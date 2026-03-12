Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Kiếm sĩ 'Đảo hải tặc' gây sốt khắp mạng xã hội

Hà Trang

TPO - Mackenyu đang gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện trở lại với vai kiếm sĩ Roronoa Zoro trong phần 2 "One Piece". Mùa mới, nam diễn viên có diện mạo mới, được khen ngợi có nhiều phân cảnh võ thuật đã mắt hơn phần 1.

hddcyttamaqvrqb.jpg
hddcyubamaevevd.jpg
Nam diễn viên Mackenyu tiếp tục đảm nhận vai kiếm sĩ Roronoa Zoro trong mùa hai của loạt phim One Piece (Đảo hải tặc). Hình ảnh cơ bắp của nam diễn viên đang gây sốt khắp mạng xã hội, đạt hàng triệu lượt tiếp cận trên nền tảng X (Twitter).
hcbrognxmaam2ot.jpg
Anh có sự thay đổi ngoại hình đáng kể so với phần 1. Để có cơ bắp, ngôi sao sinh năm 1996 chăm chỉ tập gym, có chế độ ăn uống khoa học, chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn trở lại.
hdkfcmzbqaibawa.jpg
Trong truyện, Zoro là người đầu tiên gia nhập băng Mũ Rơm của Monkey D. Luffy và được xem là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Trước khi trở thành hải tặc, anh từng nổi tiếng với danh xưng thợ săn hải tặc.
g-eufodasaa7icu.jpg
Mùa hai của One Piece đã ra mắt, mang đến nhiều cảnh hành động ấn tượng, trong đó nổi bật là phân đoạn chiến đấu kéo dài tới 15 phút của kiếm sĩ Roronoa Zoro. Cảnh này xuất hiện ở tập 3, khi Zoro một mình đối đầu 100 đặc vụ của tổ chức Baroque Works. Điều đáng chú ý là diễn viên Mackenyu chỉ có vỏn vẹn 6 giờ để học toàn bộ phần vũ đạo chiến đấu.
g-eufpkbmaaobxw.jpg
“Tôi chỉ có 6 tiếng để hoàn thiện toàn bộ cảnh đó. Một phân đoạn giết địch dài 15 phút và họ nói: ‘Mackenyu, cậu có sáu tiếng. Học cho thuộc, ghi nhớ hết, ngày mai quay!’ Nếu không phải tôi thì không biết sẽ ra sao nữa”, Mackenyu cho biết.
hdibgqyasaapspr.jpg
Nam diễn viên thừa nhận đây là thử thách lớn nhất anh từng đối mặt trong sự nghiệp: “Tôi chưa từng bị thử thách như vậy trong đời, quá ít thời gian cho một cảnh lớn như thế. Nhưng may mắn là với kỹ năng của mình, tôi đã hoàn thành được. Xem lại cảnh đó rất đã mắt”.
hdibkdbbiaayuz8.jpg
Ngoài ra, Mackenyu tiết lộ thêm tác giả Eiichiro Oda, tác giả của One Piece, có tính toán mà ông muốn phiên bản live-action phải đi tới, cho thấy kế hoạch dài hơi của series trên nếu tiếp tục thành công.
hdibkddawaec-t5.jpg
Bản gốc của One Piece vẫn đang tiếp tục. Manga đã được đăng từ năm 1997, còn anime phát sóng từ năm 1999. Oda từng nói rằng ông đã viết ra bí mật của “One Piece” và cất giữ nó an toàn, câu chuyện vẫn chưa có dấu hiệu khép lại trong tương lai gần.
op-201-unit-14969r.jpg
Mùa hai của One Piece đã ra mắt ngày 10/3, tiếp tục hành trình của Monkey D. Luffy và băng Mũ Rơm trên đại dương. Phần 2 nhận 100% điểm tuyệt đối từ giới phê bình và khán giả trên Rotten Tomatoes.
hcov1hka0aaaf-f.jpg
Mackenyu là diễn viên người Mỹ gốc Nhật, là con trai của huyền thoại võ thuật kiêm diễn viên Sonny Chiba. Anh đã bỏ họ Maeda và lấy nghệ danh là Arata vì nhân vật Wataya Arata trong live action drama Chihayafuru giúp sự nghiệp của nam diễn viên bật lên.
e4qq0c8vgaql4ai.jpg
e4qqzqducam3adq.jpg
Trước One Piece, anh từng tham gia nhiều dự án chuyển thể người đóng như Knights of the Zodiac, Fullmetal Alchemist, Chihayafuru, Rurouni Kenshin: The Final...
gv-ycdqxoaaljze.jpg
Sau thành công của mùa đầu, Mackenyu nhiều lần thể hiện sự gắn bó với nhân vật. Anh thậm chí xỏ thêm hai lỗ tai bên trái để giống với Zoro - nhân vật nổi tiếng với ba khuyên vàng. Nam diễn viên cũng là người hâm mộ lâu năm của tác giả Eiichiro Oda và từng chia sẻ rằng Zoro luôn là nhân vật yêu thích nhất của anh.
hcnm2asbeauzsxu.jpg
Mackenyu còn cho biết anh sẵn sàng “nghỉ hưu" cùng vai Zoro, mong muốn gắn bó lâu dài với nhân vật trong sê-ri của Netflix.
hdknlwrbaaa1imy.jpg
Chuyện tình của Mackenyu và vợ cũng được truyền thông quan tâm. Theo tờ Josei Seven, cả hai quen nhau từ năm 2017 khi làm việc trong lĩnh vực thời trang. Thời điểm đó, người phụ nữ này đã có gia đình. Sau khi ly hôn, cô và Mackenyu mới bắt đầu hẹn hò. Các thông tin cho thấy vợ của nam diễn viên được cho là Okamoto Natsuki - cựu diễn viên, người mẫu sinh năm 1989, hơn anh 7 tuổi và rời làng giải trí từ năm 2012. Cả hai về chung nhà năm 2023 và đã có con chung. Mackenyu từng chia sẻ anh thay đổi thói quen sinh hoạt để dành thời gian cho vợ và gọi việc gặp cô là “trúng số độc đắc”.
Hà Trang
