Lần đầu tiên CGV công bố phân tích thị trường điện ảnh Việt

Chiều ngày 11/3/2026, CGV Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Đối tác Chiến lược ngành điện ảnh tại CGV Vivo City (TP. Hồ Chí Minh), công bố nhiều số liệu đáng chú ý và phác họa bức tranh nhiều tiềm năng của thị trường điện ảnh Việt Nam.

Hoạt động này được xem là bước đi tiên phong của một hệ thống rạp chiếu trong việc cung cấp thông tin thị trường, thông qua đó giúp các nhà làm phim xây dựng chiến lược sản xuất và phát hành hiệu quả hơn.

Sự kiện quy tụ đông đảo các nhà sản xuất, đạo diễn và đại diện nhiều đơn vị làm phim trong nước. Tại đây, CGV đã chia sẻ các thông tin phân tích chuyên sâu về sự thay đổi của thị trường điện ảnh Việt Nam trong suốt 10 năm qua. Nội dung trọng tâm của hội nghị tập trung vào tình hình phát triển của thị trường điện ảnh trong nước, bước tiến rõ rệt của phim Việt và sự thay đổi của thị hiếu khán giả.

Năm 2025 được đánh giá là giai đoạn phát triển rực rỡ của ngành điện ảnh với doanh thu phòng vé đạt mức kỷ lục gần 5.600 tỷ đồng cùng hơn 70 triệu lượt vé bán ra, tăng lần lượt 24% và 29% so với năm 2024. So với thời điểm trước dịch (2019), năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng trên 35%.

Trong khi nhiều thị trường quốc tế vẫn đang nỗ lực để quay lại mức doanh thu phòng vé trước dịch, điện ảnh Việt Nam không chỉ nhanh chóng phục hồi mà còn bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Báo cáo của CGV cũng cho thấy trong giai đoạn 2023 – 2025, mức tăng trưởng doanh thu phòng vé hàng năm của Việt Nam đạt trên 20%.

Những con số tích cực này đến từ việc thị trường điện ảnh nói chung và phim nội địa nói riêng tăng trưởng mạnh trong hơn 4 năm qua. Từ năm 2023, tỷ trọng phim Việt đã có sự đảo chiều đáng kể. Đặc biệt, trong năm 2025, thị phần phim nội địa chiếm tới 62% tổng số phim ra rạp, đóng vai trò là đầu tàu thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận cho các cụm rạp trong nước.

Điện ảnh Việt Nam đang chuyển dịch rõ rệt từ số lượng sang chất lượng. Doanh thu trung bình mỗi phim nội địa giai đoạn 2023-2025 tăng gấp 3,8 lần so với trước đại dịch. Kỷ nguyên các phim bom tấn Việt chính thức được thiết lập với những cột mốc doanh thu mới liên tục bị phá vỡ. Phim Việt không chỉ mở rộng quy mô mà còn nâng cao mặt bằng doanh thu chung của toàn ngành. Đáng chú ý, riêng tổng doanh thu phim Việt năm 2025 tương đương với doanh thu của toàn thị trường điện ảnh vào năm 2018.

Bà Jeong Ji Young - Tổng Giám đốc CJ CGV Việt Nam

Tuy nhiên, thị trường phim ảnh cũng chứng kiến sự phân hóa và cạnh tranh khốc liệt. Trong khi một số dự án ghi nhận doanh thu bùng nổ, phần lớn phim vẫn chật vật ở ngưỡng 20 đến 50 tỷ đồng. Điều này cho thấy việc đầu tư vào điện ảnh hiện nay rất tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro.

Năm 2025 ghi nhận chỉ số lượt xem bình quân đầu người đạt 0,7, tức trung bình một người Việt Nam xem phim 0,7 lần/năm, cho thấy tần suất ra rạp của khán giả đại chúng đang tăng trưởng ổn định. Dù vậy, so với các thị trường khu vực như Singapore (1,3) hay Malaysia (1,0), con số này vẫn còn khoảng cách lớn. Đây cũng chính là dư địa để điện ảnh Việt Nam tiếp tục bứt phá, hướng tới mục tiêu lọt vào top 10 thị trường có lượng khán giả ra rạp nhiều nhất thế giới.

Phản hồi từ khảo sát khách hàng của CGV cũng chỉ ra thay đổi quan trọng trong thói quen ra rạp của khán giả Việt Nam. Đáng chú ý, hiện nay người xem có xu hướng không ra rạp ngay thời điểm phim vừa khởi chiếu. Họ thường chờ đợi các đánh giá trên mạng xã hội hay phản hồi tích cực từ người khác trước khi quyết định mua vé xem phim.

Tại sự kiện, bà Jeong Jiyoung - Tổng Giám đốc CJ CGV Việt Nam chia sẻ: “Tôi hy vọng rằng sự kiện này sẽ trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa, thể hiện cam kết của CGV trong việc đồng hành cùng các đạo diễn, nhà sản xuất và các đơn vị làm phim trong nước, nhằm xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh Việt Nam phát triển bền vững và chuyên nghiệp.

Thông qua việc chia sẻ những phân tích thị trường thực tế và hữu ích, Hội nghị Đối tác Chiến lược 2026 khẳng định vai trò cầu nối của CGV trong việc hỗ trợ các nhà làm phim tối ưu hóa chiến lược sản xuất và phát hành. Bên cạnh đó, hội nghị cũng là dịp để các nhà làm phim, nhà sản xuất và đơn vị phát hành trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển năng động và bền vững của ngành điện ảnh Việt Nam./.