Kiếm sĩ 'Đảo hải tặc' gây sốt khắp mạng xã hội

TPO - Mackenyu đang gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện trở lại với vai kiếm sĩ Roronoa Zoro trong phần 2 "One Piece". Mùa mới, nam diễn viên có diện mạo mới, được khen ngợi có nhiều phân cảnh võ thuật đã mắt hơn phần 1.