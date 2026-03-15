Dự báo VN-Index tiếp tục rung lắc

TPO - Sau hai tuần giảm mạnh do cú sốc giá dầu và căng thẳng Trung Đông, VN-Index được dự báo có thể tiếp tục rung lắc và kiểm định lại vùng 1.650-1.670 điểm trước khi hình thành nền tích lũy. Dù vậy, các yếu tố như triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp và nâng hạng thị trường vẫn được kỳ vọng hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong thời gian tới.

Cổ phiếu dầu khí hạ nhiệt

Thị trường chứng khoán vừa trải qua tuần giao dịch thứ hai liên tiếp giảm điểm mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục kéo dài. Cú sốc năng lượng khi giá dầu tăng vọt lên 120 USD/thùng đã gây áp lực lên thị trường tài chính toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam.

Phản ứng lại với tình hình trên, ngay phiên đầu tuần VN-Index mất hơn 115 điểm và xóa gần như toàn bộ mức tăng tích lũy từ cuối năm trước. Hai phiên giao dịch tiếp theo ghi nhận nhịp hồi phục kỹ thuật, tuy nhiên đà phục hồi không duy trì được lâu khi áp lực bán quay trở lại trong hai phiên cuối tuần. Kết tuần, VN-Index giảm 4,05%, lùi về 1.696 điểm, và đánh mất mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm.

Áp lực bán tập trung ở nhóm dầu khí sau giai đoạn tăng nóng, cùng với sự suy yếu của nhiều nhóm ngành lớn như công nghệ, viễn thông, tài chính, khu công nghiệp, hàng không, cảng biển và bất động sản. Ngược lại, một số nhóm cổ phiếu như xây dựng, năng lượng tái tạo và hóa chất trở thành điểm sáng hiếm hoi khi thu hút dòng tiền và ghi nhận mức tăng tích cực.

Thanh khoản thị trường giảm đáng kể so với tuần trước, với khối lượng giao dịch toàn thị trường giảm khoảng 14,7%. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền sau cú sốc giảm mạnh đầu tuần, khi nhiều nhóm cổ phiếu phục hồi khá yếu. Đáng chú ý, áp lực bán gia tăng trở lại ở nhóm dầu khí trong phiên cuối tuần, trong khi thanh khoản lại cải thiện tại các cổ phiếu thuộc nhóm xây dựng và năng lượng tái tạo.

Một điểm tích cực là sau hai tuần bán ròng liên tiếp, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng trên sàn HoSE với giá trị khoảng 1.214 tỷ đồng, phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường.

Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - chuyên gia phân tích tại Chứng khoán Pinetree - nhận định, nguyên nhân của đợt điều chỉnh bắt đầu từ giá dầu thế giới biến động, tuy nhiên việc nhóm dầu khí bị xả mặc dù giá dầu hồi phục cho thấy hai tín hiệu được xem là tích cực ở thời điểm này.

Trước hết, dòng tiền rút ra từ đây có thể sẽ chuyển dịch sang các nhóm ngành còn lại. Bên cạnh đó, xu hướng của thị trường thời gian tới sẽ phụ thuộc vào nội tại trong nước nhiều hơn.

“Ngày 19/3 tới là thời điểm diễn ra cuộc họp Hội đồng tư vấn chính sách của FTSE Russell, hay nhà đầu tư vẫn được biết đến là sự kiện review nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời cũng là khoảng thời điểm nhạy cảm sau cuộc bầu cử toàn quốc. Với hai sự kiện này, về mặt tâm lý thị trường kỳ vọng sẽ nhận được hiệu ứng tích cực hơn để giảm bớt sự e ngại do biến động từ chiến tranh Trung Đông”, bà Trang dự báo.

Theo đó, VN-Index có thể sẽ quay lại test đáy 2 trước khi phát đi tín hiệu hồi phục rõ ràng. Nhà đầu tư cần quan sát mốc 1.650 điểm, VN-Index có thể test đáy 2 quanh vùng 1.650 - 1.670 điểm với thanh khoản khoảng 30.000 tỷ đồng. Xu hướng chính của tuần sau có thể là tích lũy và tạo nền. Trước khi xu hướng mới rõ ràng, nhà đầu tư cần tránh những nhóm yếu hơn thị trường chung như chứng khoán (có giá đóng cửa tuần thấp hơn giá của phiên 9/3), hoặc nhóm công nghệ…

FTSE Russell sắp họp về nâng hạng chứng khoán Việt Nam

Theo SSI Research, nhịp điều chỉnh khoảng 12% của VN-Index trong sáu phiên giao dịch đầu tiên của tháng 3 có thể đang tạo nền tảng cho khả năng hồi phục trong ngắn hạn. Dữ liệu lịch sử từ năm 2010 cho thấy sau những nhịp giảm sâu tương tự, thị trường thường ghi nhận phản ứng phục hồi đáng kể: chỉ số tăng trở lại trong khoảng 80% các trường hợp sau 2-4 tuần, với mức sinh lời trung bình khoảng 6,6% sau một tháng và gần 30% sau một năm.

Xác suất tăng điểm sau khi VN-Index giảm 12% trong 6 phiên liên tiếp. Thống kê: SSI Research.

Đáng chú ý, tháng 3 hiếm khi chứng kiến diễn biến tiêu cực kéo dài. Trong hơn một thập kỷ qua, chỉ có hai năm 2015 và 2020 ghi nhận mức giảm đáng kể trong tháng này. Ngay cả giai đoạn tháng 3/2022, khi xảy ra chiến sự Nga - Ukraine, và giá dầu có thời điểm tăng lên 127 USD/thùng, thị trường vẫn duy trì được xu hướng tăng điểm.

Bên cạnh yếu tố lịch sử, các yếu tố cơ bản tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. SSI Research đánh giá triển vọng lợi nhuận quý I/2026 của doanh nghiệp niêm yết vẫn tích cực. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của nhiều doanh nghiệp cũng khá lạc quan, khi không ít ngân hàng, doanh nghiệp bán lẻ và bất động sản đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khoảng 20-30%.

Một yếu tố đáng chú ý khác là câu chuyện nâng hạng thị trường. Cuộc họp của Hội đồng tư vấn chính sách của FTSE Russell sẽ diễn ra vào ngày 19/3. Thông báo đánh giá nâng hạng dự kiến vào ngày 7/4 của FTSE Russell có thể trở thành chất xúc tác quan trọng cho tâm lý nhà đầu tư.

Việt Nam được đánh giá có khả năng vượt qua kỳ rà soát giữa kỳ và đang đi đúng lộ trình để được đưa vào rổ FTSE Emerging Markets Index vào tháng 9. Nếu kịch bản này xảy ra, triển vọng thu hút dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF toàn cầu có thể được củng cố, qua đó cải thiện vị thế của thị trường Việt Nam trong phân bổ vốn quốc tế.