vấn đề mỗi lần đi nước ngoài. "Lúc nào chị cũng bị hải quan hỏi, không phải Việt Nam thì nước ngoài. Người đi chung như tôi cũng bị ảnh hưởng", nữ nghệ sĩ nói thêm.

Phương Dung cho biết cô mua tặng nghệ sĩ Phi Phụng vali mới. Chiếc vali Phương Dung tặng Phi Phụng tại Mỹ có giá 45 USD (khoảng 1,1 triệu đồng).

Khi về đến khách sạn, nghệ sĩ Phương Dung tiếp tục câu chuyện nghệ sĩ Phi Phụng suýt không thể nhập cảnh. "Khi đến sân bay Mỹ, tôi xong khâu thủ tục nhưng không thấy chị ấy đâu. Tôi tưởng chị ấy đã nhập cảnh, khi nhìn lại thì thấy chị bị đẩy khỏi chỗ hành lý. Đến khi hỏi, chị Phi Phụng nói bỏ quên hành lý ở xe đẩy. Tôi gọi nhân viên tìm hộ", nữ nghệ sĩ nói thêm.

Nghệ sĩ Phương Dung cho biết hai người là hành khách sau cùng đợi ở khu vực lấy hành lý. Lúc nhìn lại, chỉ còn hai vali to, nghệ sĩ Phi Phụng cho rằng cô mất vali nhỏ.

"Lúc đó tôi gọi nhân viên để nhờ tìm hộ. Nhân viên có nói vali to có tên Phi Phụng nhưng chị từ chối nhận. Thật ra hai bên hiểu lầm, chị tìm vali nhỏ không phải vali to này. Nhưng vì từ chối, nhân viên an ninh nghĩ chị mang đồ cấm. Họ lập tức gọi nhân viên an ninh đến làm việc", Phương Dung nói thêm.

Phương Dung cho biết nhân viên khoảng hơn 10 người đến làm việc, có dẫn theo chó nghiệp vụ. Do đi cùng nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung cũng bị kiểm tra hành lý.

"Nhân viên an ninh sân bay mang cả hộ chiếu của tôi và chị Phụng đi kiểm tra. Đối mặt tình huống, chúng tôi rất sợ không được nhập cảnh. Đến khi biết mọi thứ là hiểu lầm, chúng tôi mới về đến khách sạn", nghệ sĩ Phương Dung kể lại sự việc.

Nghệ sĩ Phương Dung và Phi Phụng thân thiết sau khi đồng hành cùng nhóm Ngũ long du ký. Nhóm thiện nguyện chuyên đến ghi nhận, tặng quà và kêu gọi khán giả ủng hộ nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Gần đây, nhờ video của nhóm Ngũ long du ký, Tô Thanh Phương (ca sĩ thể hiện ca khúc Bài ca đất phương Nam) được khán giả và nhiều nghệ sĩ đến thăm.