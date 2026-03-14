Hamas thúc giục Iran ngừng tấn công các nước láng giềng

Minh Hạnh

TPO - Phong trào Hamas ngày 14/3 kêu gọi Iran kiềm chế việc nhắm mục tiêu vào các nước láng giềng, nhưng khẳng định quyền tự vệ của Tehran trước Israel và Mỹ.

“Dù khẳng định quyền của Iran về việc đáp trả những hành động gây hấn này bằng mọi biện pháp có thể theo chuẩn mực và luật pháp quốc tế, phong trào kêu gọi những người anh em ở Iran tránh nhắm mục tiêu vào các nước láng giềng”, Hamas tuyên bố.

Phong trào này cũng thúc giục cộng đồng quốc tế “nỗ lực chấm dứt” cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Iran ngay lập tức.

Không chỉ Iran, phong trào Hamas cũng đang đối đầu với Israel trong cuộc chiến kéo dài hai năm ở Dải Gaza.

Trước đó, Hamas đã chỉ trích vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei, vào ngày 28/2, đồng thời công khai thừa nhận sự ủng hộ lâu dài của ông đối với phong trào Palestine.

“Ông ấy đã cung cấp mọi hình thức hỗ trợ chính trị, ngoại giao và quân sự cho người dân, sự nghiệp và cuộc kháng chiến của chúng tôi”, phong trào tuyên bố ngay sau vụ ám sát ông Khamenei.

Sáng 14/3, các nước vùng Vịnh tiếp tục ghi nhận những cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái, được cho là do Iran tiến hành.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), chính quyền Dubai cho biết mảnh vỡ từ một “vụ đánh chặn thành công” đã rơi trúng một tòa nhà ở trung tâm thành phố. Không có vụ hỏa hoạn xảy ra và không có thương vong nào được báo cáo.

Tại Ả-rập Xê-út, Bộ Quốc phòng đã ghi nhận một loạt các vụ tấn công trên không kể từ nửa đêm. Các hệ thống phòng không đã đánh chặn 19 máy bay không người lái và một tên lửa đạn đạo được phóng về phía khu vực Al-Kharj.

Tại Qatar, lực lượng vũ trang đã đánh chặn một "vụ tấn công tên lửa" nhằm vào nước này. Nhóm phóng viên CNN tại hiện trường cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ lớn từ một chiến dịch đánh chặn. Bộ Nội vụ Qatar thông báo đang "sơ tán một số khu vực được chỉ định" như một biện pháp phòng ngừa.

Tại Bahrain, còi báo động đã vang lên khắp cả nước ngay sau 1h sáng. Người dân được yêu cầu di chuyển đến nơi an toàn gần nhất.

Tại Oman, Bộ Ngoại giao Mỹ tối 13/3 đã ra lệnh cho các nhân viên chính phủ Mỹ không thuộc diện khẩn cấp và gia đình của họ rời khỏi Oman do nguy cơ mất an toàn.

(Ảnh: CNN)

Tại Iraq, một đoạn video mà CNN xác minh được đã cho thấy khói và lửa bốc lên từ một tòa nhà gần khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Hiện chưa rõ liệu khu phức hợp đại sứ quán có bị trúng hỏa lực trực tiếp hay không.

Straitstimes
#Iran #Hamas #Trung Đông #vùng Vịnh #Israel #Mỹ

