PVcomBank ra mắt giải pháp bán hàng toàn diện cho Hộ kinh doanh

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) mới đây vừa chính thức giới thiệu bộ giải pháp bán hàng toàn diện dành cho tài khoản khách hàng Hộ kinh doanh, góp phần hỗ trợ khách hàng chuẩn hóa các hoạt động giao dịch theo quy định của pháp luật và chủ động thích ứng với xu hướng chuyển đổi số trên thị trường.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn về quản lý, minh bạch dòng tiền và tuân thủ các quy định, nhiều Hộ kinh doanh đang có xu hướng chủ động hoàn thiện phương thức thanh toán, tách bạch tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh đồng thời từng bước số hóa hoạt động vận hành.

Cụ thể, theo Thông tư số 25/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 01/3/2026, Hộ kinh doanh khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán (TKTT) cần thực hiện đúng theo tên đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, một số yêu cầu mới trong công tác quản lý thuế (Nghị định 68/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/3/2026) cũng làm gia tăng thêm nhu cầu về việc chuẩn hóa tài khoản và quản lý dòng tiền minh bạch đối với phân khúc khách hàng Hộ kinh doanh.

Đáp ứng nhu cầu thực tế, PVcomBank đã triển khai bộ giải pháp bán hàng toàn diện dành cho Hộ kinh doanh, tập trung vào ba nhóm nhu cầu chính bao gồm: giao dịch - thanh toán linh hoạt, thuận tiện; quản trị dòng tiền minh bạch và bổ sung nguồn lực tài chính nhằm phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh.

Theo đó, khách hàng có thể mở TKTT đúng theo tên Hộ kinh doanh đã đăng ký hoàn toàn miễn phí, đồng thời được lựa chọn hình thức mở tại điểm giao dịch hoặc trực tuyến. Ngoài ra, PVcomBank cũng cung cấp đồng bộ nhiều công cụ hỗ trợ bán hàng/nhận tiền cho khách hàng Hộ kinh doanh như loa thông báo biến động số dư (loa TingTing), máy POS đi kèm các ưu đãi về phần mềm quản lý bán hàng.

Tài khoản Hộ kinh doanh PVcomBank được kết nối với ứng dụng Ngân hàng số PVConnect Biz, hỗ trợ khách hàng chuyển khoản/nhận tiền nhanh chóng, quản lý giao dịch tập trung và có thể sử dụng tính năng nộp thuế thông qua kết nối với nền tảng eTax. Không những vậy, khách hàng cũng có thể chủ động cập nhật một số thông tin cá nhân và điều chỉnh hạn mức giao dịch ngay trên ứng dụng khi cần thiết.

Đặc biệt, PVcomBank còn triển khai giải pháp tín dụng nhằm phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,49%/năm bên cạnh hạn mức linh hoạt, phù hợp theo nhu cầu thực tế của từng khách hàng.

Giai đoạn đầu năm 2026 là thời điểm lý tưởng để Hộ kinh doanh tạo đà tăng trưởng sớm cho cả năm bứt phá. Thông qua bộ giải pháp bán hàng toàn diện, PVcomBank kỳ vọng sẽ hỗ trợ phân khúc khách hàng này nhanh chóng thích ứng với các quy định mới và từng bước số hóa hoạt động kinh doanh một cách an toàn, hiệu quả.

“Việc thiết kế bộ giải pháp hỗ trợ bán hàng toàn diện thể hiện mong muốn của PVcomBank trong mục tiêu đồng hành cùng các khách hàng Hộ kinh doanh. Chúng tôi kỳ vọng những giải pháp thiết thực sẽ không chỉ giúp khách hàng tuân thủ đúng quy định của Chính phủ và Nhà nước, bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số hiện đại mà còn tối ưu hiệu quả vận hành, gia tăng giá trị tài chính cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của Ngân hàng”, đại diện PVcomBank nhấn mạnh.