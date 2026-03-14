Lễ tưởng niệm 38 năm Gạc Ma: Mắt mẹ cạn khô vì nỗi đau mất con chưa một phút nguôi

TPO - Dưới tấm bia khắc tên các liệt sĩ, Ban liên lạc đặt 10 tấm bài vị ghi tên 10 Anh hùng Gạc Ma. Mỗi dòng tên trên đó là một cuộc đời mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân, khiến ai nấy nghẹn ngào.

Sáng nay (14/3), tại đình làng Nại Nam (phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng), Ban liên lạc bộ đội Trường Sa tổ chức Lễ tưởng niệm 38 năm sự kiện Gạc Ma - Trường Sa (14/3/1988 - 14/3/2026), tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nén nhang tưởng niệm các anh hùng hy sinh tại Gạc Ma - Trường Sa ngày 14/3/1988. Ảnh: Thanh Hiền.

Thân nhân 10 gia đình liệt sĩ Gạc Ma quê hương Đà Nẵng, các đồng đội hải quân năm xưa, đại diện chính quyền địa phương cùng nhiều đơn vị, sinh viên, người dân có mặt từ rất sớm.

Ông Nguyễn Văn Tấn - Trưởng Ban liên lạc, nhắc lại sự kiện ngày 14/3/1988: Cách đây tròn 38 năm, tại bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã ngã xuống trong tư thế hiên ngang, tay nắm chặt lá cờ Tổ quốc, quyết tâm bảo vệ từng tấc đá, từng sải biển của cha ông để lại.

Máu các anh đã hòa vào lòng biển, viết nên bản anh hùng ca bất tử của người lính biển Việt Nam. Trong 64 anh hùng liệt sĩ ấy, Đà Nẵng có 10 người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại giữa trùng khơi.

Mẹ Huỳnh Thị Kế (93 tuổi) - mẹ của liệt sĩ Gạc Ma Nguyễn Phú Đoàn hai mắt như đã cạn khô vì nỗi đau mất con. Ảnh: Thanh Hiền.

Sự hy sinh của các anh là niềm tự hào của quê hương, để lại nỗi nhớ khôn nguôi cho gia đình, đồng đội và nhân dân thành phố biển thân yêu này. Ba mươi tám năm đã trôi qua, nhưng ký ức về Gạc Ma chưa bao giờ phai nhạt. Tinh thần “quyết tử để bảo vệ chủ quyền biển đảo” vẫn là ngọn lửa thiêng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

"Việc tổ chức Lễ tưởng niệm tại Đình làng Nại Nam - nơi hội tụ truyền thống, tâm linh và cội nguồn - càng làm sâu sắc thêm ý nghĩa của sự tri ân. Nơi đây có tấm bia vàng đã khắc tên các anh. Đây không chỉ là nơi thắp nén hương tưởng nhớ anh linh các liệt sĩ, mà còn là nơi nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm gìn giữ chủ quyền, giữ gìn hòa bình, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh", ông Tấn nói.

Trong suốt buổi lễ, mẹ Huỳnh Thị Kế (93 tuổi) - mẹ của liệt sĩ Gạc Ma Nguyễn Phú Đoàn lặng im, hai mắt như đã cạn khô vì nỗi đau mất con dày vò mẹ suốt gần 4 thập kỷ. Mẹ nhớ như in, anh Đoàn lén ra phường đăng ký tình nguyện vào Hải quân. Sau vài tháng huấn luyện, anh được điều ra Trường Sa làm nhiệm vụ và hy sinh, chưa một lần về thăm mẹ. Hồi đó, gia đình được thông báo anh Đoàn mất tích, đến ba năm sau mới nhận được giấy báo tử, chính thức xác nhận anh đã anh dũng hy sinh.

Ngồi bên mẹ Kế, mẹ Trần Thị Huệ - mẹ liệt sĩ Lê Thế, xót thương người con trai nằm lại biển khơi với lời hứa dang dở khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ về sửa nhà cho mẹ rồi cưới vợ. Mấy hôm trước, khi Ban liên lạc bộ đội Trường Sa báo tin sẽ tổ chức lễ tưởng niệm, mẹ vừa tủi, vừa thấy được an ủi vì dẫu đã gần 40 năm, không ai quên sự hy sinh anh dũng của con trai mẹ. Và cũng luôn nhớ tới mẹ, động viên, hỗ trợ mẹ, nhất là mỗi dịp tháng ba về.

Sự hy sinh của các anh để lại nỗi đau quá lớn cho những người thân ở lại.

Ông Trương Thanh Dũng - Chủ tịch UBND phường Hòa Cường, bày tỏ vô cùng xúc động và tự hào khi tại bia tưởng niệm liệt sĩ Hòa Cường khắc tên 10 liệt sĩ Gạc Ma, trong đó 7 liệt sĩ là người con của quê hương Hòa Cường. "Dù ở bất cứ quê hương nào, các anh đều là những người con ưu tú của dân tộc. Các anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của đất nước hôm nay", ông bày tỏ.

Tại buổi lễ, các tổ chức, cá nhân, đã trao nhiều phần quà cùng lời động viên, chia sẻ chân thành đến gia đình các liệt sĩ.

Thế hệ hôm nay không quên công lao của các anh, luôn động viên, sẻ chia với thân nhân các liệt sĩ.

ThS. Trần Hoàng Em - Bí thư Đoàn trường Đại học Đông Á, cho hay, nhà trường đã có 13 năm liên tiếp đồng hành tri ân đầy nghĩa ý tại sự kiện tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma.

"Được trực tiếp dâng hương tri ân, được lắng nghe những câu chuyện về 'vòng tròn bất tử' Gạc Ma từ thân nhân liệt sĩ, là cách để mỗi đoàn viên sinh viên thấm đẫm hơn trách nhiệm với đất nước, vun bồi lòng biết ơn, thôi thúc các bạn biết nỗ lực hơn trong học tập, làm việc và sống trách nhiệm hơn, sẵn sàng dấn thân và cống hiến", Bí thư Đoàn trường Đại học Đông Á, nhìn nhận.