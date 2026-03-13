Tiết kiệm tại HDBank, khách hàng nhận 'quả ngọt' 3 tỷ đồng từ chương trình Tiết kiệm Tỷ phú

Chủ nhân của Giải Đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng thuộc chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú” của HDBank đã chính thức lộ diện trong kỳ quay số cuối cùng diễn ra ngày 12/3/2026 . Chị Lê Quang Hạnh Phúc xúc động chia sẻ:“Xưa giờ tôi vẫn nghĩ cái tên của mình có thể mang lại may mắn. Nhưng chưa bao giờ tưởng tượng rằng may mắn lại có thể hữu hình đến như vậy – như một món quà mà mình chưa từng nghĩ tới trong đời.”

Khoảnh khắc bất ngờ khi nhận tin trúng thưởng, chị Hạnh Phúc cho biết cảm giác đầu tiên khi nhận được cuộc gọi thông báo mình là khách hàng may mắn trúng giải thưởng 3 tỷ đồng là… không thể tin nổi.

Chị Lê Quang Hạnh Phúc (TP.HCM) đã trở thành chủ nhân của giải thưởng lớn nhất - Sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng

“Khoản tiền tôi gửi đã từ năm ngoái rồi. Sau khi gửi xong thì tôi gần như yên tâm và cũng không chờ mong gì thêm. Vì vậy khi nghe thông báo mình trúng thưởng, tôi thật sự rất bất ngờ”, chị kể.

Niềm vui đến bất ngờ khiến chị phải mất một lúc mới có thể tin rằng may mắn lớn ấy đã thực sự đến với mình. “Ban đầu tôi còn nghĩ chắc mình nghe nhầm. Không ngờ ngân hàng lại có những chương trình khuyến mãi thật sự như vậy, và mình lại là người may mắn”.

Trước đó, trong 3 đợt quay số đầu tiên, có 3 khách hàng đã trúng thưởng xe SH150i

Hơn một thập kỷ gắn bó với HDBank

Hành trình trở thành khách hàng của HDBank của chị Hạnh Phúc bắt đầu khá tình cờ.“Thời điểm đó anh họ tôi đang giao dịch tại ngân hàng nên giới thiệu. Tôi mở tài khoản và gửi tiền từ đó đến nay cũng đã hơn 10 năm”, chị chia sẻ.

Trong suốt thời gian giao dịch, chị cho biết mình hài lòng với nhiều yếu tố, từ mức lãi suất đến trải nghiệm dịch vụ: “Lãi suất ở đây khá tốt so với nhiều nơi khác. Ứng dụng ngân hàng cũng rất dễ sử dụng. Và các bạn nhân viên giao dịch thì rất dễ thương, hỗ trợ khách hàng rất nhiệt tình”.

Khách hàng hào hứng đến tham gia lễ quay số công khai của HDBank

Tiết kiệm – Thói quen nhỏ tạo nền tảng tài chính lớn

Là một nhân viên văn phòng, chị Hạnh Phúc cho biết bản thân không có nhiều thời gian để theo dõi các kênh đầu tư phức tạp:“Công việc của tôi khá bận nên cũng không có nhiều thời gian tìm hiểu về đầu tư. Vì vậy với tôi, gửi tiết kiệm vẫn là nơi trú ẩn an toàn nhất cho tài chính cá nhân”

Dù xung quanh có nhiều kênh đầu tư hấp dẫn như vàng, chứng khoán hay bất động sản, chị vẫn chọn gửi tiết kiệm như một cách tích lũy ổn định. Với chị, tiết kiệm là cách đơn giản, như một thói quen, nhưng giúp mình luôn cảm thấy an tâm.

Và từ một khoản tiền gửi tiết kiệm quen thuộc, bất ngờ trở thành chủ nhân giải thưởng 3 tỷ đồng khiến chị Hạnh Phúc vẫn còn nhiều cảm xúc và chưa kịp suy nghĩ về việc làm gì với khoản tiền này. Tuy nhiên, chị khẳng định sẽ tiếp tục gửi tiết kiệm tại HDBank.

Chị Hạnh Phúc cho rằng những chương trình khuyến mại như thế này mang lại thêm niềm vui cho khách hàng: “Bấy lâu nay gửi tiết kiệm ở ngân hàng là tôi đã rất hài lòng rồi. Nhưng khi có thêm những chương trình như thế này, khách hàng lại có cơ hội nhận được những phần quà thật sự. Điều đó khiến việc tiết kiệm trở nên thú vị hơn”.

Chị cũng bày tỏ mong muốn ngân hàng sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều chương trình tương tự để nhiều khách hàng có thêm cơ hội may mắn.

Khi tiết kiệm trở thành thói quen của thời đại số

Theo chị Hạnh Phúc, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc sử dụng các dịch vụ tài chính số ngày càng trở nên phổ biến. Ngày nay mọi người quen sử dụng tài khoản ngân hàng và các dịch vụ tài chính trực tuyến. Vì vậy việc tiết kiệm qua ngân hàng cũng dần trở thành nhu cầu tự nhiên.

100 khách hàng đã trúng thưởng trong đợt quay số đặc biệt ngày 12/3/2026, danh sách được công bố đầy đủ trên website chính thức của HDBank

Với chị, việc tích lũy tài chính không chỉ là câu chuyện của hiện tại mà còn là nền tảng cho sự ổn định lâu dài: “Tiết kiệm vẫn luôn là một kênh an toàn. Và khi vừa có thể tích lũy, vừa có thêm cơ hội nhận được những bất ngờ may mắn như thế này thì đó thật sự là một niềm vui lớn”.

Khoảnh khắc bất ngờ ấy có lẽ sẽ còn được chị Lê Quang Hạnh Phúc nhớ mãi — bởi đôi khi, “Hạnh Phúc” thật sự có thể đến từ một quyết định rất giản dị: bắt đầu tiết kiệm từ hôm nay.