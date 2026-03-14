Cử tri Công an Đắk Lắk: Trao niềm tin qua lá phiếu, chọn người tài, đức đại diện cho nhân dân

TPO - Cầm trên tay lá phiếu bầu cử, nhiều cử tri là cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm khi lựa chọn những đại biểu đủ tài, đủ đức đại diện cho nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển.

Sáng 14/3, cả 11 đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh Đắk Lắk, gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sớm hơn một ngày so với ngày bầu cử toàn quốc (15/3).

Ghi nhận tại Khu vực bỏ phiếu số 43, thuộc đơn vị bầu cử số 23 (Hội trường Công an tỉnh Đắk Lắk, phường Buôn Ma Thuột), đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí tại điểm bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trật tự. Các cử tri trong trang phục chỉnh tề lần lượt thực hiện các bước kiểm tra thông tin, nhận phiếu và bỏ phiếu theo đúng quy định.

Cử tri thuộc lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk nhận lá phiếu.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm khi thực hiện quyền công dân của mình. Đại úy Phạm Thị Thu Thảo (Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: “Rất tự hào khi được cầm lá phiếu lựa chọn những đại biểu ưu tú tham gia xây dựng quê hương, đất nước. Từ sớm, tôi đã đến điểm bỏ phiếu để tìm hiểu tóm tắt tiểu sử các ứng cử. Tôi tin tưởng các đại biểu được chọn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Cử tri tham gia bỏ phiếu

Trong khi đó, Trung tá Lê Thị Xuân Diệu (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Lắk) cũng chủ động tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bầu cử. Theo Trung tá Diệu, việc nghiên cứu kỹ thông tin giúp cử tri lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, có trách nhiệm với đất nước và góp phần đưa địa phương ngày càng phát triển.

Thiếu tá Cao Thế Thắng - Phó Đội trưởng Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, dù đang trong thời gian cao điểm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho ngày bầu cử, nhưng được tham gia bỏ phiếu sớm khiến anh rất phấn khởi. Anh đã dậy từ sớm, chuẩn bị thẻ cử tri và đến điểm bỏ phiếu với tinh thần khẩn trương để thực hiện nghĩa vụ công dân, bầu chọn những người đủ tài, đủ đức đại diện cho cử tri cả nước. Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, anh sẽ tiếp tục xuống địa bàn phối hợp với lực lượng công an cơ sở để bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử.

Mỗi lá phiếu là niềm tin mà các cử tri thuộc lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trao gửi.

Theo Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, việc tổ chức bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện để lực lượng công an hoàn thành quyền và nghĩa vụ của cử tri, đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong ngày bầu cử chính thức. Ngay sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, các đơn vị sẽ nhanh chóng trở lại vị trí công tác, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm, khu vực bỏ phiếu và các hoạt động liên quan đến bầu cử.