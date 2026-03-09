Á hậu Phương Anh trong vòng vây hàng nghìn sinh viên

TPO - Có mặt tại Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 tổ chức tại TPHCM sáng 8/3, dàn hoa hậu, á hậu, người đẹp nhận được chú ý của hàng nghìn sinh viên tới tham gia hiến máu.
Ngay từ sáng sớm 8/3, hàng nghìn sinh viên đã có mặt ở khuôn viên Đại học Văn Hiến (TPHCM) để tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 và chào đón hơn 20 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu, người đẹp tới tham dự chương trình để lan tỏa thông điệp tốt đẹp về hiến máu cứu người.
Á hậu Ngọc Hằng, Phương Anh được sự chú ý, yêu mến của nhiều khách mời và các bạn sinh viên tới tham gia hiến máu. Trong nhiều năm qua, Chủ Nhật Đỏ nhận được sự đồng hành của đông đảo nghệ sĩ, người đẹp, góp phần lan tỏa về một lối sống đẹp trong giới trẻ.
Á hậu Phương Anh cảm nhận được sự gần gũi với các bạn sinh viên vì cô hiện là giảng viên tại Đại học RMIT. Người đẹp cho rằng những sự kiện như Chủ Nhật Đỏ góp phần kết nối những người trẻ có tinh thần, nhiệt huyết cống hiến và theo đuổi một lối sống đẹp, biết cho đi.
Á hậu Ngọc Hằng nhiều lần đồng hành Chủ Nhật Đỏ ở khắp nơi trên cả nước. Tại sự kiện diễn ra ở Đại học Văn Hiến sáng 8/3, cô choáng ngợp với quy mô sự kiện thu hút hàng nghìn sinh viên tham dự.
Người đẹp Thanh Bình cũng dậy từ sáng sớm để tới tham dự sự kiện Chủ Nhật Đỏ. Cô kêu gọi các bạn trẻ hiến máu cứu người.
Bước sang năm thứ 18, Chủ Nhật Đỏ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những chương trình hiến máu tình nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ. Sự kiện diễn ra ngày 8/3 tại Đại học Văn Hiến được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM.