Kiếm sĩ 'Đảo hải tặc' gây sốt khắp mạng xã hội

TPO - Mackenyu đang gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện trở lại với vai kiếm sĩ Roronoa Zoro trong phần 2 "One Piece". Mùa mới, nam diễn viên có diện mạo mới, được khen ngợi có nhiều phân cảnh võ thuật đã mắt hơn phần 1.
Nam diễn viên Mackenyu tiếp tục đảm nhận vai kiếm sĩ Roronoa Zoro trong mùa hai của loạt phim One Piece (Đảo hải tặc). Hình ảnh cơ bắp của nam diễn viên đang gây sốt khắp mạng xã hội, đạt hàng triệu lượt tiếp cận trên nền tảng X (Twitter).
Trước One Piece, anh từng tham gia nhiều dự án chuyển thể người đóng như Knights of the Zodiac, Fullmetal Alchemist, Chihayafuru, Rurouni Kenshin: The Final...