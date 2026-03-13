Hieuthuhai toan tính điều gì?

TPO - Thu hút chưa tới 2,5 triệu lượt nghe/xem sau 2 ngày phát hành, MV "Người im lặng gặp người hay nói" của Hieuthuhai có sức hút kém hẳn so với thành tích của chính anh trong quá khứ.

Trước khi phát hành MV Người im lặng gặp người hay nói, Hieuthuhai vừa đánh dấu một cột mốc đáng chú ý của đường đua nhạc Việt. Bản nhạc Exit Sign của Hieuthuhai và giọng ca trẻ Marzuz đã đánh bại Hai phút hơn của Pháo, vươn lên dẫn đầu danh sách ca khúc Việt có lượng nghe (stream) nhiều nhất lịch sử trên nền tảng Spotify. Cựu thí sinh King of Rap cũng đang dẫn đầu về số lượt nghe theo tháng, năm trên Spotify.

Chỉ một ca khúc Exit Sign, Hieuthuhai lật đổ thế thống trị của nhiều ngôi sao nhạc Việt. Nhưng cũng chính vì cái bóng quá lớn của Exit Sign, Hieuthuhai chật vật trong 2 năm gần đây để tạo thêm một bản hit đủ sức nặng để oanh tạc mọi nền tảng nhạc số. MV Nước mắt cá sấu từng gây xôn xao thị trường nhưng sức hút kém dần theo thời gian. Mới nhất, sự trở lại của Hieuthuhai trên đường đua với MV Người im lặng gặp người hay nói còn kém hơn Nước mắt cá sấu.

Cú tái xuất của Hieuthuhai chưa bùng nổ như kỳ vọng.

Hieuthuhai vẫn thống trị “top trending”

Rapper sinh năm 1999 tái xuất vào đúng dịp không có đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh là MCK đang bước sang giai đoạn “xuống dốc”, sau một tuần tung sản phẩm mới. Tiếp theo là MV Tấm lòng cửu long của Ricky Star cũng đã chạm ngưỡng trên đường đua “trending”. Những rapper khác cùng cạnh tranh dịp này, BigDaddy, Dangrangto, vốn không phải đối thủ của Hieuthuhai. Và nhìn xa hơn, màn kết hợp giữa Tóc Tiên - Minh Hằng từng được dự đoán sẽ gây sốt nhưng hiệu ứng đã không tới mức như thế.

Hieuthuhai thẳng tiến đến vị trí số 1 chỉ sau một ngày. Song, so với Trình hay MV Nước mắt cá sấu, mức độ bàn tán của khán giả trên mạng xã hội và nền tảng YouTube kém sôi động hơn hẳn. Lý do chủ yếu vì sản phẩm mới của Hieuthuhai thiếu một “từ khóa nóng” để câu kéo tranh luận. Ở Trình, Hieuthuhai từng khuấy đảo cả giới rap, từ underground đến mainstream vì tính chất gắt gỏng và “chửi đổng”.

Sang MV Nước mắt cá sấu, Hieuthuhai gây tranh luận vì màu sắc âm nhạc quay ngược về Vpop của thời 2004, 2005. Và rồi, rất nhiều yếu tố được đặt lên bàn cân so sánh với Hieuthuhai, bên cạnh những nghi vấn đạo nhạc, vay mượn ý tưởng.

Trở lại với MV Người im lặng gặp người hay nói, mọi thứ vẫn nhạt nhòa sau 2 ngày phát hành. Hieuthuhai lại làm mới bản thân bằng việc lựa chọn màu nhạc retro (tái hiện phong cách cũ), hơi hướm synth pop. Nghe qua lần đầu, ấn tượng Hieuthuhai mang lại là sự chỉn chu, gọn ghẽ trong khâu sản xuất nhưng điểm nhấn đọng lại không nhiều.

Khán giả chỉ tập trung bàn luận vào chất lượng âm nhạc của Hieuthuhai. Số đông đánh giá không cao Người im lặng gặp người hay nói, một bản nhạc dừng lại ở mức an toàn, giống như một cuộc thử nghiệm của Hieuthuhai hơn là làm ra để thành một điểm nhấn của nhạc Việt. MV cũng được quay đơn giản, kém xa về mức độ đầu tư so với Nước mắt cá sấu.

Hieuthuhai đang loay hoay trong những thử nghiệm âm nhạc.

Chưa thể thoát hoàn toàn khỏi “mác” rapper

Từ lâu, Hieuthuhai nhận ra một điều: Anh không thể tiến xa nếu mãi đặt bản thân vào một sở trường duy nhất là rap. Nam rapper đã chịu khó học thanh nhạc, vạch cho bản thân lộ trình cụ thể về việc bắt đầu từ sự đan xen giữa rap - hát trong bài nhạc. Sau đó, Hieuthuhai làm ra sản phẩm thuần hát.

Kể từ cú chuyển mình đầu tiên để hát nhiều hơn - Không thể say - sau 3 năm, giọng hát Hieuthuhai không cải thiện quá nhiều. Âm sắc giọng hát là điểm mạnh của Hieuthuhai. Song, cho tới sản phẩm mới nhất, giọng hát của Hieuthuhai vẫn thiếu sự mềm mại, dẫn đến cảm xúc đọng lại không nhiều.

Nghe Người im lặng gặp người hay nói, khán giả nhận xét Hieuthuhai hát “ngang như cua” và vẫn lộ rõ sự lạm dụng auto tune. Thực tế là nam rapper chẳng có nhiều lựa chọn vì quãng giọng hẹp và kỹ thuật thanh nhạc hạn chế, dẫn đến khó biến hóa khi xử lý giai điệu. Và khi ca khúc chuyển tiếp vào đoạn rap giữa bài, tình thế khác hẳn vì đó mới đúng là chỗ để Hieuthuhai phát huy đúng điểm mạnh.

Những ca khúc thuần hát trước đó của Hieuthuhai, Không thể say, Nước mắt cá sấu, đều gặp vấn đề tương tự. Chính quãng giọng hẹp làm khó Hieuthuhai trong khâu sáng tác. Khán giả muốn bài nhạc của Hieuthuhai có cao trào hơn và đẩy cảm xúc bùng nổ càng về cuối hơn. Song, nội lực của Hieuthuhai lại không cho phép anh làm điều đó.

Chỉ trong 5 năm, Hieuthuhai từ một rapper của underground, được biết tới nhiều nhất vì ngoại hình điển trai đã phát triển vượt bậc thành rapper Việt có sức hút bậc nhất. Và Hieuthuhai cũng đưa tên tuổi của mình phủ sóng không kém ngôi sao nào khác trên thị trường nhạc Việt.

Chính vì sức hút tăng theo cấp số nhân qua từng năm, Hieuthuhai dễ bị soi xét hơn bất kỳ ai. Album Ai cũng bắt đầu từ đâu đó là sự thành công rực rỡ của Hieuthuhai với bản hit Exit Sign. Hai năm tiếp theo là những bước lùi của nam rapper từ Nước mắt cá sấu đến sản phẩm mới hát. Đã qua rồi giai đoạn Hieuthuhai được nhìn nhận như một hiện tượng âm nhạc. Giờ đây, khán giả đặt nam rapper lên bàn cân so sánh khi là một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng và dấu ấn âm nhạc phải khác biệt từng ngày.

Đòi hỏi từ khán giả với Hieuthuhai ngày một lớn. Nhưng chất lượng âm nhạc nam rapper mang đến thị trường vẫn chưa có nhiều đột phá. Đó là lý do MV Người im lặng gặp người hay nói vướng phải nhiều bình luận trái chiều từ khán giả.