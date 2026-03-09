Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Á hậu Phương Anh trong vòng vây hàng nghìn sinh viên

Nhóm PV

TPO - Có mặt tại Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tổ chức tại TPHCM sáng 8/3, dàn hoa hậu, á hậu, người đẹp nhận được chú ý của hàng nghìn sinh viên tới tham gia hiến máu.

luan0743.jpg
luan0738.jpg
luan0716.jpg
Ngay từ sáng sớm 8/3, hàng nghìn sinh viên đã có mặt ở khuôn viên Đại học Văn Hiến (TPHCM) để tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 và chào đón hơn 20 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu, người đẹp tới tham dự chương trình để lan tỏa thông điệp tốt đẹp về hiến máu cứu người.
img-0991.jpg
img-0990.jpg
img-0989.jpg
img-0980.jpg
Á hậu Ngọc Hằng, Phương Anh được sự chú ý, yêu mến của nhiều khách mời và các bạn sinh viên tới tham gia hiến máu. Trong nhiều năm qua, Chủ Nhật Đỏ nhận được sự đồng hành của đông đảo nghệ sĩ, người đẹp, góp phần lan tỏa về một lối sống đẹp trong giới trẻ.
img-0988.jpg
img-0985.jpg
Á hậu Phương Anh cảm nhận được sự gần gũi với các bạn sinh viên vì cô hiện là giảng viên tại Đại học RMIT. Người đẹp cho rằng những sự kiện như Chủ Nhật Đỏ góp phần kết nối những người trẻ có tinh thần, nhiệt huyết cống hiến và theo đuổi một lối sống đẹp, biết cho đi.
img-0984.jpg
Khoảnh khắc dễ thương của Á hậu Phương Anh tại sự kiện Chủ Nhật Đỏ 2026.
img-0983.jpg
dtt2918.jpg
Á hậu Ngọc Hằng nhiều lần đồng hành Chủ Nhật Đỏ ở khắp nơi trên cả nước. Tại sự kiện diễn ra ở Đại học Văn Hiến sáng 8/3, cô choáng ngợp với quy mô sự kiện thu hút hàng nghìn sinh viên tham dự.
img-0982.jpg
img-0981.jpg
Người đẹp Thanh Bình cũng dậy từ sáng sớm để tới tham dự sự kiện Chủ Nhật Đỏ. Cô kêu gọi các bạn trẻ hiến máu cứu người.
dtt3164.jpg
dtt2903.jpg
dtt2770.jpg
dtt2764.jpg
Bước sang năm thứ 18, Chủ Nhật Đỏ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những chương trình hiến máu tình nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ. Sự kiện diễn ra ngày 8/3 tại Đại học Văn Hiến được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM.
Nhóm PV
#Dàn hoa hậu #á hậu #hiến máu #Chủ Nhật Đỏ

Xem thêm

Cùng chuyên mục