Giá dầu neo cao, chứng khoán giảm mạnh

TPO - Giá dầu thế giới giảm nhẹ, nhưng vẫn neo cao gần mức 100 USD/thùng trong phiên giao dịch sáng 13/3, sau khi Mỹ cấp phép tạm thời cho các quốc gia mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang mắc kẹt trên biển. Hàng loạt cú sốc năng lượng mới kéo thị trường chứng khoán Mỹ giảm sâu, trong khi nhà đầu tư bắt đầu điều chỉnh kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Giá dầu tăng vọt

Theo Reuters, trong phiên giao dịch hôm nay (13/3, giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 71 cent, tương đương 0,71%, xuống còn 99,75 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ giảm 88 cent, tương đương 0,92%, xuống 94,85 USD/thùng.

Giấy phép kéo dài 30 ngày được Washington ban hành cho phép các nước tiếp tục mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang mắc kẹt ngoài khơi, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh vì xung đột tại Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết động thái này nhằm góp phần ổn định thị trường dầu mỏ quốc tế.

Theo ông Yang An - nhà phân tích tại Haitong Futures - quyết định cấp phép đã giúp giảm bớt áp lực tâm lý trên thị trường, song vẫn chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi.

“Việc cấp phép đã xoa dịu những lo ngại của thị trường, nhưng nó không giải quyết được vấn đề cơ bản. Điều quan trọng nhất vẫn là khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz”, ông nói.

Giá dầu vẫn neo cao ở mức gần 100 USD/thùng.

Thông báo liên quan đến dầu Nga được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Năng lượng Mỹ cho biết Washington sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược nhằm kiềm chế đà tăng của giá năng lượng sau khi chiến sự với Iran bùng phát.

Động thái này nằm trong kế hoạch phối hợp với Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), tổ chức đã thống nhất xả tổng cộng 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược của các nước thành viên, mức giải phóng lớn nhất từ trước đến nay.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã yêu cầu các công ty dầu khí và vận tải biển Mỹ chuẩn bị cho khả năng miễn trừ Đạo luật Jones, một đạo luật từ thế kỷ trước điều chỉnh vận tải biển nội địa, nhằm giúp giảm áp lực giá nhiên liệu.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Hải quân Mỹ hiện chưa thể hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz nhưng khả năng này “rất có thể” sẽ xảy ra vào cuối tháng. Tuy nhiên, ông nhận định giá dầu khó có thể tăng lên 200 USD/thùng, ngay cả khi Iran tiếp tục tấn công tàu vận tải.

Theo ông Jim Burkhard - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng bộ phận nghiên cứu dầu thô toàn cầu tại S&P Global Energy, thị trường năng lượng đang rơi vào trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng.

“Thị trường đang mất cân bằng nghiêm trọng và tình trạng này sẽ tiếp diễn cho đến khi eo biển được mở cửa trở lại và các hoạt động khai thác, chế biến dầu khí trở lại bình thường. Điều đó sẽ không xảy ra nhanh chóng”, ông Jim Burkhard nói.

Phố Wall giảm mạnh

Cú sốc năng lượng nhanh chóng lan sang thị trường tài chính. Chứng khoán Mỹ giảm mạnh khi nhà đầu tư lo ngại giá dầu tăng sẽ kéo theo lạm phát và chi phí vay vốn cao hơn.

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều giảm hơn 1,5% trong phiên bán tháo diện rộng. Chỉ số Dow Jones giảm 739,42 điểm (1,56%) xuống 46.677,85 điểm. S&P 500 giảm 103,22 điểm (1,52%) xuống 6.672,58 điểm. Nasdaq Composite giảm 404,15 điểm (1,78%) xuống 22.311,98 điểm.

Đợt bán tháo khiến S&P 500 ghi nhận mức giảm ba ngày mạnh nhất trong vòng một tháng.

Trong 11 nhóm ngành chính của S&P 500, năng lượng là lĩnh vực duy nhất tăng, với mức tăng 1%, nhờ hưởng lợi từ giá dầu. Trong khi đó, nhóm công nghiệp giảm mạnh nhất, mất 2,5%.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 19,96 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 20,05 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

Trên sàn NYSE, số mã giảm giá nhiều hơn số mã tăng với tỷ lệ 4,18/1, với 117 cổ phiếu lập đỉnh 52 tuần mới và 198 cổ phiếu lập đáy mới.

Tại Nasdaq, khoảng 1.100 cổ phiếu tăng giá và 3.600 cổ phiếu giảm, tương đương tỷ lệ 3,27/1 nghiêng về phía giảm. Chỉ số S&P 500 ghi nhận 17 mức cao mới trong 52 tuần và 25 mức thấp mới, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 33 mức cao mới và 172 mức thấp mới.

Thị trường chứng khoán tiếp tục lao đao.

Theo ông Ryan Detrick - chiến lược gia thị trường trưởng tại Carson Group ở Omaha - tâm lý nhà đầu tư hiện đang bị chi phối bởi sự bất ổn kéo dài của cuộc chiến.

“Mọi người nhận ra rằng việc giải quyết xung đột ở Trung Đông đang bị trì hoãn. Đây là kiểu tâm lý bán trước, hỏi sau. Ngoài lĩnh vực năng lượng, gần như không có lĩnh vực nào an toàn”, ông Ryan Detrick nói.

Giới đầu tư hiện theo dõi sát cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến diễn ra ngày 17/3. Mặc dù các dữ liệu lạm phát gần đây cho thấy tốc độ tăng giá đang được kiểm soát, nhưng 13 ngày xung đột với Iran và cú sốc giá dầu mới vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trong các số liệu kinh tế.

Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất, song thị trường sẽ đặc biệt chú ý tới bản cập nhật dự báo kinh tế của ngân hàng trung ương để đánh giá triển vọng lạm phát.

Theo chuyên gia kinh tế Ryan Detrick, sự tăng vọt của giá dầu đang khiến khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào cuối năm trở nên kém chắc chắn hơn. “Ẩn sau đợt tăng mạnh của giá dầu là nhận thức rằng khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay đang giảm nhanh chóng”, ông nói.

Bước vào cuối tuần, thị trường tiếp tục theo dõi một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm chỉ số tâm lý người tiêu dùng, đơn hàng hàng hóa lâu bền, số lượng việc làm còn trống và báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát quan trọng đối với Fed.