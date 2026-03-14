Tổng thống Mỹ Trump bác bỏ đề xuất của Tổng thống Putin về việc chuyển uranium làm giàu của Iran sang Nga

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chuyển uranium làm giàu của Iran sang Nga như một phần của thỏa thuận chấm dứt xung đột Mỹ - Israel với Iran.

Trang tin Axios hôm thứ Sáu (13/3) đưa tin, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump hồi đầu tuần, Tổng thống Putin đã nêu ra một số ý tưởng để chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, trong đó có đề xuất về việc chuyển uranium của Iran sang Nga. Tuy nhiên, lãnh đạo Nhà Trắng được cho là đã từ chối lời đề nghị này.

"Đây không phải là lần đầu tiên đề nghị này được đưa ra. Nó đã không được chấp nhận. Lập trường của Mỹ là chúng ta cần thấy nguồn cung uranium được đảm bảo", Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải).

Nga đã đưa ra những đề xuất tương tự trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran hồi tháng 5 năm ngoái, trước khi Mỹ và Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6/2025 và trong những tuần trước khi cuộc chiến hiện tại bắt đầu.

Hiện chưa rõ liệu Iran có chấp nhận đề xuất này hay không.

Theo một báo cáo, trong vòng đàm phán cuối cùng trước cuộc xung đột, Iran đã bác bỏ ý tưởng chuyển giao và đề xuất pha loãng uranium trong các cơ sở của mình dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.

Trước đó, Axios đưa tin, Mỹ và Israel đã thảo luận về việc cử lực lượng đặc nhiệm vào Iran để bảo vệ kho vũ khí hạt nhân ở giai đoạn sau của cuộc chiến.

Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, rằng Mỹ "có nhiều lựa chọn" để kiểm soát lượng uranium được làm giàu cao của Iran. Một trong những phương án được nêu ra là Iran tự nguyện bàn giao kho vật liệu này, điều mà Mỹ "sẽ hoan nghênh".

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump cho rằng việc đảm bảo an ninh nguồn uranium làm giàu cao hiện chưa phải là ưu tiên hàng đầu. "Chúng tôi không tập trung vào điều đó lúc này, nhưng có thể sẽ đến lúc phải làm vậy," ông nói.

Quỳnh Như
Axios
Xem thêm

Cùng chuyên mục