Đắk Lắk: Những lá phiếu nơi biên giới gửi trọn niềm tin của người lính

Huỳnh Thủy
TPO - Giữa nơi biên cương Đắk Lắk, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền và nghĩa vụ công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của người lính vào những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Sáng 14/3, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê (xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk), các cử tri của đơn vị đã tham gia bỏ phiếu bầu cử sớm theo quy định. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương triển khai chu đáo, đúng quy trình. Khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng; các bước kiểm tra thùng phiếu, phát phiếu và hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng luật.

Các cử tri tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đi bầu cử.

Hoạt động bỏ phiếu được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm an toàn. 100% cử tri của đơn vị đã tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới.

Công tác bầu cử diễn ra trang trọng, nghiêm túc.

Hạ sĩ Bùi Thanh Bình - Đội Kiểm soát hành chính - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, cho biết, đây là lần đầu tiên anh được tham gia bỏ phiếu tại đơn vị nên cảm thấy hồi hộp và vinh dự. Dù công tác ở khu vực biên giới xa xôi, cán bộ, chiến sĩ vẫn được tạo điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân. Trước khi bỏ phiếu, anh đã tìm hiểu tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Những lá phiếu nơi biên cương gửi gắm niềm tin đến các đại biểu.

Trung tá Trần Minh Hải - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Huỳnh Thủy
#Bầu cử #biên giới #Đắk Lắk #chiến sĩ #Quốc hội #đại biểu #người lính

