Vương miện Miss World Vietnam tôn vinh văn hóa Lạc Việt

TPO - Vương miện và hoa đăng quang của Miss World Vietnam 2025 lấy cảm hứng vườn hoa bốn mùa và biểu tượng chim Lạc. Các vật phẩm đăng quang hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt gắn với chiều sâu văn hóa Lạc Việt.

Chiều 10/3, Miss World Vietnam 2025 tổ chức lễ công bố vương miện và vật phẩm đăng quang, chuẩn bị tìm ra hoa hậu kế nhiệm Ý Nhi, Bảo Ngọc.

Buổi lễ có sự tham gia của nhiều hoa hậu, á hậu và nam vương như Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Miss World Vietnam 2024 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Kiều Duy, Nam vương Tuấn Ngọc, Á hậu Minh Kiên, Á hậu Thu Ngân... 48 thí sinh vào chung kết Miss World Vietnam 2025 cũng xuất hiện, sẵn sàng bước vào chặng đường chinh phục vương miện.

Ở màn công bố, Hoa hậu Bảo Ngọc xuất hiện cùng chiếc vương miện mang tên Trân hoa tứ quý - The Blooms of Four Seasons. Vương miện được hoàn thiện sau 2.160 giờ chế tác thủ công, đính kết 3.368 viên đá quý gồm Natural Diamond, Natural Blue Sapphire và Cubic Zirconia trên nền vàng 750. Tổng thể thiết kế sử dụng bố cục đăng đối, hướng tâm và vươn cao, tạo nên chuyển động mềm mại qua các lớp cánh hoa và đường nét uốn lượn.

Vương miện, tiara và vật phẩm đăng quang dành cho hoa hậu và hai á hậu Miss World Vietnam 2025.

Thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng vườn hoa bốn mùa, với bốn loài hoa được sắp đặt tượng trưng cho hành trình phát triển của người phụ nữ. Hoa mận trắng gợi sự khởi đầu và sức sống mới; hoa mai biểu trưng cho vẻ thanh tao, hoa hướng dương đại diện cho nguồn năng lượng và khát vọng vươn lên, trong khi hoa sen thể hiện vẻ đẹp chín muồi và chiều sâu nội tâm.

Tiara dành cho á hậu 1 là phiên bản tinh gọn từ vương miện chính với hoa hướng dương làm điểm nhấn, kết hợp các gam đá xanh lam, xanh ngọc và trắng. Tiara á hậu 2 mang thiết kế mềm mại hơn, sử dụng nền bạch kim tạo hiệu ứng lấp lánh như sương mai.

Bên cạnh vương miện, hoa đăng quang mang ý nghĩa biểu tượng tại thời khắc tân hoa hậu được xướng tên. Vật phẩm đăng quang của Miss World Vietnam 2025 mang tên Lạc diệp, lấy cảm hứng từ văn hóa Lạc Việt.

Cận vương miện (ảnh trên) và tiara á hậu 1, á hậu 2 ở Miss World Vietnam 2025.

Tác phẩm sử dụng hai gam màu chủ đạo trắng và xanh dương. Nếu sắc trắng tượng trưng cho tâm hồn thuần khiết và lòng nhân ái, thì xanh dương đại diện cho trí tuệ và tinh thần hội nhập quốc tế, những giá trị mà cuộc thi hướng đến.

Điểm nhấn của bó hoa là hình tượng chim Lạc được tạo hình bằng nghệ thuật đan len thủ công, kết hợp đính kết đá, tạo nên sự giao thoa giữa biểu tượng văn hóa cổ và nghệ thuật hiện đại. Các loại hoa như lan hồ điệp, tulip và rum được kết hợp thành dòng thác hoa mềm mại, tạo nên tổng thể thanh thoát.

Sau buổi họp báo, Top 48 Miss World Vietnam 2025 sẽ bước vào các phần thi phụ như Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao… Chung khảo với phần thi Người đẹp Biển và đêm trình diễn “Dances of Vietnam” dự kiến diễn ra ngày 25/3, trước khi đêm chung kết được tổ chức vào ngày 29/3.