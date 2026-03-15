Tổng thống Mỹ Trump: Chưa sẵn sàng cho thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran

Thu Loan

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết ông chưa sẵn sàng tiến tới thỏa thuận với Iran để chấm dứt chiến tranh, nhưng cũng từ chối nêu ra những điều kiện mà ông có thể chấp nhận để đạt được thỏa thuận.

ap26072828320382.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí ngày 13/3. (Ảnh: AP)

“Iran muốn đạt được thỏa thuận, nhưng tôi không muốn làm điều đó vì các điều khoản vẫn chưa đủ tốt”, Tổng thống Trump nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn NBC News ngày 14/3. Ông nói thêm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải “rất chắc chắn.”

Khi được hỏi điều khoản có thể bao gồm những gì, nhà lãnh đạo Mỹ từ chối nêu chi tiết: “Tôi không muốn nói điều đó với bạn”.

Ông Trump cũng bày tỏ nghi ngờ về tình trạng của lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo này chưa xuất hiện công khai kể từ khi nắm quyền.

“Tôi thậm chí không biết liệu ông ấy còn sống hay không… Tôi nghe nói rằng ông ấy không còn sống, và nếu ông ấy còn sống thì nên làm điều gì đó rất khôn ngoan cho đất nước mình. Đó là đầu hàng”, Tổng thống Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ từ chối nêu tên một người cụ thể ở Iran mà ông sẽ ủng hộ làm lãnh đạo trong tương lai.

“Chúng tôi có những người đang sống mà sẽ là những nhà lãnh đạo tuyệt vời cho tương lai của đất nước đó”, ông nói.

Reuters dẫn các nguồn tin nắm được tình hình cho biết, chính quyền Mỹ đã từ chối nỗ lực của các đồng minh Trung Đông nhằm khởi động đàm phán ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến Iran.

Oman và Ai Cập, hai quốc gia từng làm trung gian đàm phán trước chiến tranh, đã nhiều lần cố gắng mở lại kênh liên lạc. Tuy nhiên, theo hai nguồn tin, Nhà Trắng nói rõ rằng họ không quan tâm vào lúc này.

Về phía Iran, hai nguồn tin cấp cao của nước này nói với Reuters, rằng Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cho đến khi Mỹ và Israel chấm dứt không kích. Họ cũng cho biết nhiều quốc gia đã cố gắng làm trung gian để chấm dứt xung đột.

Việc Washington và Tehran đều không quan tâm đến đàm phán cho thấy cả hai bên đang chuẩn bị cho cuộc xung đột kéo dài, ngay cả khi chiến tranh ngày càng gây nhiều thương vong và việc Iran đóng eo biển Hormuz khiến giá dầu tăng vọt.

Các cuộc không kích của Mỹ vào đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu chính của Iran cho thấy quyết tâm của Mỹ trong việc tiếp tục chiến dịch quân sự.

Cuộc chiến đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, phần lớn ở Iran, và gây gián đoạn nguồn cung dầu khí nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, khi giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz bị đình trệ.

Tác động của cuộc chiến đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu đã làm tăng đáng kể tổn thất đối với Mỹ.

Một số quan chức và cố vấn của Tổng thống Trump kêu gọi nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, cảnh báo giá xăng tăng mạnh có thể gây tổn thất chính trị lớn cho đảng Cộng hòa, đặc biệt khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang đến gần.

Ngược lại, một số người thúc giục Tổng thống Trump tiếp tục tấn công Iran để phá hủy chương trình tên lửa của nước này và ngăn họ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Mỹ đề cập đến quyết định tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt ngành dầu mỏ của Nga, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

“Tôi muốn thế giới có dầu. Tôi muốn có dầu”, ông Trump nói và cho biết các lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga sẽ được áp dụng trở lại ngay khi cuộc khủng hoảng Iran kết thúc.

Khi được hỏi về khả năng nhận hỗ trợ từ Ukraine trong cuộc xung đột với Iran, ông Trump nói rằng “người cuối cùng chúng tôi cần sự giúp đỡ là Volodymir Zelensky”.

Trước đó, Tổng thống Ukraine đề nghị giúp Mỹ đối phó với máy bay không người lái Iran, dựa trên kinh nghiệm mà quân đội Ukraine tích luỹ được sau mấy năm xung đột với Nga. Đầu tuần này, ông Zelensky cho biết Ukraine đang cử các nhóm đến Qatar, Ả-rập Xê-út và UAE để chia sẻ kinh nghiệm.

Thu Loan
Reuters, CNN, AP
